De Oekraïense havenstad Marioepol wordt letterlijk aan flarden geschoten. Inwoners kunnen onmogelijk nog veilig vluchten. Bovendien zitten ze al dagen zonder water, medicijnen, elektriciteit en verwarming, terwijl het er vriest. 'Jonge kinderen en ouderen beginnen nu ook te sterven van uitdroging, honger en kou', vertelt een gevluchte inwoonster.

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Alle ramen zijn eruit. We zijn geraakt." En toen viel de verbinding weg. De Oekraïense Ekaterina Barysheva (29) vertelt het met een krop in de keel. Het was het laatste telefoontje dat ze had met haar tante en oma die nog in Mariupol zijn. Zelf woont de twintiger al twaalf jaar in ons land, maar ieder jaar trekt ze met haar kinderen nog naar haar geboorteplek.

"Al vanaf het eerste moment dat er Russische troepen aan de grens stonden, probeerde ik vrienden en familie te overtuigen om zo snel mogelijk te vertrekken", vertelt ze. "Maar ze wilden niet. Mijn oma is bijna 80 jaar en zei: 'We hebben 2014 overleefd, we kunnen dit ook overleven. Ik laat de plunderaars niet onze appartementen leeghalen.' De hele familie had zich verenigd in ons ouderlijk huis en buiten hadden ze een zelfgemaakte barbecue aangestoken voor warmte en eten. Die standvastigheid en strijdlust gaf ons nog enigszins hoop."

Geen afscheid

Vandaag is de realiteit anders. De explosies in de havenstad stoppen niet. De ravage wordt erger met de minuut. Op beelden is te zien hoe hoogzwangere vrouwen op brancards uit een gebombardeerde kraamkliniek worden gedragen. Er vielen daarbij zeker drie doden, onder wie een kind, en 17 gewonden. Volgens adjunct-burgemeester Sergei Orlov zijn er in Mariupol alleen al meer dan 1.200 burgerdoden gevallen. Zelfs afscheid nemen van geliefden lukt niet meer. Zo verdwenen 47 lichamen gisteren in massagraven.

"In dat ziekenhuis ben ik geboren en werkte mijn tante. Ons huis is amper op een kilometer van daar", vervolgt Ekatarina. Al dagen kon ze niemand van haar familie bereiken, tot gisteren het bereik héél even terug was. "Mijn tante zei twee zinnen: 'Alle ramen zijn eruit. We zijn geraakt.' Ze klonk verward en onduidelijk, en toen viel de verbinding weer weg. Je moet niet vragen hoe erg de explosie was, als de appartementen die een kilometer verder staan allemaal geraakt zijn."

Ekaterina voor de oorlog met haar oma en tante in Mariupol. Ekaterina voor de oorlog met haar oma en tante in Mariupol. Foto: RV

Sinds dat ene telefoontje heeft Ekaterina niets meer van haar familie gehoord. "Ik weet dus niet of ze gewond zijn of niet. En dat is het ergste van al, dat je ze niet kan horen of bereiken. Je weet niks." De Oekraïense had woensdag wel nog kort contact met een vriend van haar in Mariupol. "Het is er onbeschrijfelijk erg aan toe. Overal liggen lijken op straat. Ze worden zelfs niet opgeraapt. Mensen verzamelen regenwater en sneeuw om te smelten, zodat ze toch maar iets kunnen drinken en ze maken vuurtjes om zich te verwarmen."

Huizen in brand

Dat vertelt ook Raisa Mostovaya (38) ons. Ze kon met haar man en twee kinderen net op tijd vluchten uit Mariupol en is nu in Kiev. "Winkels en apotheken zijn compleet leeggeplunderd in onze stad. Er is nergens eten meer. Mensen huilen continu", vertelt ze met een trillende stem. Haar vader van 62 bleef ginder in zijn flat. Drie dagen geleden hoorde ze hem voor het laatst.

"Toen zei hij dat er rond zijn gebouw onophoudelijk gebombardeerd wordt. Het enige wat hij kon doen, was raden hoe dichtbij de explosie was. Hij zei ook dat jonge kinderen en ouderen beginnen te sterven van de vrieskoude, uitdroging en honger. Het is te erg. Ik weet niet eens of mijn vader nog genoeg eten heeft, laat staan of hij er nog is... Ik wil hem weghalen. Maar het is te gevaarlijk geworden om te vluchten." Raisa vertelt dat de Russen intussen ook het theater van haar stad hebben gebombardeerd, het hart van Mariupol. "Verschillende huizen staan in brand. De enige optie die de bevolking nog heeft, is blijven zitten in de schuilkelder."

Alles delen

Kamish Shimak (34), die momenteel veilig met haar ouders en broer in Slovenië verblijft, heeft al sinds 2 maart niets meer van haar grootouders, tantes en nonkels gehoord. "Mijn oma is 82 jaar en woont alleen. Ze is niet meer goed te been en kon onmogelijk mee vluchten", vertelt ze. "Voor de oorlog kwamen er thuisverplegers langs om haar medicatie en eten te brengen, maar nu moet ze dat alleen doen. Ik weet niet eens of ze nog genoeg voedsel heeft. Toen ik hen voor de laatste keer hoorde, was iedereen van de familie heel bang. De bombardementen zijn er non-stop. Mensen maken vuur, verwarmen zich zo en koken met het weinige dat ze hebben. Ik kan alleen maar hopen dat mijn oma nog genoeg voedsel heeft en dat haar flat niet geraakt is. Het is een catastrofe."

"Mijn kinderen van 9 en 6 maken zich zoveel zorgen om hun oma", zegt Ekaterina nog. "Ik probeer te sussen door te zeggen dat we tantes stem nog gehoord hebben, al is het maar een seconde. Het enige wat me nog hoop geeft, is te weten dat ze allemaal samen zijn. Alles wat ze hebben delen ze met elkaar en met de buren. Maar er moet snel humanitaire hulp gestuurd worden. Ik wil het nogmaals roepen: laat de gewone onschuldige bevolking vluchten. Kleine kinderen sterven aan uitdroging. Laat ze vertrekken, asjeblieft. We smeken", besluit Ekaterina.