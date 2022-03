Met gezond verstand en een flinke dosis wetenschap gaat Eric De Maerteleire de feiten en fabeltjes over voeding te lijf. Is vasten interessant? Kan keto? En hoe verlies je één kilo op een gezonde manier?

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

• Eric De Maerteleire (72) is bio-ingenieur en doctor in de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (UGent). Hij was 30 jaar lang hoofd van het Gentse Stadslaboratorium en is gepassioneerd door de relatie tussen voeding en gezondheid.

• Hij is auteur van Fabels en feiten over voeding en gezondheid, Gezond eten en gezond ouder worden en Hele en halve waarheden en complete onzin over voeding.



Hij reist Vlaanderen door om lezingen te geven en is niet erg tevreden over de algemene conditie van zijn publiek, waaronder niet weinig senioren. "Ze zijn meestal nogal op eten en drinken gericht, en ze bewegen te weinig. Misschien geldt dat wel voor een groot deel van ons. De gemiddelde BMI van alle volwassen Belgen ligt boven de 25 en stijgt jaar na jaar, veelbetekenend en verontrustend. We zijn verslaafd geraakt aan suiker en vet. We leiden een overwegend sedentair leven. Tegelijkertijd zijn we, mede door corona, ons heel erg bewust geworden van de voordelen van een stevig immuunsysteem en een gezond gewicht. Maar het vraagt moeite om je leven vast te nemen en te veranderen."



Moeite, én de juiste informatie, die De Maerteleire iedereen tracht mee te geven. "Richt je naar een mediterraan eetpatroon, dan ben je al een goed eind op weg naar een gezonde levensstijl. Gebruik plantaardige olie. Eet veel vaker vis en gevogelte dan rood vlees. Consumeer veel fruit, groenten, peulvruchten en noten. Beperk bewerkte en kant-en-klare producten ten voordele van pure en zuivere ingrediënten. Van een Amerikaanse collega van Tufts University in Boston hoorde ik een simpele en duidelijke slogan: eat real food. Denk aan hoe je grootouders kookten toen er nog geen supermarkten waren."

Het boek Hele en halve waarheden en complete onzin over voeding, geschreven door Eric De Maerteleire. Het boek Hele en halve waarheden en complete onzin over voeding, geschreven door Eric De Maerteleire. Foto: RV

En gun jezelf af en toe een guilty pleasure. Voor De Maerteleire is dat een klein stukje donkere chocolade. "Recent onderzoek laat een gunstig effect zien van cacao op de bloeddruk, insulineresistentie, vasculaire aandoeningen en bloedplaatjesfunctie. Deze effecten zijn vooral te danken aan een groep van sterke antioxidanten (die helpen beschadiging aan cellen en weefsels te voorkomen, red) die we epicatechines noemen."

"Je moet dan wel de donkere chocolade eten met minstens 70% cacaomassa. De concentratie aan epicatechines in het bloed is het hoogst twee à drie uur na de inname, maar blijft merkbaar tot acht uur na consumptie. Dit geldt niet voor melkchocolade of wanneer cacaopoeder wordt gemengd met melk. Twintig gram is voldoende om al een gunstig effect te hebben. Eet de chocolade tussen de maaltijden door, dan gebeurt de opname van de epicatechines het best."

Chocolade eten tussen de maaltijden door. Dat is een makkie.

"Hola. Hebt u dat van die 20 gram ook gehoord? En het is niet de bedoeling dat dit bovenop de consumptie van koekjes en chips komt. We moeten van onze suiker- en vetverslaving zien af te raken. Vooral suiker richt veel onheil aan. Bewerkte voedingsmiddelen zijn ermee volgestouwd. Of je nu mayonaise koopt, cake of instant puree; er zal suiker aan toegevoegd zijn. Ik ijver er al jaren voor om fruit en groenten goedkoper te maken, of om een suikertaks in te voeren."

"Het is niet makkelijk om plots met suiker te stoppen, want het is een regelrechte verslaving. Je zal ontwenningsverschijnselen krijgen: hoofdpijn, humeurschommelingen, misschien zelfs een beetje beven. Ontwennen duurt drie weken, de eerste week is het ergste. Maar om Churchill te citeren: If you are going through hell, keep going. Als ik het grootste probleem met voeding moet omschrijven, kan ik kort zijn: toegevoegde suikers."

Waarom is de suiker in fruit beter?

"Met honderd gram appel of peer krijg je tien of elf gram suiker mee, die chemisch gezien niet verschilt van de toegevoegde suiker in koekjes. Maar uiteraard is een appel gezonder dan een koek want naast natuurlijke suikers bevat hij vitamines, vezels en mineralen. Het eten van fruit wordt geassocieerd met een lager risico op darmkanker en diabetes type 2. An apple a day keeps the doctor away. Als je de appel met de schil opeet, klopt dat volledig. Een koek draagt niets bij tot je gezondheid. Niets!"

Een veelgemaakte fout in ons voedingspatroon is dat we te weinig fruit en groenten eten. Ik hoor mensen zeggen dat de aanbevolen hoeveelheden te groot zijn.

"De aanbevolen hoeveelheid groenten is 300 gram per dag, klaargemaakt gewogen. Als je dat in spinazie wil overhouden, moet je drie emmers aanslepen en dat ziet er inderdaad indrukwekkend uit. Maar de radijsjes bij de kaas tellen ook mee. Laten we dan nog 250 ml soep, gemaakt van 600 gram groenten per liter, eten als lunch en dan ben je al aan de helft. Voor fruit is 250 gram de aanbevolen hoeveelheid, dat zijn twee appels, twee kiwi's en een banaan of een peer en een sinaasappel. Ik moet daar geen moeite voor doen, maar gemiddeld haalt de mens 110 gram: amper één stuk fruit per dag."

Een andere fout is dat we simpelweg te veel eten.

"Ik haal tijdens mijn lezingen graag het onderzoek van Dan Buettner aan, naar de 'Blue Zones'. Dat zijn vijf afgebakende gebieden waar de mensen meetbaar langer leven en in betere gezondheid verouderen. Het gaat om Ikaria in Griekenland, Okinawa in Japan, de Ogliastra-regio in Sardinië, Loma Linda in Californië en de Nicoya Peninsula in Costa Rica. De leefomstandigheden en eetgewoontes van die mensen zijn tot in de details bestudeerd en je kan daar allerlei analyses aan vastknopen, maar zeker is: ze eten minder dan wij."



"In Okinawa hebben ze er een mooie uitdrukking voor. Ze volgen het hara hachi bu-principe van Confucius: ze eten hun buik maar voor tachtig procent vol. Wij vullen hem volledig en gaan dan nog voor een dessert. Dat kan niet gezond zijn. Als ik dat vertel, krijg ik meestal die typische reactie: 'Je moet van iets doodgaan, laten we ondertussen maar genieten'. Dat is een hedonistisch standpunt dat ik deels kan begrijpen, ware het niet dat die mensen meestal een tiental pillen slikken om die levensstijl te kunnen volhouden. Om al die suiker en dat vet te kunnen consumeren moeten ze een pil nemen om de cholesterol te verlagen, om de bloeddruk onder controle te houden en zo meer. Die medicamenten kosten de maatschappij handenvol geld en niemand kan zeggen wat de bijwerking is op het lichaam als ze gecombineerd worden ingenomen. Niet goed bezig."

Eric De Maerteleire. Eric De Maerteleire. Foto: Steven Richardson

Caloriebeperking helpt om op een gezonde manier oud te worden. Waarom eigenlijk?

"De inwoners van Okinawa, één van die Blauwe Zones, hebben de hoogste levensverwachting ter wereld. Dat ze weinig eten en overgewicht vermijden, heeft daar zeker mee te maken. Een studie onder 100.000 inwoners van Okinawa die naar Brazilië verhuisden en daar Westerse eetgewoontes aannamen, toonde dat hun levensverwachting met zeventien jaar daalde! Het geheim zit in de hoge concentratie antioxidanten in hun voeding, maar ook in de activatie van hun eigen antioxidantsysteem dat zorgt voor een goed werkend DNA, dat herstellingen uitvoert en schadelijke vrije radicalen opruimt. In een soort van survival response werkt dit systeem beter bij calorische restrictie. Caloriebeperking is zeker één van de factoren om gezonder oud te worden. Niet de enige, maar wel een hele belangrijke."

Minder eten dus. U hebt de meeste crashdiëten bestudeerd. Zit er een wondertje tussen?

"Absoluut niet. En er zijn er wel wat. Het bloedgroependieet van Peter D'Adamo waarbij je eet zoals onze voorouders op het moment dat je bloedgroep genetisch ontstond, het weerwolf-dieet waarbij je je eetpatroon aanpast aan de stand van de maan, het sirtfooddieet waarbij je de voorkeur geeft aan voedingsmiddelen die sirtuïnes (een bepaald soort eiwitten, red.) vrijstellen in het lichaam, het Bantingdieet, het paleodieet... En ga zo maar door. Je kunt het zo gek niet bedenken."

"Meestal zijn de eetregimes op geen enkele of zwakke wetenschappelijke grond gebaseerd, en hoe dan ook: een crashdieet is nooit goed omdat het een voedingspatroon introduceert dat niet vol te houden is. Een verkeerd dieet doet je na zekere tijd afhaken en meestal ook weer aankomen. Een Britse studie volgde 150.000 obese mensen na het afslanken. Daaruit bleek dat na negen jaar maar 1 op de 210 mannen en 1 op de 124 vrouwen op gewicht was. Verkeerd afvallen is de beste voorspeller voor aankomen daarna. De reden daarvoor is wat wetenschappers self-licensing noemen, of zelftoestemming: je beloont jezelf wat vaker omdat je zo flink bent geweest."

Maar je verliest vaak tijdelijk wel kilo's met zo'n crashdieet, en dat is bemoedigend.

"Tijdelijk wel ja. Elke verandering van eetpatroon brengt al snel wat gewichtsverlies met zich mee. Je hebt meer aandacht voor wat je eet en drinkt, bent wat bewuster met je gezondheid bezig. Vaak wordt er ook wat beweging aangeraden en alles tesamen heeft dat een gunstig effect. Maar het is geen duurzaam resultaat omdat je nieuwe eetpatroon zich niet blijvend zal installeren, daarvoor is het haast altijd te eenzijdig. Geen enkel crashdieet heeft op termijn zijn waarde bewezen. Gewicht verliezen doe je best volgens wetenschappelijke criteria, en vooral: langzaam. Zodat je het kan volhouden tot je nieuwe eetpatroon een gewoonte is geworden. Volgens wetenschappelijk onderzoek duurt het gemiddeld twee maanden om je een gewoonte eigen te maken."

Veel mensen zijn positief over het ketodieet.

"Net als Banting, Atkins, paleo en vele andere regimes is het een koolhydraatarm dieet. Op zich is er niets mis met koolhydraten, maar we eten er te veel voor onze sedentaire levensstijl. De Hoge Gezondheidsraad raadt aan dat ze 55% van ons eetpatroon uitmaken, naast 15% eiwitten en 30% vetten. Als je een actief leven leidt, kan je die koolhydraten goed gebruiken; dan leveren ze onmiddellijke energie. Als je de hele dag achter je computer zit of het wat rustiger aan doet omdat je een jaartje ouder bent, dan wordt zo'n aardappel, boterham of portie pasta niet meer verbruikt, maar omgezet in vet. Dus zie je mensen elk jaar dikker worden."

"Ik zou 40% koolhydraten aanraden als je op gewicht wil blijven, en 30% als je wil afvallen. Wel opletten dat je genoeg vezels binnenkrijgt. Als het nu lijkt alsof ik pro-keto ben, dat is niet het geval. Waar ik het over 30% heb, stelt het keto-dieet dat 10% al voldoende is. Wat gebeurt er als je de koolhydraten zo radicaal vermindert? Eerst gaan we onze reserve, het glycogeen, opbranden. Na één dag is die voorraad op. Dan gaat het lichaam je vetten aanspreken als primaire brandstof, en dan begint het gewichtsverlies. Het probleem zit voor mij in de manier waarop je de koolhydraten vervangt. Vaak worden er overdreven veel dierlijke eiwitten en vetten geconsumeerd: boter, volvette kazen, room, lamsvlees, rundvlees, varkensvlees... die op lange termijn met een hogere sterfte worden geassocieerd."

"Keto is niet zonder risico. Het maakt gebruik van een 'noodroute' die ons lichaam hanteert om onze hersenen van energie te voorzien op het moment dat er te weinig koolhydraten voorradig zijn. Het maakt een systeem van wat de natuur als een noodoplossing bedacht heeft. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Kan vasten interessant zijn?

"Ik ben er zeker niet tegen, ik doe het zelf ook. Maar maak niet de denkfout om te verwachten dat je veel zal afvallen. Intermittent fasting is veeleer een gezondheidsdieet dan een vermageringsregime. Je geeft je lichaam de tijd om eventjes tot rust te komen, om niet te moeten verteren. Zo komt er energie vrij voor andere taken. Het geeft een boost aan je immuunsysteem, kan de bloedsuikerspiegel verbeteren, het risico op hart - en vaatziekten verminderen... Er zijn allerlei timings en intervallen mogelijk om te vasten, maar let er vooral op dat je 's avonds niet te laat eet."

"Veel onderzoeken wijzen erop dat dit het risico op allerlei ziektes verhoogt. Een nieuwe studie bij vrouwen die de meeste calorieën na 18 uur namen, toonde aan dat dit het risico op hartaandoeningen vergrootte, en dat risico nam schrikwekkend toe als de maaltijd na 20 uur viel. Maar met het leven dat we nu leiden en het werk dat van ons gevraagd wordt, is het moeilijk om het diner voor zes uur te plannen."

Is er nu echt geen goed nieuws?

"Uit een onderzoek aan de universiteit van Loughborough bleek dat je tijdens een uur in een warm bad, zo'n 40°C, evenveel calorieën verbrandt als bij een half uur stevig wandelen. Het werkt ook nog ontstekingsremmend, verbetert de glucosewaarden in het bloed en verlaagt het stresshormoon cortisol. Als dat geen goed nieuws is."