De ultramarathon waarbij niemand de finish haalt, is voorbij. En weer wist geen loper hem te volbrengen. In de heuvels van de Amerikaanse staat Tennessee proberen tientallen lopers het elk jaar toch opnieuw.

Het is misschien wel de vreemdste, zwaarste hardloopwedstrijd ter wereld: een mysterieuze ultramarathon zonder officiële startdatum en zonder duidelijke inschrijfprocedure die sinds de jaren tachtig maar door vijftien mensen is uitgelopen. Deze week startten opnieuw enkele tientallen deelnemers in de Barkley Marathons, en niemand haalde de finish.



Hinke Schokker (38) uit het Friese Eastermar ook niet. Ze voelt zich alsof een trein over haar is heengereden, nadat ze in ronde twee moest opgeven. Ze had zich al ruim 30 kilometer over rotspartijen en door stekelige bosjes en greppels geworsteld. De eerste ronde kostte haar elf uur en vijftig minuten. "De hellingen die je moet beklimmen zijn steiler dan ik me ooit had kunnen bedenken", zegt Schokker.

Uitdagingen

De bedenker van de race is Gary Cantrell, een voormalig accountant die ervan overtuigd is dat het leven draait om uitdagingen. "Alle andere grote races zijn opgezet om te slagen. De Barkley is opgezet om jou te laten mislukken", zei hij ooit tegen The New York Times. Cantrell, in de loopwereld bekend onder het pseudoniem Lazarus Lake, bedacht de race nadat de moordenaar van Martin Luther King, James Earl Ray, in de jaren zeventig was ontsnapt uit een gevangenis in het gebied. Hij werd nog geen 13 kilometer van zijn cel gevonden - verder was hij niet gekomen. Dat kon beter, meende Cantrell.



Zo'n veertig lopers doen nu jaarlijkse mee aan de ultrazware loop door de wildernis rond de bajes in de Cumberland Mountains in Tennessee. Wie via via contact weet te leggen met Cantrell, hem op het juiste moment een essay stuurt en wordt toegelaten, krijgt een condoleancekaart. 'Laz' blaast ergens tussen middernacht en het middaguur op een schelphoorn om de lopers te waarschuwen dat ze zestig minuten later moeten opdagen. Hij markeert dan de start door een sigaret aan te steken.

Gary Cantrell, bedenker van deze loop. Gary Cantrell, bedenker van deze loop. Foto: Privebeeld

Lopers mogen zestig uur doen over vijf ronden van zo'n 32 kilometer - een totaal van 160 kilometer, met hoogteverschillen die samen vergelijkbaar zouden zijn met een beklimming van de Mount Everest.



De route is niet gemarkeerd, en een gps of smartphone mocht Hinke Schokker niet meenemen. Ze moest de weg zien te vinden met een kompas, een kaart van het gebied en de cryptische omschrijvingen van Cantrell - greppels heten bijvoorbeeld SOBD, son of a bitch ditch. Onderweg moest ze verstopte boeken vinden, om de pagina met haar startnummer eruit te scheuren en mee te nemen naar de eindstreep.

De route moet je vinden met een kompas en cryptische omschrijvingen. De route moet je vinden met een kompas en cryptische omschrijvingen. Foto: Privebeeld

Opgeven

Schokker viel onderweg en kon niet anders dan opgeven. "Ik dacht dat het meeviel, tot ik omhoog probeerde te klimmen en ik mijn linkerknie simpelweg niet meer kon buigen", vertelt ze. Twee dagen later kan ze nog altijd niet goed lopen. Het liefst, zegt ze, gaat ze aan de slag om beter te leren navigeren en afdalen, zodat ze volgend jaar weer mee kan doen, als ze door het ondoorzichtige selectieproces komt. De tweede Nederlandse deelnemer, Thomas Dunkerbeck, daalde een berg aan de verkeerde kant af, maar wist alsnog drie ronden van zeker 32 kilometer vol te maken binnen veertig uur. In de Barkleywereld geldt dat als voltooiing van een fun run. Het lukte dit jaar slechts vijf lopers.



Slapen doen ze amper. Karel Sabbe, een Vlaamse tandarts, kreeg na meer dan 32 uur lopen last van hallucinaties. Sabbe bracht het tot een vierde ronde, met nog slechts één tegenstander. Hij verdwaalde en belandde 's nachts in een dorp. Daar dacht hij een vrouw te zien, vroeg om hulp, maar het bleek een afvalbak.