We zijn flink meer verslavende pijnstillers op doktersrecept gaan slikken: 'de dokter als dealer'. Moeten we ons zorgen gaan maken dat de opiatencrisis overwaait van Amerika naar Nederland?

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik denk dat ik nu iets voor je heb", zegt de huisarts tegen John*. Het is 2009 en John, een interieurbouwer uit Arnhem, is dan al tien jaar rugpatiënt. Een kliniek in München heeft hem weer overeind gekregen, maar de pijn wordt niet minder. De ellende is zelfs zo heftig dat hij er posttraumatische stressklachten door krijgt.

"Oxycodon heet het", zegt de huisarts. "Het is gloednieuw en een beter opiaat dan morfine, veel sterker ook. Ik zou je dit middel willen aanbevelen." John luistert. Hij heeft al die jaren onvermoeibaar met zijn artsen en therapeuten meegedacht en gezocht naar de beste behandeling van zijn gesloopte rug. En naar iets tegen die pijnen. Dat is een lastige, want John is allergisch voor NSAID's. Dat zijn pijnstillers als ibuprofen, diclofenac en naproxen: het 'zwaardere geschut' als paracetamol niet genoeg helpt, bijvoorbeeld bij rugpijn.

Moet het nog sterker, dan kom je uit bij opiaten, zoals oxycodon, fentanyl, buprenorfine en opium. Dit zijn medicijnen met een zware pijnstillende werking, bedoeld voor de bestrijding van ernstige pijn, bijvoorbeeld na een operatie of pijn bij kanker. Later gingen artsen deze middelen ook voorschrijven bij lichtere klachten als botbreuken, gewrichtspijn of een hernia.

Bang voor schade

Naast het maximumaantal paracetamolletjes gebruikt John daarom medicinale cannabis. Die rookt en verdampt hij, totdat hij dat omslachtige geklooi niet meer trekt en de cannabis dan maar eigenhandig tot wietolie perst die hij snel onder zijn tong kan druppelen. Zijn ervaringen met medicinale cannabis deelt de Arnhemmer ijverig met de overheid en zorgverzekeraars die er onderzoek naar doen. Nuttig, maar het is echt niet genoeg. Hij blijft heftige pijnen houden. Zo zou hij het niet gaan redden, met een gezin, een bedrijf en schulden door zijn hersteloperaties.

Op de pijnpoli van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem dubbelcheckt John het verhaal van zijn huisarts over dat nieuwe middel oxycodon. "Want ik was bang voor schade op de lange termijn. Maar net als de huisarts zeiden ze op de pijnpoli: waanzinnig goed middel. Dit kun je probleemloos je leven lang gebruiken."

Zo gaat John naar huis met de pijnstiller die in de Verenigde Staten, zo is sinds enkele jaren duidelijk, hoofdrolspeler is in een opiatencrisis. De afgelopen twintig jaar zijn meer dan een half miljoen Amerikanen gestorven aan een overdosis morfineachtige pijnstillers als oxycodon en fentanyl. Maar in dit verhaal is het pas 2009 en John - "Ik was alleen maar bezig met overleven in die tijd"-, neemt zijn eerste 'oxy'. Hij vraagt zich vooral af: kan ik er veilig mee autorijden? Met de kennis van nu is dat bijna lachwekkend, beaamt hij cynisch.

Amerikaanse taferelen?

"Ik schrok zo", vertelt Angélique van der Geest-Hoppenbrouwers, apotheker in Duiven, over het moment waarop ze hoorde hoe verslavend oxycodon is. Dat was in 2018, op een bijscholingsbijeenkomst voor dertig artsen en apothekers in Westervoort en Duiven. "Ik had me daarvoor gewoon niet gerealiseerd dat je er zo snel verslaafd aan kunt raken. Niet door het te misbruiken, maar gewoon door het te slikken."

Janneke Pelser, huisarts in Westervoort, was ook bij deze lezing van Thomas Knuijver, verslavingsarts van IrisZorg. Hij was uitgenodigd voor een toelichting op krantenkoppen als: 'De dokter als dealer', die steeds vaker opdoken. Pelser: "Zouden die Amerikaanse taferelen hier ook kunnen gebeuren? Dat was een van de vragen."

Verslaafd binnen 30 dagen

Met oxycodon gaat het inderdaad snel fout, had Knuijver uitgelegd: verslaafd binnen dertig dagen. Van der Geest-Hoppenbrouwers kreeg die boodschap niet meer uit haar hoofd. Pelser, die zich ook rot was geschrokken, vlooide haar patiëntenbestand door: hoeveel oxycodon schreef zij eigenlijk voor en aan wie? "Ik dacht ineens aan een patiënt die voor 50.000 euro per jaar aan fentanyl wegsnoof. Elke gemiddelde huisartsenpraktijk heeft zijn opiaatverslaafden. Een handvol. Met een nulletje erachter. Ik was al wel eens bezig geweest om individuele patiënten te helpen afbouwen, als dat lukte, maar de aanpak moest grootster, realiseerde ik me toen."

Enkele dagen later belden Pelser en Van der Geest-Hoppenbrouwers elkaar: hoe kunnen we voorkomen dat er nog meer mensen verslaafd raken aan oxycodon? Ze vroegen verslavingsarts Knuijver en pijnspecialist Michel Terheggen van ziekenhuis Rijnstate om mee te denken over een richtlijn voor artsen. Die komen om in de richtlijnen, dus die moest 'kort, kort, kort', aldus Pelser.

Meer grip op het gebruik. Meer grip op het gebruik. Foto: Jeroen Nissen

Klopt dit wel?

Uiteindelijk stelden de vier een richtlijn op die een leek nog kan snappen en die past op één A4'tje. Daar staat in hoe artsen oxycodon verantwoord kunnen voorschrijven. Geen kankerpatiënt? Dan niet meer dan één week voorschrijven en altijd de langwerkende oxycodon, want die is iets minder snel verslavend dan de kortwerkende. Herhaalrecepten voor oxycodon die niet stroken met deze afspraken, daar bellen de apothekers voortaan eventjes achteraan: klopt dit wel?

Tweehonderd huisartsen, 42 apothekers en ziekenhuisspecialisten in de regio Arnhem werken inmiddels met deze richtlijn. Het resultaat mag er wezen: de afgelopen twee jaar is de verslavende pijnstiller de helft minder voorgeschreven. De belangstelling voor deze aanpak is ook buiten de regio Arnhem groot. Van der Geest-Hoppenbrouwers heeft onlangs nog zevenhonderd apothekers bijgeschoold en de mails en telefoontjes met vragen over de werkwijze blijven binnenkomen. Dat er tijdens het bedenken van de richtlijn weinig 'ja, maar'-vragen van collega's kwamen, zegt volgens Pelser ook iets over hoe druk huisartsen zijn. "Ze waren, hoorde ik soms zeggen, al lang blij dat iemand het oppakte."

Van 15 mg naar 100 mg

Zijn eerste strip oxycodon? "Geweldig. De pijn ging weg. Ik was verbluft." John begint in 2009 met 15 milligram oxycodon per dag. "Na anderhalve maand zat ik al op het dubbele." Het middel werkt volgens hem al vrij snel 'andersom'. "Als je nuchter bent en een biertje pakt, voel je een rush. Die zakt en dan ben je weer nuchter. Maar als oxycodon uitgewerkt raakt, en dat gebeurt steeds vlugger, voelt het als een biertje op nuchtere maag. Ik werd daar erg prikkelbaar van en ik kreeg last van extreme pijnen tussendoor. Dat is een bekende bijkomstigheid van oxycodon: het lichaam faket pijn en vraagt zo om meer. Ik heb vier jaar op 100 milligram per dag gezeten."

In 2012 leest hij voor het eerst berichten over hoe pijnstillers op doktersrecept in steeds meer Amerikaanse staten een ravage aanrichten. Aan die verhalen zit op dat moment nog wel 'die rare Amerikanen ook altijd'-ondertoon, maar John ziet meteen: shit, dit gaat ook over mij. "Ik begon het spul echt te haten."

Hoe kan het dat dokters en apothekers, ook in Nederland, niet wisten dat oxycodon zo verslavend is? En waarom gingen ze, toen dit bekend werd, door met voorschrijven? Van der Geest-Hoppenbrouwers: "Oxycodon is ontzettend goed gemarket in een tijd dat we een cultuur kregen die vond dat mensen geen pijn meer mogen hebben. Purdue Pharma, de producent van oxycodon, zette erg in op het feit dat het middel niet verslavend zou zijn." Pelser: "Dat argument zorgde ervoor dat het middel zo snel bij artsen in de pen kon komen. En niet helemaal onterecht, want bij pijn door kanker is oxy wel een goed en krachtig middel."

De moeilijke weg

"Artsen doen het niet bewust fout", vertelt Knuijver. "Het is niet zo van: ik mag het niet voorschrijven, maar ik doe het lekker toch." Er zit volgens hem iets in de interactie tussen huisarts en patiënt die het heel verleidelijk maakt om toch maar die verslavende pijnstiller voor te schrijven. "Je hebt een patiënt met erge pijn. Dat kun je makkelijk en moeilijk aanpakken. Echt moeilijk, want je praat over doorverwijzen, over revalidatie. Dingen die de patiënt misschien niet kan, die veel tijd kosten en die niet altijd goed vergoed worden. En je hebt dat tabletje."

Na het eerste recept ontvouwt zich volgens Knuijver al snel een huiveringwekkend scenario. Voor de patiënt én de arts. "Het lichaam past zich aan dit middel aan, het wil er steeds meer van en op een gegeven moment werkt het niet meer. Afbouwen geeft alleen maar méér pijn. De patiënt wordt zieliger en zieliger. Dat gedrag is ook nog eens perfect afgestemd op dat van een dokter die hoe dan ook wil helpen. Dan zit je samen op een eenrichtingsweg en ga je geen 30 kilometer per uur meer, maar 120 kilometer per uur."

Patiënt, geen junk

In 2013, na vier jaar oxycodon, polst John zijn huisarts: hij wil afbouwen. De aanleiding is een zakentrip naar Italië die eindigde aan een infuus in het ziekenhuis. "Dit is ongeveer de max, is wat mijn lichaam me toen vertelde. Laten we verder kijken, zei mijn huisarts. Maar hoe dat moest, wist hij ook niet. Dat bleek wel. Hij stelde zelfs nog even fentanyl voor. Kun je nagaan, die andere foute pijnstiller met al die doden. Ik heb dat doosje bewaard als een herinnering aan hoe krankzinnig het was."

Via een kennis komt John in contact met Thomas Knuijver van IrisZorg. "Ik vond het verschrikkelijk om me bij een verslavingskliniek te moeten melden. De schaamte. Ik ben rugpatiënt, geen junk. Maar Thomas liet me al snel zien dat ze daar twee groepen mensen helpen. De junks die overal van af moeten en pijnpatiënten die geholpen moeten worden aan betere pijnmedicatie."

Dat is in het geval van John gelukt. Van de oxycodon is hij af. "Ik gebruik nu methadon. Het spul dat ze ook aan heroïneverslaafden geven. Ik moest me even over die associatie heen zetten. Maar het is een verdomd goeie pijnstiller. Weinig bijwerkingen en heel stabiel. Ze hadden je meteen hierheen moeten sturen, zegt Thomas soms. Dit is dus het paardenmiddel dat ik zocht."

*John is een gefingeerde naam. Uit privacyoverwegingen wil hij niet met zijn echte naam in de krant. Die naam is bekend bij de redactie.