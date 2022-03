Zijn dochtertje Yara overleed op 3 oktober aan de gevolgen van de drugs GHB, die haar werden toegediend door Shelly van der P., haar moeder. Dyon Worst kwam in een rollercoaster terecht, waarin hij afscheid moest nemen van Yara, de moeder van Yara hem als dader aanwees, maar zij zelf de schuldige bleek. Nu de rechter haar heeft veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, doet hij voor het eerst exclusief zijn verhaal.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dyon Worst (29) zit op de bank in IJmuiden. T-shirtje, gespierde, getatoeëerde armen, bruin achterovergekamd haar. Overal hangen foto's van een vrolijk meisje: Yara. De dag ervoor is net de uitspraak van de rechter geweest bij de rechtbank in Lelystad. Shelly van der P., de moeder van zijn dochter Yara, kreeg drie jaar celstraf en tbs voor dood door schuld door ernstige roekeloosheid. Hun 9 maanden oude kind overleed op 3 oktober 2020 doordat zij de drug GHB binnenkreeg. Shelly bleek de dag dat Yara bij haar was grote hoeveelheden drugs te hebben gebruikt. Midden in de nacht belde ze 112 toen ze merkte dat Yara niet meer ademde.



Het leven van Dyon is daardoor veranderd in een nachtmerrie. Nu de rechtszaak achter de rug is, vertelt hij voor het eerst zijn verhaal. Er is door die uitspraak 200 kilo van zijn schouders afgevallen, zegt hij. Een jaar lang kon hij amper praten, zaten opgekropte emoties vast in zijn borst. Zijn ogen zijn onophoudelijk gericht op de grote foto van Yara.



Zijn vingers draaien aan het armbandje om zijn pols, nog het enige tastbare en waardevolle van Yara. "Ik gaf het bij haar geboorte, ze had het altijd om. Ik geloof dat ik al tien keer bij de juwelier ben geweest om het te laten maken. Ze doen het steeds gratis, gewoon, om wat er is gebeurd."

Drugsverslaving

Yara was het kind dat hij nooit wilde, maar dat toch zijn wereld werd. Moeder Shelly leert hij kennen in Amsterdam, waar ze beiden in een safehouse zitten, herstellend van drugsverslaving. Zelfstandig wonen, clean, maar nog wel begeleid. Niet veel later blijkt ze zwanger. Voor Dyon is het duidelijk, hij wil geen kind, niet nu, niet op dit punt in zijn leven, niet met deze vrouw. "Een kind zet je samen op de wereld, in een gezonde relatie. Wij hadden allebei op dat moment helemaal niks."



Shelly wil het kind houden. Dyon begrijpt het niet, er ontstaat onenigheid. Tijdens de zwangerschap zien ze elkaar niet, woont Shelly bij haar vader in Lelystad en Dyon in IJmuiden bij zijn ouders. Uiteindelijk besluit hij dat als het kind toch komt, hij er ook voor wil zorgen. Hij is bij de bevalling. "Heel mooi, ik moest huilen. Ineens heb je een kind."



Yara is om het weekend bij hem en zijn ouders en doordeweeks gaat hij een dag naar Lelystad om met Yara te zijn. Sandra, de moeder van Dyon, helpt met de verzorging. Yara was ook een lichtpuntje, na een periode vol tegenslag. Hij onderging een hartoperatie, verloor zijn baan bij de marine en raakte aan de cocaïne. Maar hij groeide in zijn vaderrol, kreeg zijn leven weer op de rit.

Moeder van Dyon: 'Yara was zo vrolijk.' Moeder van Dyon: 'Yara was zo vrolijk.' Foto: Privebeeld

Moeder Sandra komt even bij het gesprek, blond haar in een staartje, blauwe, vriendelijke ogen. "Yara was zo vrolijk. Als ze binnenkwam, stak ze meteen haar armpjes uit en kneep ze met haar handjes. Zo'n lief kind. Ook met Dyon. Ik mis haar elke dag."



Het contact tussen hem en Shelly is in die tijd redelijk goed. Ook met Dyons moeder kan Shelly het goed vinden. Ze zijn allebei clean.



Shelly is zelfs antidrugs. Vraagt hem een drugstest te doen als hij Yara komt halen. Het komt bij niemand op dat zij zelf weer gebruikt. Eind september is de eerste week dat hij drie dagen achter elkaar met zijn dochter is. "Maandag, dinsdag en woensdag. Ik ben daar zo dankbaar voor, want donderdag was ze dood."



Teruggaan naar dat moment valt hem zwaar. Hij is met zijn ouders op Curaçao, vliegt eerder terug voor Yara. "Stond ze hier aan de tafelrand te lachen." Hij wijst, glimlacht naar die plek, alsof ze er weer staat. Na drie fijne dagen knuffelen, lachen, met de wagen lopen, brengt hij de kerngezonde Yara naar Shelly.

Plankgas naar Lelystad

Die donderdagnacht gaat zijn telefoon. Op zijn scherm ziet hij 'Shelly'. Hij drukt haar weg. Maar ze blijft bellen, dus hij neemt op. Ze gilt iets over Yara, dat ze niet meer ademt en de ambulance er is. "Er ging van alles door me heen, ik ging plankgas naar Lelystad." Onderweg belt de politie dat Yara wordt vervoerd naar het AMC, waar hij op dat moment net langsrijdt. Hij is er nog voor Yara en Shelly in het ziekenhuis arriveren.



"Je hoopt dat het meevalt, maar toen ik Yara zag, wist ik dat het heel ernstig was." Er is twintig minuten gereanimeerd, Yara ligt in coma. "Er is zoveel wanhoop. Ik legde een arm om Shelly. Je zit samen verdrietig te zijn. Op een of andere manier registreerde ik niet dat zij amper verdriet toonde, ook niet dat ze raar deed. Ik was verlamd, alles ontging me."



Hij vraagt wat er is gebeurd, Shelly heeft steeds een ander verhaal. "Ze zei dat ze Yara wakker wilde maken. Ik weet dat ik het vreemd vond, maar de toestand met Yara overheerste."



Het is volop corona, de enigen die bij Yara mogen, zijn Shelly en hij. "Je houdt haar handje vast, zegt iets van 'kom op meisje, hou vol'. Maar of ze het hoorde, weet ik niet." Zijn zus komt, ze zijn sprakeloos, machteloos en wachten, terwijl Yara's leven aan een zijden draad hangt.

Dyon: 'Ik was verlamd van verdriet.' Dyon: 'Ik was verlamd van verdriet.' Foto: Privebeeld

De hele vrijdag worden onderzoeken gedaan, artsen tasten in het duister. Meerdere keren vragen ze Shelly of zij misschien drugs heeft gebruikt, van die vraag gaat ze 'uit haar plaat'.



Ze overnachten in het ziekenhuis. Die vrijdag zouden zijn ouders terugkomen. Zijn zus haalt ze op van Schiphol en vertelt in de auto van de toestand. Moeder Sandra: "Ik ben neurologisch verpleegkundige, zat op weg naar het ziekenhuis van alles te bedenken wat het zou kunnen zijn."



Niemand laat de gedachte toe dat Yara dit niet overleeft. In het ziekenhuis ziet Sandra haar kleindochter en Shelly. "Shelly zei steeds dat ze naar huis wilde, om te douchen. Ik zei dat dat ook in het ziekenhuis kon. Haar kind lag dood te gaan, maar ze wilde per se naar huis. Achteraf blijkt dat ze toen sporen heeft uitgewist, flesjes afgewassen."



Yara's toestand is niet verenigbaar met het leven. "Ze kon niet zelf ademhalen. Haar hersenen waren al dood. Het verbeterde niet. We moesten de keuze maken: gaan we zo door of stoppen we de beademing en moeten we afscheid nemen?" De beademing wordt gestopt. "Dat is toch geen beslissing die je kunt nemen?"



Het ziekenhuis geeft als doodsoorzaak wiegendood, daarmee is het afgedaan. "We hadden allemaal een onbestemd gevoel." Haar lichaam wordt gebalsemd. Ze gaat naar Lelystad. Sandra heeft Yara nog vastgehouden terwijl ze dood was. Dyon: "Ik kon het niet. Ik kon het mezelf niet aandoen om haar dood in mijn armen te hebben. Om dat als herinnering te hebben. Je kind hoort te bewegen, te lachen, maar is koud en stil. Ze was zo geel..."

Levenloos in de armen

Hij wrijft over zijn armen, om het kippenvel te verdrijven. Hij laat een foto zien van Yara, levenloos in de armen van zijn moeder. Een klein meisje met haar ogen dicht.



De twee families doen samen de begrafenis, het is zo verdrietig, maar mooi. Dan is het allemaal stil. Yara is er niet meer. Maar het niet-pluisgevoel begint steeds sterker te worden. Hoe kan een kerngezond meisje zomaar ineens doodgaan? Er is geen politieonderzoek meer, een misdrijf is uitgesloten, vanuit het ziekenhuis komt geen nieuws. Bij Dyon zeurt iets in zijn onderbuik. Vrienden en kennissen, ook van Shelly, vertelden hem dat ze zich vreemd gedroeg. Hij denkt na, ja, ze toonde eigenlijk amper emotie.

Paragnost

Al na een week besluit hij een paragnost in te schakelen. Ook zijn moeder is bij die ontmoeting. Ze komt even bij het gesprek, haalt de schouders op. "Ik heb er niet veel mee, maar dit was wel heel bijzonder." Dyon vertelt dat de vrouw zei: 'Yara vertelt mij dat ze dood is door GHB'. Met grote ogen: "Ik dacht, die vrouw is gestoord. Ze is gek, hoe komt ze erbij?" Ze geloven het niet.



Dan krijgt Dyon signalen uit Shelly's omgeving dat ze al langer weer gebruikte. Hij contact alle dealers in haar buurt, belooft anonimiteit, maar neemt de gesprekken op en zet ze op een USB-stick. Vriendinnen van Shelly schrijven verklaringen dat ze al langer weer gebruikte. Hij ontdekt dat Shelly die bewuste 1 oktober al om 12 uur 's middags, om 5 uur en 's avonds drugs bestelde. De dealer vertelt ook dat hij Yara zag rondlopen in haar loopstoeltje. Shelly heeft gebruikt, terwijl ze op Yara moest letten. Wat is er in godsnaam met Yara gebeurd?



Met zijn USB-stick, waarop hij ook het gesprek met de paragnost heeft gezet, en de geschreven verklaringen stapt hij naar de recherche: onderzoek dit, hier is iets verkeerd gegaan. Niet veel later belt het AMC dat ze moeten langskomen om de uitslag van een onderzoek te bespreken.

Uiteindelijk werd de beademing bij Yara gestopt. Uiteindelijk werd de beademing bij Yara gestopt. Foto: Privebeeld

Hij hoort dat in de bewaarde urine van Yara een heel hoge GHB-waarde is aangetroffen. Het ziekenhuis blijkt onderzoek te hebben gedaan vanwege navraag van de recherche. Al haar bloed was al weg, maar een paar buisjes urine waren er nog. Het is een maand na haar dood, het ongeloof staat opnieuw op zijn gezicht. "Dan klap je nog erger in elkaar. Je bent niet alleen je kind kwijt, maar het is ook nog eens de schuld van Shelly."



Drie dagen na dat gesprek wordt Shelly gearresteerd. De recherche doorzoekt de woning, ook haar vader wordt verhoord. Na een paar dagen komt ze vrij, tot woede van Dyon. Maandenlang hoort hij niks, vanwege het belang van het onderzoek. "Ik werd gek, hoe kan dat?" Inmiddels weet hij dat de recherche haar expres vrijlaat, haar telefoon tapt, haar vader tapt en een undercoveragent inzet om meer bewijzen te verzamelen voor haar gebruik.

Haatberichten

Vanuit Shelly komen de beschuldigingen nu zijn kant op. Ze vertelt iedereen dat híj zijn kind vol drugs stopte en dat Yara vanuit hem naar het ziekenhuis ging. Dat zij vrij is en het onderzoek naar hem leidt. Op Facebook post ze berichten waarin dat staat. "Ik kreeg haatberichten dat ik mijn kind heb vermoord. Ze zette iedereen tegen mij op."



De vraag hoe de GHB bij Yara terechtkwam, is nog steeds niet beantwoord. Deed Shelly het met opzet? Ook als ze definitief is opgepakt, wordt dat in de rechtszaken niet duidelijk. Tijdens een verhoor zei Shelly dat ze het flesje GHB weggooide, de nacht voordat de ambulance en politie kwamen. Is het op haar speen terechtgekomen, druppelde het in haar flesje? Wat Dyon wél weet: GHB is heel smerig en een kind likt dat echt niet zomaar op. "Wij denken dat het in de fles zat, in zo'n hoeveelheid, dat ze eraan doodging."



Shelly moet compleet van de wereld zijn geweest die nacht, gezien de hoeveelheid drugs die ze gebruikte. Wat er tussen 10 uur en 1 uur gebeurde, weet ze niet meer. Politieagenten treffen ter plekke een moeder aan die overstuur is en een dode baby, alle aandacht gaat naar Yara. Als zij die nacht niet was gereanimeerd, was het huis van Shelly plaats delict geworden. "Ze hadden dan in het ziekenhuis de juiste onderzoeken kunnen doen. Een baby test je niet op GHB. Ik hoop dat ze dat vanaf nu wel doen."



De rechtszaken bezorgden hem zoveel stress, dat hij niet meer kon ontspannen. Sinds Yara is overleden, zit hij in de ziektewet. Inmiddels krijgt hij EMDR-therapie. Zijn relatie liep een maand geleden stuk. "Ik kon er niet voor haar zijn. Had elke dag vreselijke nachtmerries, werd schreeuwend en jankend wakker."



Hij droomde van Yara, dat ze werd mishandeld, van het ziekenhuis. Medicijnen moesten hem rustig houden. "Ik had herbelevingen. Maar erover praten, lukte niet."

Heel tragisch ongeluk

Hij is ervan overtuigd dat Shelly van Yara hield. "Maar haar drugsgebruik overheerste de liefde voor haar kind." Medelijden heeft hij niet. "Als ze berouw had getoond en niet had gelogen, was dat anders geweest. Had ze eerlijk verteld wat er was gebeurd, dan had ik enigszins begrip kunnen opbrengen. Dan was dit een heel tragisch ongeluk. Maar door haar opstelling voel ik helemaal niks."



Of hij ooit opnieuw vader wil worden, daarover heeft hij veel nagedacht. Hij denkt niet dat hij het aankan. Yara's kinderkamer wilden ze intact houden. Weer zijn er tranen als hij vertelt dat hij haar bedje uit elkaar ging halen. Hij deed het voor zijn zus, zij beviel pas van een dochtertje. Ook het loopstoeltje van Yara wacht op haar. Naar het graf in Lelystad gaat hij op haar sterf- en geboortedatum. Maar eigenlijk komt hij er liever niet.



Geen straf is hoog genoeg, maar het recht heeft gezegevierd, vindt Dyon. Nederland weet eindelijk wat er echt gebeurd is. Hij kan weer kijken naar zijn leven, de woede laten varen richting Shelly en accepteren dat Yara er niet meer is. "Ze was nu al 2 geweest. Had 'papa' kunnen zeggen."



Met zijn vingers aait hij het armbandje om zijn pols. "Zo pijnlijk, als ik daaraan denk."