Als zijn kinderen later met vragen komen over het overlijden van hun moeder Samantha, wil Eindhovenaar Tim die zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. Maar alle betrokken instanties weigeren hem inzage in het onderzoek naar haar dood.

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Samantha overleed in augustus 2019 in een huis van - de inmiddels failliete - zorginstelling Acuut Zorg in Tilburg aan een overdosis GHB. In de maanden daarvoor had ze in mails aan de gemeente Eindhoven herhaaldelijk aan de bel getrokken dat de locatie niet veilig was voor haar en haar dochtertje en dat begeleiding uitbleef.

Had haar dood voorkomen kunnen worden? Voor haar ex Tim - omwille van de kinderen blijft zijn achternaam onvermeld - is dat een belangrijke vraag. Hij denkt een deel van de antwoorden te vinden in het onderzoeksrapport over haar dood.

"Ik zorg nu voor de vijf kinderen van Samantha. Als zij opgroeien, zullen ze met vragen komen. Die wil ik zo goed mogelijk kunnen beantwoorden." Maar alle betrokken instanties sturen hem van het kastje naar de muur.

Dat Samantha en haar dochtertje in Tilburg niet de beschermde omgeving vonden die nodig was, is inmiddels duidelijk. Het Brabants Dagblad en Follow the Money onthulden begin dit jaar dat er van alles mis was in het Tilburgse huis van Acuut. In de raad van Tilburg is dit inmiddels ook onderkend.

Geen inzage

Onlangs bleek dat de gemeente Eindhoven in 2018 al ernstige klachten kreeg over het huis van Acuut in Eindhoven. Maar ze vertelde dat niet aan de GGD, toen die in 2019 als toezichthouder calamiteiten een melding kreeg over het overlijden van Samantha in Tilburg. De gezondheidsdienst liet Acuut zelf een 'intern' onderzoek doen en toetste dit vervolgens.

Er is dus een rapportage die is gecontroleerd door de GGD. Maar de interim-directeur van Acuut laat Tim per mail weten dat hij die niet kan geven, zonder te zeggen waarom niet. De curator van het inmiddels failliete Acuut heeft de rapportage inmiddels in zijn bezit. Maar hij mag het rapport als curator alleen aan derden verstrekken als een rechter dat gelast.

De GGD Brabant Zuidoost geeft ook niet thuis. "Wij begrijpen dat nabestaanden graag inzicht willen in het onderzoek. Helaas kunnen wij hier geen gehoor aan geven", zegt een woordvoerder. "Dat is niet aan ons, maar aan Acuut Zorg."

'Het beschikbaar stellen van de rapporten is helaas niet mogelijk', luidt ook de reactie van de Eindhovense zorgwethouder Renate Richters.

Vindt de gemeente dat Tim als ex-partner op teveel afstand staat om inzage te krijgen? Ook nu hij zorgt voor de kinderen van Samantha en wijst op hun belang? De gemeente zegt hier niets over. Ze beroept zich op afspraken van het GGD-bestuur - waar Richters deel van uitmaakt - over het wel en niet openbaar maken van rapportages.

Inzage niet gelijk aan openbaarmaking

Die redenatie gaat echter niet op. Openbaarmaking - waarbij iedereen die dat wil online een rapport kan inzien - is iets anders dan het bieden van inzage aan direct betrokkenen. Voorzitter Mariënne van Dongen van de GGD zei twee jaar terug in gesprek met het Eindhovens Dagblad al dat informatie uit een onderzoek (toentertijd) dan wel niet openbaar werd gemaakt, maar wel wordt gedeeld met de cliënt(en) die het betreft.

Over inzagerecht hebben gemeente en GGD niets vastgelegd, dus ook niet over de vraag of naast cliënten ook nabestaanden inzage mogen hebben. In het algemeen kent Nederland richtlijnen volgens welke medici nabestaanden inzage bieden in medische dossiers.

"De gemeente Eindhoven heeft mij nu uitgenodigd voor een gesprek, eind deze maand. Dat is prima, maar ik wil dat rapport inzien", zegt Tim. "Iedereen begrijpt dat dit belangrijk is voor mij en de kinderen, maar ondertussen staan we met lege handen."