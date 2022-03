Kim Koumans danst. En strijdt. De Oosterhoutse kaartte vorig jaar misstanden in de hele danswereld aan. Sindsdien melden tientallen slachtoffers zich. 'Dat ze überhaupt naar mij komen, is al een mega-stap.'

Ze stond twintig jaar bekend als een van de topdansers van Nederland. Maar sinds afgelopen juli is Kim Koumans ook hét boegbeeld van de strijd tegen misstanden en seksueel misbruik in de danswereld. Een strijd die haar veel lof oplevert, maar die ook een kanttekening heeft.



Ze noemen haar wel CEO van het dossier dansmisbruik. Weliswaar loopt er nu een groot onderzoek naar het misbruik dat de overheid financiert, maar Koumans trekt nog altijd de kar van het hele proces. Ze draalt niet, maar handelt en is zelf in gesprek met een behandelcentrum dat slachtoffers hulp kan bieden. "Niemand staat op. Ik ben het beu dat iedereen op zijn eigen eiland blijft zitten."



De Oosterhoutse is zelf slachtoffer. Ze kreeg tijdens haar danscarrière te maken met machtsmisbruik en seksueel wangedrag. In juli 2021 kwam ze naar buiten met haar verhaal. Sindsdien krijgt ze nog altijd meerdere keren per week nieuwe meldingen binnen. In bijna alle gevallen gaat het over situaties waarin machtsmisbruik leidde tot seksueel wangedrag, intimidatie en kleineren.

Machtspositie

Volgens Koumans zijn de plegers in de danssport vaak trainers die zelf een wedstrijdcarrière achter de rug hebben waarin ze wantoestanden hebben meegemaakt of gezien. Om trainer te worden in de danssport heb je geen opleiding nodig. "Die mensen hebben hun eigen problemen en in sommige gevallen verslavingen. Ze komen vervolgens in een machtspositie terecht. Om les te mogen geven op de balletacademie moet je wel een opleiding hebben, maar ook daar komt regelmatig voor dat dansers worden gekleineerd en worden gepusht om af te vallen. Dat is geen gezond onderwijs."



Door de schandalen in medialand is de focus in het dansonderzoek verschoven. Eerst was televisie een bijzaak, nu niet meer. Koumans krijgt meldingen van dansers over misbruik, verkrachting en verbale intimidatie. Ze meldt de wantoestanden bij de omroepen in kwestie, brengt de slachtoffers in contact met de onderzoekers en begeleidt ze eventueel naar de zedenpolitie. "Maar ze moeten zelf aangifte willen doen. Dat ze überhaupt naar mij komen, is al een mega-stap."

Langetermijnfocus

Verrast door de hoeveelheid en ernst van de meldingen is ze niet. Dat is, zegt ze, niet meer mogelijk. "Ik kom zelf uit de sector en was in verschillende dansvormen actief. Ik heb topsport gedaan, musicals en televisie. Van kleins af aan groei je ermee op. Het klinkt misschien raar, maar ik sta hier niet van te kijken. Ik vind iedere melding erg, maar van de inhoud schrik ik niet meer."



De maandenlange inzet eist zijn tol, maar opgeven zal ze nooit. Het contact met slachtoffers, gesprekken met onderzoekers, lobbyen bij politici; het is allemaal meer dan een dagtaak. Daarnaast zit ze zelf in een zwaar traject om de opgelopen trauma's te kunnen verwerken. "Ik moet me meer richten op het maken van de juiste keuzes. Veel media willen op korte termijn scoren, daar moet ik mee oppassen. Ik heb continu een langetermijnfocus voor het dossier. Als bepaalde namen naar buiten komen, word ik weer belaagd. Want niemand kent de andere slachtoffers, ze kennen alleen mij. Ik moet alle dansers en ook mezelf beschermen. Ik ben degene die telkens als eerste iets naar buiten brengt. Dan draag je de extra lasten."