De Meilandjes verruilen voor Chateau Bijstand hun luxe leven in hun Noordwijkse villa voor een eenvoudige huurwoning en een bijstandsuitkering. Kan dat nog anno 2022, nu steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen?

Martien die bijna een rolberoerte krijgt als hij hoort dat een pak flesvoeding voor zijn jongste kleindochter Vivé 15 euro kost. De familie samen in een oud autootje. Maxime die aan Erica vraagt: 'wat gaat voor, je kleinkind of je honden?'. Wijnen, wijnen, wijnen met een simpele supermarktfles in plaats van een luxe Merlot.

Zomaar wat scènes uit Chateau Bijstand, het nieuwste programma van de familie Meiland. Vanaf vanavond (20.30 uur op SBS6) zien we hoe ze een maand lang hun peperdure villa in Noordwijk verruilen voor een rijtjeshuis in Uithoorn, om aandacht te vragen voor Stichting Babyspullen. Hun budget: 30 euro per dag, met drie volwassenen, twee kinderen en twee honden. Ze moeten hun bankpasjes, auto's, laptops en mobieltjes inleveren. "Ik vind het enig", zegt Erica er van tevoren in een radio-interview over. "Maar die Martien en die Maxime gaan gek worden, volgens mij."

Het is voor het eerst in bijna drie maanden dat de Meilandjes weer met een eigen show op televisie zijn, na de 'islamrel' die eind vorig jaar de gemoederen bezighield. Uitspraken die Erica Meiland in haar biografie deed over moslims vielen niet in goede aarde. Ze zei onder meer: "Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?" Sponsordeals met onder meer Hallmark, Emma Matras, Milka en Nivea liepen stuk: Erica's visie staat haaks op de inclusieve samenleving die de merken voorstaan. Inmiddels is de familie wel weer te zien in reclame voor een spelletjesapp.

Is de kijker klaar voor een nieuwe Meilandshow? Tv-columnist Angela de Jong denkt dat de rel wel 'redelijk is gezakt'. "Dat zijn mensen weer vergeten. Waar ik meer voor vrees is dat het steeds meer een toneelstukje wordt. Ik zag van de week nepfoto's van het aanzoek van Maxime. Ze was al ten huwelijk gevraagd, begreep ik, en er moesten nog wat plaatjes komen voor Instagram. Tsja, het is allemaal niet echt meer. Terwijl zo leuk was dat ze in al hun aparte eigenschapjes wél authentiek waren."

Het lijken niet meer de tijden waarin Martien en de zijnen succes aan succes rijgen. In 2019 wint de familie de Gouden Televizier-Ring met hun realityhit Chateau Meiland, waarvoor miljoenen kijkers weer het knopje van SBS6 op hun afstandsbediening weten te vinden. Niet voor niets roept Martien in zijn overwinningsspeech dat hij 'SBS persoonlijk weer uit het slijk heeft getrokken'. Hun (inmiddels verkochte) Franse kasteel is dan bovendien al drie jaar vooruit volgeboekt: fans willen dolgraag op vacance bij de flamboyante gastheer en zijn gezin.

De kijker krijgt familie Meiland vervolgens voorgeschoteld als waren ze Rupsje Nooitgenoeg. Twee keer per week Chateau Meiland, Martien die ook als presentator (Cash or Trash, First & Last) en panellid (Wie van de 3) furore maakt. Ook zusjes Maxime en Montana krijgen een eigen show: klusprogramma Petit Chateau. Talrijke bedrijven gebruiken hen als boegbeeld in commercials.

Maar na al dat enthousiasme sluipt de Meilandmoeheid er misschien een beetje in. Trok het vijfde seizoen vorig voorjaar gemiddeld een slordige 1,5 miljoen kijkers, was dat bij de zesde reeks afgelopen najaar nog maar ruim één miljoen. En nu voor de start van Chateau Bijstand klinkt er kritiek over het 'sloebertje spelen', onder meer op sociale media. In Story spreekt de plaatselijke kaasboer over een 'poppenkast'. In talkshow HLF8 vrijdagavond was het ongemak voelbaar toen bijstandsgerechtigde Hanny Heuvelink aan de Meilandjes vertelde hoe het is om dag in, dag uit bang te zijn dat je niet rondkomt. "Ik hoop dat ze er iets van opsteken", besloot Heuvelink.

In De Avondshow met Arjen Lubach werd al een week geleden de vloer aangeveegd met het hele format. "Armoede is niet alleen iets minder lekkere chips kopen, het is ook dat je geen chips kunt eten door de kiespijn omdat je al jaren geen geld hebt voor de tandarts", zegt Lubach over wat hij 'armoedeporno' noemt. En: "Voor de realityshow zouden ze 50.000 euro per aflevering krijgen. Dat zal nu niet veel minder zijn. Dan verdien je dus per aflevering twee keer het jaarsalaris van een alleenstaande moeder met twee kids in de bijstand."

"Het voelt een beetje alsof Talpa heeft gedacht: hoe kunnen we ze nog verder uitmelken?", stelt Maiko Valentijn, CEO van mediabureau GroupM, dat onder meer zendtijd inkoopt voor adverteerders. "Martien is hun uithangbord en Chateau Bijstand hebben we eerder al gezien als Effe geen cent te makken met onder anderen de Frogers. Ik had het interessanter gevonden als ze hadden ingesprongen op de islamrel, want ik denk dat de familie daar wel krediet heeft verspeeld. Had ze bij een Marokkaans gezin gezet of iets, laat ze een rijker wereldbeeld krijgen. Dat was een mooie kans geweest."

Tv-columnist De Jong is het eens dat het rijke-lui-in-de-bijstand-fenomeen redelijk is uitgemolken. "De Frogers in 2008 waren leuk, dat was ook een keurig uitgevoerde reeks, Geer & Goor waren sowieso hilarisch en bij de Roelvinkjes had ik het wel gezien. Nu met de Meilandjes valt of staat het met de uitwerking", zegt ze. "De tijdgeest is behoorlijk veranderd."

Reactie Stichting Babyspullen: We hopen dat leven in de bijstand meer aandacht krijgt

"We wisten dat het voor de familie Meiland, net als voor velen in Nederland, moeilijk voor te stellen is hoe het is om te leven in de bijstand. De manier waarop er gesproken wordt door de familie over bijvoorbeeld het 'kleine' huis, geeft wel aan dat zij zich helemaal niet realiseren in welke luxe positie zij doorgaans verkeren. Natuurlijk is een maandje aan de bijstand proeven niet te vergelijken met in de bijstand leven, maar we hopen dat het onderwerp meer aandacht krijgt", vertelt Mary Kearney, directeur van Stichting Babyspullen. "Er worden in Nederland 35 baby's per dag in een gezin geboren dat op of onder de armoedegrens leeft."

De stichting verstrekt babystartpakketten met kleding, beddengoed en andere benodigdheden. "Zo verlichten we de stress bij ouders waardoor zij zich kunnen richten op essentiële dingen als het ontwikkelen van een hechte band met hun kindje."

In de serie is onder meer te zien dat de Meilandjes langsgaan bij het sorteercentrum van de stichting. Erica en Maxime helpen mee en brengen een pakket naar een moeder. Kearney: "Ik hoop dat in de afleveringen de urgentie goed wordt overgebracht."

Wat ze de familie Meiland hoorde vertellen in HLF8, kwam volgens De Jong 'verwend en wereldvreemd' over. "Ze vonden een beperkt budget niet zo'n probleem, maar die kleine woonkamer, nou dat was zó afzien vond Martien. Die woonkamer kwam in beeld. Ik denk dat driekwart van Nederland zo woont. Als ze luxe wilden, zoals een fles wijn of emmer borrelnoten, mochten zij ervoor werken. Wat geef je dan voor signaal af? Sorry mensen in de bijstand dat jullie de gasrekening niet kunnen betalen, jullie moeten maar gewoon gaan werken? Hoe kijken de slachtoffers van het toeslagenschandaal hiernaar?"

Het zou mooi zijn als de familie Meiland én de kijkers door het programma meer begrip en gevoel krijgen hoe het is voor mensen die structureel met een kleine portemonnee leven, vindt De Jong. "Dan kan het een mooi programma zijn, met de nadruk op kán. Ik moet, als persoon die zonder nadenken boodschappen kan doen, ook af en toe met mijn neus op de feiten worden gedrukt dat sommige mensen hun verwarming uit laten, omdat ze de rekening anders niet kunnen betalen. Het zou mooi zijn als de serie mensen echt meer bewust maakt. Maar met wat ik heb tot nu toe heb gezien en gehoord, houd ik mijn hart vast."