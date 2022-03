De handel in tweedehands auto’s is in de coronajaren naar recordhoogte gestegen. Steeds vaker worden wagens uit het buitenland gehaald. Wat er na of voor invoer gebeurt, is echter niet altijd pluis. Roos (28) uit Nijmegen weet er alles van. 'Uit het niets viel op de snelweg de motor uit. Ik raakte in paniek.'

28.000 kilometer op de teller, dan is 8600 euro een mooie prijs voor haar eerste auto, vindt Roos begin vorig jaar. Zij en haar vriend Jeroen (33) hebben juist voor deze Hyundai i20 gekozen omdat die als betrouwbaar te boek staat. Bij de autohandelaar in Oss, waar hij staat te blinken, vraagt Jeroen nog of ie schade heeft gehad. "Nee", klinkt het resoluut. Later zal blijken dat de auto twee weken eerder nog total loss verklaard werd.

Vier maanden rijdt Roos nietsvermoedend rond in haar nieuwe tweedehandsje. Totdat afgelopen zomer op de A2 in Zuid-Limburg, op bezoek bij haar ouders, de auto plotseling stilvalt. Een acuut motorprobleem volgens de garage waar ze hem laat nakijken.

Vorige eigenaar schrikt zich een hoedje

"Ik schrok enorm, het was verschrikkelijk. Ik reed op een vierbaansweg, maar gelukkig kon ik vrij snel de snelweg af. Zo rolde de wagen uit tot ik onderaan de afslag bij een stoplicht kwam. Daar kreeg ik hem niet meer aan de praat. Pas toen ging er een rood olielampje branden. Tot die tijd had ik geen enkel signaal gehad dat er iets mis was, nee ook geen brandende lampjes."

Haar vader vindt het verdacht en ontdekt via het onderhoudsboekje dat de auto op naam van een mevrouw uit Duitsland heeft gestaan. Die schrikt zich een hoedje als ze hoort dat de auto waar zij pas nog een ongeluk mee heeft gehad via de handel in Nederland terecht is gekomen. Ze stuurt meteen foto's op: linksvoor is er een hap uit de bumper en de motorkap is opgefrommeld. Repareren had meer gekost dan de auto op dat moment waard was, oftewel hij was economisch total loss.

Dat had de autohandelaar in Oss wel even mogen zeggen toen Jeroen ernaar vroeg, vindt het Nijmeegse stel. In het onderhoudsboekje staat alleen maar dat er een keer een rubbertje vervangen is. Dat wil overigens niks zeggen, want schade wordt daarin niet per se genoteerd. "Maar de monteur waar wij hem heen hebben gebracht ontdekte dat de motor is opengemaakt", zegt Jeroen. Roos: "Dat zag hij doordat de kitnaden er anders uitzagen dan normaal."

Daarom spannen ze een rechtszaak aan tegen het bedrijf dat hen deze auto verkocht. Op 17 maart horen ze van de kantonrechter in Den Bosch of die hen het volledige aankoopbedrag van 8600 euro moet terugbetalen. De autohandelaar heeft eerder al aangeboden er een vervangende motor in te zetten en de rechter heeft tijdens de zitting een schikking voorgesteld, maar Jeroen weigert principieel: "Ik wil graag een auto waarvan ik zeker weet dat er niks mis mee is op het moment dat ik hem koop."

Te weinig tweedehandsjes in Nederland

En dat is de cruciale vraag: kun je dat wel achterhalen? Belangrijke vraag ook, want de verkoop van occasions die uit het buitenland worden gehaald heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. In Nederland komen simpelweg te weinig tweedehandsjes op de markt om aan de vraag te voldoen. Die is in de coronajaren nog eens extra gestegen omdat veel vaste ov-reizigers zich in de trein en de bus niet veilig genoeg voelden voor het virus.

Van de twee miljoen verkochte occasions in 2020 kwamen er 217.000 vanuit het buitenland. Ruim een op de tien dus. 60 procent vanuit Duitsland. Soms ook via een schimmige constructie met in Amerika total loss verklaarde auto's die in Litouwen voor een habbekrats worden opgelapt. Omdat de regels daar minder streng zijn, worden die vervolgens zonder schademelding doorgesluisd naar autowalhalla Duitsland. En zo kunnen ze ook in Nederland terechtkomen.

De schade aan de Hyundai van Roos en Jeroen voordat die werd ingevoerd. De schade aan de Hyundai van Roos en Jeroen voordat die werd ingevoerd. Foto: Eigen foto

De BOVAG, de brancheorganisatie voor onder meer autodealers en schadeherstelbedrijven, constateert dat mensen voor gebruikte auto's steeds vaker naar een autobedrijf gaan in plaats van naar een andere particulier. Juist omdat deze auto's steeds vaker uit het buitenland worden gehaald, willen veel particulieren daar graag professionele hulp bij, stelt woordvoerder Paul de Waal. "Maar waar gehandeld wordt, zullen er ook altijd mensen zijn die proberen er een slaatje uit te slaan."

De Osse autohandelaar wil zichzelf niet onder die categorie scharen. Hij beweert in elk geval bij hoog en laag dat hij niet wist dat de Hyundai van Roos en Jeroen in de prak heeft gezeten. "Bovendien, als ik de foto's bekijk was het een schade van niks. Gewoon blikschade. Die chauffeur is waarschijnlijk met 30, 40 kilometer per uur ergens tegenop geklapt."

Autohandelaar moet weten dat hij onderzoekplicht heeft

"Maar wij kopen nooit beschadigde auto's, alleen maar hele. Altijd vanuit Duitsland. Alleen al de laatste vijf jaar hebben we vierduizend auto's verkocht. Dan kun je toch niet verlangen dat wij achterhalen of een auto ooit bij een ongeval betrokken is geweest? Daar wordt ook niks van geregistreerd."

Daar probeert hij de rechter om de tuin te leiden, schat Yusuf Ersoy. De Amsterdamse advocaat, niet betrokken bij deze rechtszaak, heeft al meerdere keren met succes het aankoopbedrag teruggevorderd van een auto die naar later bleek een ongeluk had gehad.

"Dwaling noemen we dat juridisch. Het is niet dat ik wekelijks zo'n zaak heb, maar het gebeurt wel met enige regelmaat. Zo'n autohandelaar moet weten dat hij een onderzoekplicht heeft. Als je een auto koopt met de intentie om hem door te verkopen, dan moet je de hele geschiedenis van die auto kennen. En die is makkelijk te achterhalen via het chassisnummer."

Nog een total loss verklaarde auto verkocht

Saillant detail: die boodschap kreeg de handelaar die de auto verkocht aan Roos en Jeroen ook al in april 2020 van de kantonrechter in Den Bosch. Want toen had hij een Nissan Qashqai van ruim vijftien mille verkocht die zelfs technisch total loss was verklaard. Volgens de ANWB betekent dat dat reparatie niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld doordat het chassis of de carrosserie door het ongeval vervormd is.

De rechter vonniste dat de koper die volledige 15.000 euro moest terugkrijgen, maar de Osse autohandelaar ging in hoger beroep. En dat moet nog dienen, aldus zijn advocaat Peter Roosendaal, ook uit Oss. Volgens de autohandelaar, die we buiten de rechtszaak om spreken, zijn het 'gewoon twee toevalligheden'.

Ondertussen staat op internet het advies van een andere klant van hem om 'vooral met een grote boog om deze toko heen te lopen'. Op het forum van consumentenprogramma Radar rept hij over een reeks mankementen aan de Mini die hij in Oss heeft gekocht: van de airco die met ducttape is vastgeplakt tot de ophanging van de versnellingsbak die tijdens het rijden breekt. 'Mijn garage zegt: grote kans dat deze auto total loss is verklaard in Duitsland en voor het oog opgelapt is voor de Nederlandse markt'.

Deze Carlos heeft nagelaten de Mini zorgvuldig na te lopen en naar het schadeverleden te vragen. Op dat punt staat hij juridisch zwak, weet advocaat Ersoy. "Want ook als koper heb je een onderzoekplicht. Maar normaal gesproken als een auto binnen zes maanden na aflevering gebreken heeft, is het aan de verkoper om te bewijzen dat de auto op het moment van de verkoop die gebreken nog niet had."

Foto ter illustratie. Foto ter illustratie. Foto: Lex van Lieshout/ANP

Laffe streek of interessantdoenerij?

In het geval van de Hyundai van Roos en Jeroen is het volgens de autohandelaar zo klaar als een klontje. "Dat die motor na een paar maanden kapot is gelopen is hoogst onwaarschijnlijk het gevolg van die eerdere schade. Daarom vind ik het een laffe streek dat ze nu hun geld terugeisen. De auto is door de APK-keuring gekomen en bij de invoer door de keuring van de RDW. Dan moet ie toch wel veilig zijn?"

Volgens Paul de Waal van de BOVAG is dat echter 'interessantdoenerij' van de handelaar. "Als je niet meldt dat de auto schade heeft gehad, is die keuring bij een RDW-station een formaliteit van een paar minuten. allesbehalve grondig kan ik je verzekeren. In een grijs verleden hebben wij daarom ervoor gepleit dat elke auto een voertuigrapport heeft, waarin elke schade vermeld staat. Net als in de VS. Maar daar waren verzekeraars en leasemaatschappijen niet van gecharmeerd."

"Maar of je dan die met de Franse slag opgelapte gebakjes uit Litouwen eruit vist, is nog maar de vraag. Je kunt beter zaken doen met een gerenommeerde handelaar die aangesloten is bij de BOVAG. Wij hebben tenminste een geschillencommissie waar je op kunt terugvallen. Want alles wat ik hier hoor kan net zo goed gebeuren met een auto die rechtstreeks van de Nederlandse markt komt. En voor de goede orde: schade is niet erg, mits het maar goed hersteld wordt."

En hoe is het nou met Roos en Jeroen en hun auto? "Sinds acht maanden hebben we een andere auto, weer een Hyundai i20. We wilden juist die, omdat dit een auto is waar normaal gesproken weinig gedoe mee is. Maar dit keer hebben we hem gekocht via een bekende. We hebben ervan geleerd."

Schade erbij verzinnen kan ook lucratief zijn

Schade verdoezelen bij de invoer van een gebruikte auto komt volgens de BOVAG mondjesmaat voor. Maar schade erbij verzinnen gebeurt op veel grotere schaal. Handige handelaren zetten bijvoorbeeld tijdelijk een verbogen voorwiel en een kapotte koplamp op een auto en als dan de taxateur langskomt, noteert die dat het om een schadeauto gaat. Dat drukt de prijs en die is bepalend voor de hoogte van de belasting op het moment dat de auto in Nederland geregistreerd wordt, de zogeheten bpm.

De BOVAG deed in 2013 zelf bij de fiscus melding van deze vorm van fraude en wees alleen al in de eerste vijf maanden 20.000 gevallen aan. "Ik heb wel de indruk dat het sindsdien minder gebeurt, omdat het toezicht beter is geworden", zegt Paul de Waal van de BOVAG.