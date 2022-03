Moeten we ons ook voorbereiden op bommen vanwege de oorlog in de Oekraïne? Oss heeft nog een prima schuilkelder voor 3600 mensen. 'Maar dan we zijn toch te laat.'

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hij heeft de sleutel en kent er de weg. Arno van Orsouw, stadsgids van het Maaslandgilde, weet wel waar hij heen zou moeten als er in de buurt een kernraket zou ontploffen. Hij zou linea recta naar de schuilkelder van Oss gaan.



Die Nucleaire, Biologische en Chemische (NBC) schuilkelder ligt midden in het Osse centrum wat verstopt. In de parkeergarage onder het appartementencomplex aan het Heschepad zijn allerlei ruimtes met opklapbare bedden, toiletten en vooral veel apparatuur om de kans op overleven te vergroten als het tot een nucleaire aanval zou komen.

Volkel doelwit

Maar Van Orsouw weet ook dat het verblijf in de kelder aan het Heschepad geen verlichting zal bieden. "Als Poetin echt zo'n ding op de vliegbasis Volkel pleurt - dat is alom bekend zijn eerste doelwit - zijn we toch allemaal te laat", waarschuwt Van Orsouw.



Oud-militair Van Orsouw gelooft er dan ook niets van dat om deze dreigementen de Osse schuilkelder weer operationeel wordt. "Los van het feit dat we te laat zouden zijn, zijn die bommen van tegenwoordig een stuk heftiger, zwaarder en gevaarlijker. Als er echt gebombardeerd wordt, is het sowieso dikke, dikke shit."



De Osse schuilkelder, inmiddels een gemeentelijk monument, werd begin jaren tachtig gebouwd en in 1986 geopend. Midden in de tijd van de Koude Oorlog. Het complex is vrij uniek in Nederland, vooral omdat alles nog in originele staat is. Het is ook een van de grotere atoomschuilkelders van Nederland. Er passen 3600 mensen in die er drie dagen zouden kunnen verblijven.

Een luchtsluis van de schuilkelder met een zogenaamde lig-zit-combinatie. Een luchtsluis van de schuilkelder met een zogenaamde lig-zit-combinatie. Foto: Stadsarchief Oss

Stadsgids

Volgens Van Orsouw, die als stadsgids al sinds 2006 ongeveer maandelijks rondleidingen verzorgt door de kelder, is er een weekje nodig om het hele complex weer operationeel te krijgen. "Kwestie van alle auto's er uit, de boel een beetje afstoffen, her en der wat smeren en de aggregaten aanzetten."



Door de aanhoudende strijd in de Oekraïne en de dreiging van Vladimir Poetin om kernwapens in te zetten, is de Koude Oorlog weer actueel. Overal in Europa worden de defensiebudgetten aangevuld. Maar wat zouden we moeten als Poetin echt de kernwapens inzet waarover Rusland beschikt?



Bij de veiligheidsregio's weten ze dat ook niet zo precies. Volgens woordvoerder Lotte Pulles zijn er bij de Veiligheidsregio Brabant- Noord nog geen vragen of telefoontjes binnengekomen van mensen die ongerust zijn over de dreiging vanuit Moskou. De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) stelt dat er geen actuele dreiging is en dat er geen aanleiding is om bang te zijn.

'Geen overheidsbeleid'

Volgens woordvoerder Anna Sophia Posthumus is er geen enkele sprake van dat schuilkelders - waar dan ook in het land - weer in gebruik genomen worden. "Er is geen overheidsbeleid om schuilkelders in gereedheid te houden. De kelders die er nog zijn, worden ook niet door de overheid onderhouden."



NCTV raadt burgers ook niet aan om vanwege de dreigementen uit het oosten voorzorgmaatregelen te nemen.



"Wel adviseren we altijd om een noodpakket klaar te hebben, voor als de stroom uitvalt of er een calamiteit of noodsituatie is." In dat pakket, zie ook crisis.nl, zou onder meer een zaklamp, waarschuwingsfluitje, waxinelichtjes, lucifers in waterdichte verpakking, flessen water en houdbaar eten moeten zitten.



Ondertussen slaan Nederlanders jodiumpillen in die mogelijk tegen radio-actieve straling kunnen helpen. Dat gebeurt massaal, aldus Jos Jongstra, directeur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. Kaliumjodide bevat een grote hoeveelheid jodium en is bedoeld om schade te verminderen door straling bij een kern- ongeval. Jongstra zegt echter dat vroegtijdig inslaan niet aan te raden is. Als het onverhoopt nodig is, dan is er voldoende tijd om ze te verspreiden. "Die pillen moeten zo laat mogelijk gebruikt worden om enig effect te hebben." Anders is het jodium uitgewerkt.

Afwachten

Ossenaar Van Orsouw doet er evenwel niet aan mee: "Indien er echt wat gebeurt, is het gewoon afwachten geblazen en kunnen we alleen hopen dat het meevalt."