Sarah Pues overleefde als 11-jarig meisje de busramp in Sierre, een vreselijk ongeluk na een week wintersporten in het bergdorpje Saint-Luc. Tien jaar later keert ze voor het eerst alleen terug naar daar. 'In de hoop dat mijn goeie herinneringen aan die vakantie, herinneringen die ik kwijt ben, terugkomen en me sterker zullen maken.'

Tien jaar geleden was Sarah Pues een meisje van 11, zesdejaars van Sint-Lambertus in Heverlee. Dat voor het eerst in haar leven zonder haar vader en moeder naar het buitenland mocht. Naar Zwitserland, in de bergen. Dat voor het eerst zou leren skiën en voor het eerst zélf geld mocht uitgeven aan wat er maar te koop zou zijn in het dorpje Saint-Luc, waar ze een hele week zouden logeren. Ze had amper geslapen voor ze met haar klasgenootjes op de grote bus stapte.

De opwinding die ze die nacht had gevoeld, was te vergelijken met die voor Sinterklaas. Maar dan maal honderd. Sarah was nog altijd maar een meisje van 11 toen die grote bus, die haar klas- en leeftijdgenootjes van 't Stekske in Lommel na de skivakantie veilig en wel naar huis had moeten brengen, crashte in Sierre. 22 kinderen, onder wie 7 van haar klas, zouden de ramp niet overleven. Sarah was één van de 24 gewonden op de bus. Ze brak een schouder, enkel en pols.

Ze moest er niet eens lang over nadenken, over de vraag om na tien jaar alleen terug te gaan naar de plek die haar niet enkel de tot dan toe mooiste week van haar leven schonk, maar die ook een eeuwige kras op haar ziel zou achterlaten. "Ik wil al een tijdje op mezelf terug naar daar", zegt Sarah, een week voor de afreis, in het Leuvense Lemmensinstituut waar ze vandaag klassieke zang studeert.

"Pas vorig jaar heb ik, eindelijk, ingezien dat ik niet van mijn eigen realiteit kan blijven weglopen. Dat ik niet kan blijven doen alsof het nooit is gebeurd. Ik heb het busongeval altijd zoveel mogelijk weggeduwd, wilde er zelfs met mijn ouders amper over praten. En met therapeuten al helemaal niet. 'Vertel eens, hoe voel je je?' Hoe kan je als kind van 11 nu gaan graven in gevoelens waarvan je nog niet eens wéét dat je ze hebt, laat staan dat je ze kan uitleggen? Opeens moest ik praten over een drama waarvan ik niet wist dat je zoiets ooit in je leven kon meemaken. Tegen nieuwe vrienden zei ik altijd: 'Ja, ik zat op die bus. Maar meer moet je me daar ook niet over vragen.' Ik vond het gewoon veel te confronterend. Met het gevolg dat ik het ook allemaal heb opgekropt. Terwijl ik sinds kort dus denk: 'Als ik de confrontatie aanga, ga ik het misschien eindelijk accepteren, onder ogen zien en kunnen verwerken."

"Plus: ik ben bijna al mijn goeie herinneringen aan die skivakantie kwijt", zegt ze, terwijl ze op haar piano tokkelt. "De voorbije jaren ging het alleen maar over het busongeval, wanneer Sierre ter sprake kwam. Nooit over die week in Saint-Luc en hoe geweldig het daar was. Op den duur ben ik die goeie momenten vergeten. Ik ben ze zelfs zozeer vergeten dat ik, wanneer mijn ouders er mij aan herinnerden, soms dacht: 'Maar was het daar echt wel zo fijn?' Ook dat, denk ik, zou helend kunnen zijn. Dat die mooie herinneringen terugkomen en dat ze het erge van het ongeval wat verzachten."

Kei-excited

Maar evident is het zeker niét, om tien jaar later opnieuw op Zwitserse bodem te staan zonder vader of moeder in de buurt. "Ik heb gisteravond veel gepiekerd in bed", zegt ze, nadat ze in Genève van het vliegtuig is gestapt. "'Ga ik wel heelhuids terug in België komen? Gaat het niet opnieuw fout aflopen zoals tien jaar geleden?' Een paar jaar na het ongeval was ik met mijn vader en moeder op een herdenkingsplechtigheid in Sierre, maar nu ben ik hier zonder hen. 'Wat als ik in een tunnel een paniekaanval krijg, zoals ik jaren na het busongeval nog vaak heb gehad?' Ik kan het niet helpen, maar sinds het ongeval denk ik overal en altijd aan de worstcasescenario's, zelfs als ik op school nog maar gewoon de trap moet nemen. Mijn vader denkt ook zo, sindsdien. Ik heb ook heel slecht geslapen vannacht. Maar: ik ben hier nu. En ik wil hier ook zijn. Want ik hoop zo hard op flashbacks van al het mooie dat we hier als kind hebben beleefd."

Sarah realiseert zich dat ze Sierre zal passeren om vanuit Genève in het hoog in de bergen gelegen Saint-Luc te komen. Dat ze tijdens die bijna drie uur lange autorit door tunnels moet en onvermijdelijk ook door de Sierretunnel. "Ik weet niet hoe ik mij dan zal voelen, maar ik wil mijn angst echt zo graag overwinnen", zegt ze vastberaden. Het berglandschap onderweg heeft een kalmerend effect op haar. "Ik was zelfs vergeten hoe supermooi het hier is", zegt ze, turend uit het autoraam. In elke tunnel concentreert ze zich met een klein hartje extra op haar ademhaling. "Maar het gaat", zegt ze. In de ruim 2 kilometer lange Sierretunnel houdt ze aanvankelijk nog de ogen open, maar halverwege doet ze ze dicht. "Want ik vond de tunnel veel te lang, veel langer dan in mijn gedachten", zegt ze met een klein stemmetje. "En al gebeurde het ongeval niet in deze maar in de andere richting, ik was daarnet toch wat bang."

Het piepkleine skidorp Saint-Luc mag dan in afstand niet ver meer zijn, de weg erheen kronkelt via vervaarlijke haarspeldbochten over smalle wegen naar boven, de bergen in. "O, nu herinner ik mij dit weer alsof het gisteren was", zegt Sarah. "Hoe eng ik dit vond. Iederéén op de bus vond dit eng. Ook meester Frank, ja. Want zie eens hoe smál dat hier is om boven te raken! En toen zaten wij dan ook nog eens in een gigantische bus die zich langs al die smalle bochtjes moest wringen. Het was klaarlicht toen we hier aankwamen, we waren er allemaal over bezig op de bus. Hoe griezelig dit was. Maar: we waren ook kei-excited. Want eindelijk, we waren er bijna. Bijna in Saint-Luc."

Met vier op een kamer

Sarah kan haast niet wachten om uit te stappen, zo hard verlangt ze naar iets van herkenning. Er is geen besneeuwde berg in de omtrek die ze binnen de minuut niet op video heeft vastgelegd. "Voor mijn vader en moeder." Stappend in de richting van het kerkje ontwaart ze op een heuveltopje het majestueuze Grand Hotel Du Cervin. "Dat is het!", roept ze uit. "Daar hebben we met onze klas geslapen!" Een blik van ontroering. Het hotel is gesloten wegens verbouwingen, maar alleen al staren naar dat prachtige gebouw voert haar meteen weer terug in de tijd.

"Ik weet niet meer juist op welke verdieping we sliepen, maar het was aan deze kant en we lagen hier met vier op een kamer", begint ze spontaan te vertellen. "En hier, hier stond een tafel vol warme chocomelk en appelsap en koekjes, voor als we terugkwamen van het skiën. Want ik weet nog dat we dan altijd superveel honger en dorst hadden. O, dat was genieten! En dit hier was de plek waar 's avonds hout werd gestookt in een ton en we een kampvuurtje maakten. Supertof!" Het is alsof Sarah hier het kabaal in de eetzaal weer hoort, ze zich in haar paarse jurkje weer op de trap ziet staan voor de casino-avond, ze de collectieve opwinding weer voelt van het poker spelen op kindermaat. "En hoe onze klas zich hier opmaakte voor de Muppet Show en ik één van de Miss Piggy-poppetjes mocht zijn."

Er komt zo veel meer in haar geheugen terug, de wegeltjes naar de kabelbaan zou ze nu zelfs met de ogen dicht kunnen nemen. "Ik zie dingen terug die ik echt totaal was vergeten", zegt ze. "Alleen nog maar die weggetjes hier. En het blijft me ook maar raken hoe mooi het hier is. En zo open. Ik had echt geen idee meer. Ik voel me eigenlijk gelukkig hier. Ik voel blijdschap."

Of het tegelijkertijd ook niet confronterend is? Of haar gedachten ook niet uitgaan naar haar klasgenootjes die er niet meer zijn? Naar meester Frank en al die anderen die op de bus het leven lieten? "Ze zijn in mijn gedachten, zeker wel", zegt ze. "Maar ik probeer mij hier vooral de goeie momenten voor de geest te halen. Want hier wáren we ook allemaal gelukkig. Dat ik hier nu een blij gevoel heb, is omdat we hier ook allemaal blij waren. Hier waren alleen maar happy moments. Ja, je viel bij het skiën al eens op je kont en dat deed dan even pijn. Maar voor de rest was dit de plek waar we met zijn allen dingen leerden en veel plezier hadden. En dat is wat dit hier bij mij nu ook oproept. Hoe geweldig het hier was."

Hotdogs in de sneeuw

"En dit was het doel van de reis, hé", zegt Sarah, ontroerd omdat het kabelbaantje haar meevoert naar hetzelfde dakje van de wereld, waarvan ze de schoonheid ook vergeten was. Eenmaal op de skipiste is ze zo overdonderd dat ze niet weet in welke richting ze eerst moet kijken. "Wow, op ooglevel met de bergen. Wat is het hier magnifiek mooi." Het gegibber van schoolkindjes die op de minipiste hun allereerste skipasjes onder de knie proberen te krijgen, grijpt haar aan. "Op dat kleine stukje hebben wij ook leren skiën", zegt ze aangedaan, terwijl ze aldoor met haar handen in de sneeuw graait, alsof ze letterlijk zo dicht mogelijk wil komen bij het gevoel dat ze hier tien jaar geleden had.

"Precies zoals die kindjes dat daar nu aan het leren zijn." Het is een beeld dat zegt dat het leven doorgaat, een beeld dat even pijn doet ook. "Ik herinner me nu ook weer dat ik toen maar niet kon snappen waarom de beginnertjes - en daar was ik dus bij - zonder stokken moesten leren skiën. En hoe moeilijk ik het vond om snel-snel het touw van de sleeplift te pakken, met die twee skilatten onder je in, zonder om te vallen. En hoe we hier hotdogs hebben gegeten in de sneeuw en hoe leuk we dat vonden. Het is echt, echt ongelooflijk om dat hier allemaal terug te zien. Om het geluk van toen weer te voelen. Alles komt terug. Ik weet nu weer dat ik zelfs twéé skipakken mee had. Een wit met paarse accentjes en een zwart met roze dingetjes. Ja, want ik wilde wel fashionable zijn. Nu, dat waren ook de twee enige fashionable dingen die ik mee had, want mijn andere kleren trokken op niet veel. (lacht)"

Massa's Toblerone

Terug beneden in het dorpje, wil Sarah elk straatje zien. Hunkerend naar nog meer herkenning van een week die zo veel geluk in zich droeg. "Goh, wat hebben we hier veel gewandeld", glimlacht ze. "Elke dag. Alles te voet, hier zo boven op onze berg." Ze hoopt het souvenirwinkeltje te vinden waar ze 'massa's' Toblerone kocht, een Zwitsers zakmes voor papa en een glinsterende sneeuwbol voor mama. Het bewuste winkeltje is niet meer te vinden, maar ze kan niet aan de verleiding weerstaan om in een andere shop een reep Toblerone te kopen. De vele grappige graffiti-tekeningen op de muren van de gevels was ze totaal vergeten. Tot ze ze hier nu terugziet. "En het zijn nog precies dezelfde tekeningen. Nu weet ik weer hoe keicool we die vonden en hoe meester Frank daar altijd maar foto's van maakte. Dit is zo gek, dat die tekeningen hier tien jaar later nog altijd zijn."

De gedachte aan meester Frank - 'op wie we allemaal dol waren' - maakt haar week. Het blijft hier sowieso toch altijd dubbel. "Ik heb heel lang met schuldgevoelens geworsteld", zegt Sarah, vanop een bank bij het kerkje van Saint-Luc, terwijl ze uit haar handtas een Engelstalig gebedsboekje opdiept. "Dit boekje - het is van mama - had ik tien jaar geleden ook bij. Ik heb nooit anders geweten dan dat we het meenamen op reis. En dat we dan zowel op de heen- als de terugweg het gebedje 'Before Travelling' opzegden. Opdat Jezus ons veilig ter bestemming zou brengen. Toen we uit Heverlee vertrokken, heb ik dat gebedje in de bus gebeden. (stil) Maar toen we uit Saint-Luc vertrokken, ben ik dat… vergeten."

"Ik weet nog alles", gaat ze verder. "Ze gingen een film opzetten in de bus en net toen de film startte, vielen de lichten uit en was er… die crash. Ik ben even knock-out geweest, maar ook wakker geworden in de bus. Ik hoorde en zag dingen die een kind nooit zou mogen horen of zien. Mijn stoel was losgekomen, ik zat gekneld en voelde pijn aan mijn rechtervoet. De linkerkant van mijn lichaam leek verlamd. Ik weet nog dat me te binnen schoot dat ik mijn gebedje niet had opgezegd en ik raakte in paniek. 'O nee, daarom is ons dat overkomen!' Ik stond doodsangsten uit want ik dacht dat ik daar in een eeuwige loop zat en dat er nooit hulp zou komen."

"Ik ben naar mijn vader en moeder beginnen te roepen, want dat is wat je op die leeftijd doet wanneer je pijn hebt. Ik weet ook nog dat ik in gedachten tegen God ben beginnen te babbelen. Zo, van: 'Breng mij please terug naar mijn vader en moeder, haal ons hier uit alstublieft, ik moet nog opgroeien, ik wil nog zo veel dingen doen in mijn leven, ik wil nog zo graag een zangeres worden en mijn ouders trots maken, ik wil mijn eerste kus nog krijgen, mijn eerste alles nog doen.' (weent) En wat ik nooit zal vergeten: vijf minuten later was er hulp en werd ik uit het wrak gehaald. Het heeft mijn geloof alleen nog meer versterkt."

"'Waarom leef ik nog en zijn zij niet meer hier?' Dat vraag ik mij op moeilijke momenten soms nog af. Ook daarover kan ik schuldgevoelens hebben. Dan kan ik denken: 'Wat is het doel van mijn leven op deze aarde?' Ik heb met bijna niemand van mijn klas van toen nog contact, hoewel ik met iedereen goed kon opschieten. Maar ik heb na het ongeval heel bewust de keuze gemaakt om mij af te zonderen, om mijn middelbaar in Paridaens te gaan doen omdat ik wist dat niemand uit onze klas daarheen ging."

"Niet omdat mijn klasgenoten niet geweldig waren, want ze waren absoluut wel geweldig. Maar het was… een overlevingsmechanisme. Ik wilde gewoon niet bekendstaan als 'het meisje van de bus', ook al was ik dat wel. Ik wilde mijn eigen weg gaan. Het deed allemaal te veel pijn. En ik dacht: 'Als ik negeer wat er is gebeurd, gaat het misschien weg uit mijn hoofd.' (geëmotioneerd) Maar zo werkt het natuurlijk niet. En hoewel ik sindsdien fantastische nieuwe vrienden heb leren kennen, kan ik me nog heel vaak schuldig voelen omdat ik mij zo gedistantieerd heb van iedereen."

Zo snel volwassen

Ze countert haar donkere gedachten met de troostende woorden dat ze wel nog altijd intens gelukkig kan zijn. Dat ze haar droom - op een podium staan als zangeres - fervent achterna jaagt, misschien zelfs nog harder achterna jaagt omdat ze een tweede kans kreeg en omdat ze zo snel volwassen is moeten worden.

"Mijn geluk is niet gestopt", zegt ze. "De liefde voor mijn ouders en vrienden - en dat is wat mij gelukkig maakt - is er nog altijd. Ik vind: er zijn honderdeneen dingen om blij en dankbaar voor te zijn. Er is gewoon een klein donker stuk in mezelf dat nog geregeld opspeelt. En dan moet ik huilen omdat ik denk aan meester Frank en de kinderen die er niet meer zijn, die nooit konden opgroeien. En dan voel ik me superslecht en word ik getroost door mijn moeder, want alleen zij kan dan de juiste woorden zeggen. En dan gaat het leven… verder."

"Wie mij dan ook kan troosten, is mijn hond Binnie, een worsthondje", gaat ze stappend verder. "We zijn hem bewust op 13 maart - van het jaar 2020 - gaan halen. Want ik wilde nieuw leven in mijn leven op die dag. Ik weet nog dat ik niet kon kiezen in de kennel. Binnie was de luidste van alle hondjes. Maar ze legden hem in mijn armen en hij werd op slag rustig en viel in slaap. Precies alsof hij in mijn armen gesmolten was. En ik dacht: 'Als ik op een dag als vandaag zo'n verbintenis kan maken, dan is er nog veel hoop in de wereld.' Ik moet maar naar hem kijken en ik ben blij dat ik leef en dat ik hem heb, want hij is geweldig. Hij maakt mij altijd opnieuw happy."

De laag hangende avondzon verdwijnt nu langzaam achter de bergen, Sarah blijft alles filmen en fotograferen, als een verstevigende laag bovenop al hetgene dat terug op haar netvlies staat. Een vriend uit Leuven die weet dat ze in Saint-Luc is, stuurt haar bemoedigende berichtjes. Dat hij haar dapper vindt. En haar ouders - die haar naar eigen zeggen met verlatingsangst lieten terugkeren naar hier, maar die hun enige dochter lieten gaan in de overtuiging dat ze er alleen maar sterker van kan worden - hebben al de hele dag geïnformeerd naar hoe het haar vergaat. "Maar het gaat", glimlacht Sarah, klaar om Saint-Luc na een bewogen dag achter zich te laten en de terugrit naar Sierre aan te vatten.

In de auto dwalen haar gedachten automatisch af naar hoe ze hier tien jaar geleden met haar klasgenootjes vertrok. "Ik was blij dat we naar huis gingen, want op het einde van die vakantieweek was ik homesick", zegt ze. "Ik miste gewoon mijn vader en moeder, ik miste hun knuffels en I love you's. Ik miste op het einde eigenlijk gewoon alles van thuis. Je bent ook nog maar een kindje van 11, hé. Ik weet nog dat we allemaal een zelfgemaakte dromenvanger mee hadden op de bus en dat iedereen heel luid aan het zingen was. Het was toen pikkedonker buiten."

Alleen nog rechtdoor

Opnieuw die haarspeldbochten, ditmaal naar beneden. De vele gele bussen vol skiërs lijken wel een soort Cirque du Soleil op wielen, wanneer je ze door de supersmalle straatjes ziet manoeuvreren. "Wat ik nooit zal snappen, is dat we het moeilijkste stuk eigenlijk door waren", zegt Sarah, eenmaal terug aangekomen op de A9-autosnelweg in de Rhônevallei. "Vanaf hier zou het bij wijze van spreken alleen nog maar rechtdoor rijden zijn. Vanaf hier maakte ik mij geen zorgen meer, terwijl ik in die smalle bochten dikwijls heb gedacht: 'O, als we nu maar niet met de bus van de berg gaan afrollen.'"

En dan doet Sarah er het zwijgen toe. Kort voordat de auto de Sierretunnel induikt, weerklinkt op de radio Avicii's 'Wake me up'. Toepasselijker bestaat niet. Sarah zingt het stilletjes mee. Met een stem als van een nachtegaal. Dit keer houdt ze de ogen open. Bewust. "Ik vond het eng om te kijken, maar ik ben nu zo, zo enorm opgelucht", zegt ze, wanneer ze het vertrouwde berglandschap opnieuw ontwaart. "De plek van de crash heb ik niet herkend en dat is misschien maar goed ook. Maar weet je welk gevoel ik nu heb? Dat er nog zoveel hoop is. Want ik ben hier door geraakt, helemaal zelfstandig, en er is niks ergs gebeurd. Ik heb nu zoiets van: 'Waarom zou ik dat geloof nu niet hebben voor alles wat later komt? Ook voor latere moeilijke momenten in mijn leven? Dat ik erdoor kom?' Ik heb mijn angst overwonnen. Daar ben ik nu zo trots op."

Ze belt haar ouders om te zeggen dat ze de confrontatie met de engste plek uit haar leven heeft aangedurfd en dat ze daar kracht uit heeft geput. Haar mama en papa zeggen dat ze trots op haar zijn. "Naar mijn gevoel ga ik nu overal naartoe durven", besluit Sarah. "Nu ik dit heb gekund, kan ik veel aan. Zo voelt het toch. En ik ben ontzettend dankbaar omdat ik zoveel goeie herinneringen aan Saint-Luc terug bij mij heb. Ik weet nu weer dat hier ook zoveel moois was."

De knuffel die ze als elfjarig meisje bij had, is er ook deze keer bij in Zwitserland. Ze zal hem eeuwig bijhouden, zelfs al wordt ze honderd. "Het was de knuffel die ik een paar maanden voor onze skireis in het ziekenhuis aan mijn zieke oma had gegeven en die na haar dood terug naar mij is gekomen. Papa zegt soms dat hij gelooft dat oma, zijn moeder, mijn beschermengel is geweest op de bus. Ik wil dat zelf ook graag geloven. Dat en dat die knuffel altijd over mij zal waken."