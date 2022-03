Honderden inwoners van Oost-Nederland willen Oekraïense vluchtelingen in huis opnemen. Het is een barmhartig gebaar, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Gert Knijnenberg en Wapenveld helpt bij de zoektocht naar passend onderdak. 'De belangrijkste vraag die je moet stellen: zie ik het zitten om met deze mensen langere tijd in een huis te verblijven?'

Blokhutten, zolders, cabines en tweede woningen. Nederlanders bieden massaal onderdak aan voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het is een daad van barmhartigheid richting Europeanen die halsoverkop vertrokken zijn uit een land dat in oorlog is. Veelal vrouwen, omdat mannen moeten achterblijven om tegen de Russen te vechten.

Maar het is ook een beslissing die niet te snel vanuit emotie genomen moet worden, benadrukken experts. "Het is een prachtig gebaar, maar het betekent ook een extra gezin in huis en dat heeft impact op jouw eigen gezin. Verdiep je er goed in en praat met mensen die het al doen of hebben gedaan", adviseert Joanne Mouthaan, psychologe en voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma.

Gert Knijnenberg uit Wapenveld heeft een gezinshuis voor uithuisgeplaatste kinderen en helpt nu ook bij het onderbrengen van Oekraïense vluchtelingen bij mensen thuis.

Onderbuikgevoel

"Want wat als je er na twee weken achter komt dat het niet werkt? Dan moeten vluchtelingen mogelijk een nieuw trauma verwerken, terwijl zij behoefte hebben aan een stabiele, veilige plek", zegt Gert Knijnenberg. Met zijn vrouw Coby heeft hij gezinshuis ZieYou! in Wapenveld, waar zij uithuisgeplaatste kinderen opnemen in hun eigen gezin. Deze weken 'matcht' hij het aanbod van inwoners en de vraag van vluchtelingen voor een Zwolse kerk.

Knijnenberg: "Stel jezelf de vraag: zie ik het zitten om met deze mensen langere tijd in een huis te verblijven? Laat de onderbuik meespreken. Als je het idee hebt dat het niet klikt, probeer het dan niet, anders wordt de schade alleen maar groter." Mouthaan: "Deze vluchtelingen zitten in een crisissituatie. Zij zullen tijdelijk een stukje van jouw huis als hun huis beschouwen. Het is een heel onprettige situatie als ze dat bij een ander gezin opnieuw moeten opbouwen."

Wel of geen huissleutel

De impact van het in huis nemen van vluchtelingen is groot, benadrukt Knijnenberg. "Je levert privacy in. Andere mensen gebruiken langere tijd jouw badkamer en trekken jouw koelkast open. Ook emotioneel kost het veel, want je moet er voor deze mensen zijn door hun een luisterend oor te bieden. Daar moet je vooraf goed over nadenken."

Net als over praktische zaken, vult Knijnenberg aan: "Aan hoeveel personen wil je onderdak bieden? Aan kinderen, een gezin of volwassenen? Moeten ze Engels kunnen spreken? Mogen ze wel of niet hulpbehoevend zijn? Welke regels gelden er, bewust of onbewust, in jouw huis en hoe ga je daarmee om als de vluchtelingen er zijn? Krijgen ze een huissleutel? In het begin zou ik daarmee terughoudend zijn."

Denk goed na over praktische zaken, is het advies van Gert Knijnenberg. Denk goed na over praktische zaken, is het advies van Gert Knijnenberg. Foto: Henri van der Beek

En: bedenk hoelang de vluchtelingen maximaal mogen blijven. "Dat is zeker vanuit het perspectief van het gastgezin heel verstandig", zegt Knijnenberg. "Op dit moment is totaal geen zicht op de opvang die gemeenten moeten regelen, wat de situatie in Oekraïne wordt en of mensen wel of niet op korte termijn willen terugkeren."

Herinneringen oprakelen

Als de keuze wordt om vluchtelingen in huis te nemen, wat dan? "Peil waar behoefte aan is", zegt Knijnenberg. "Wat is het dagritme? Hoe laat willen ze eten? Wat willen ze eten? Spreek met elkaar regels af. Het is jouw huis, jouw plek en dat wil je zo houden. Jij bent gastvrij, maar dat wil niet zeggen dat alles kan."

Mouthaan voegt toe: "Peil in de breedste zin van het woord. Het kan ook gaan technologische middelen om contact te houden met het thuisland of om een luisterend oor. Maar pas op bij doorvragen naar details van wat ze hebben meegemaakt. Dat helpt niet om een gebeurtenis een plek te geven in het geheugen. Als er tegen hun zin in naar details wordt gevraagd, kan een herinnering zich vastzetten en niet, zoals normaal is, vervagen."

Bewoners van Irpin, een voorstand van Kiev, op de vlucht. Bewoners van Irpin, een voorstand van Kiev, op de vlucht. Foto: Reuters

Zij vertelt: "Het verschilt hoe vluchtelingen er mentaal aan toe zijn als ze in Nederland komen. Zij kunnen paniekerig, angstig en snel emotioneel zijn. Aan anderen zal je niks merken, terwijl onder de oppervlakte veel speelt. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat deze mensen, ondanks de verschrikkelijke omstandigheden, veerkrachtig zijn en dit soort situaties de baas worden."

Volgens de psychologe is het met vluchtelingen mogelijk om 'zo concreet mogelijke afspraken' te maken: "Bespreek na een bepaalde periode hoe het gaat. Dat kan sluimerende irritaties voorkomen. Vluchtelingen in eigen huis opvangen zal niet gemakkelijk zijn. Naast persoonlijke voorkeuren is er ook sprake van cultuurverschil."

Zoek ondersteuners

Het brengt Knijnenberg terug bij de impact van een extra gezin in huis: "Waar jij veel van hebt, kun je delen met anderen die minder bedeeld zijn. Jij leert nieuwe mensen en nieuwe culturen kennen. Maar het kost emotioneel ook veel. Het is heel belangrijk om als gastgezin de balans te bewaken en een netwerken van bekenden te hebben die jou kunnen ondersteunen, zodat jij een uur of een dagdeel wat anders kunt doen."

Zijn oproep: "Wil of kun jij jouw huis niet openstellen, probeer dan een gastgezin te ondersteunen. Door even dat luisterend oor te zijn voor vluchtelingen, met de kinderen naar de speeltuin te gaan of hen naar een activiteit te brengen. Dat is voor een gastgezin heel fijn, kan ik uit eigen ervaring vertellen."