Er komt een dramaserie over de Enschedese vuurwerkramp. Enkele nabestaanden van de ramp houden hun hart vast. Ze zijn bang dat de tragedie wordt opgeklopt tot een spannende reeks, leunend op sensatie. Maar dat is juist niet wat schrijver Simon Vuyk wil, zegt hij. 'Het gaat me om de doofpot.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia.

De vuurwerkramp had bijna 22 jaar geleden plaats. In Enschede ontplofte op 13 mei 2000 de vuurwerkopslag van SE Fireworks, nadat er door onbekende oorzaak brand was ontstaan. Het kostte aan 23 mensen het leven en circa 1000 mensen raakten gewond. Onder de dodelijke slachtoffers waren vier brandweermannen. Van drie slachtoffers is nooit iets teruggevonden.

Falende overheid

Journalist en misdaadauteur Vuyk schreef twee boeken over de ramp, die in 2004 en in 2010 verschenen. De serie wordt gebaseerd op deze boeken. Vuyk is blij dat productiehuis Fiction Valley (bekend van de Mocro Maffia) het oppakt. Met name het tweede boek wordt de leidraad van de tv-serie. In dat boek 'De waarheid achter de vuurwerkramp' beschrijft hij met name de rol van de falende overheid, waardoor de ramp mogelijk werd.

Vuyk: "Het is een on-Nederlands grote ramp. Ik wil geen gemaakt spannend verhaal. Ik wil juist dat de ramp de plek in de hoofden van mensen krijgt, zoals die hoort te zijn. Het is in mijn ogen de grootste doofpot die er is. Nederland is opgescheept met een heel matig ramponderzoek. Dat meen ik echt. Dat moet de serie laten zien. Ik heb geen hoop dat de verfilming tot nieuw onderzoek gaat leiden. Het zou mooi zijn als ooit duidelijk wordt waardoor de brand kon ontstaan. Maar misschien is daarvoor de tijd wel gewoon voorbij. Het gaat mij om de doofpot."

Angst voor sensatie

De aankondiging van de nog te maken serie heeft niettemin bij nabestaanden veel losgemaakt. Er is angst voor sensatie en opgeklopte verhaallijnen, of ze vinden dat de serie nog veel te vroeg komt. Zij roeren zich op sociale media. Bijvoorbeeld de nabestaanden van Henk Vinke. Hij is een van de slachtoffers waarvan nooit meer iets is teruggevonden. Volgens het Rampen Identificatie Team (RIT) moet de Enschedeër versplinterd en verpulverd zijn door explosies en de vuurzee erna.

Niettemin ontstonden er roddels dat hij misschien iets met de ramp te maken had en niet dood zou zijn. De familie houdt Vuyk zeker medeverantwoordelijk voor dat complotverhaal. Hij zou het in elk geval groot hebben gemaakt en aangewakkerd met zijn eerste boek.

Schandalig

"Als in de serie nu die suggestie weer terugkomt dat Henk er iets mee te maken heeft als een spannend element, op welke manier dan ook, dan zou ik dat echt schandalig vinden", zegt weduwe Jacqueline. Tot op de dag van vandaag hebben zij en de kinderen last van dit 'verzinsel'. Jacqueline heeft ze destijds tevergeefs bezwaar gemaakt tegen de stukken over Henk in het boek, zegt ze.

De Enschedese was ontredderd na de ramp en klampte zich wanhopig vast aan de hoop dat Henk nog in leven kon zijn. "Vuyk was kort na de ramp kind aan huis. Ik heb hem allerlei privézaken verteld, niet wetend dat hij het allemaal zou gebruiken in zijn boek. Ik voelde me misleid. Hij heeft een beeld van Henk geschetst waarin hij als boosdoener is neergezet. En van dat stempel kom je nooit meer af."

'We moesten ons verdedigen'

Dochter Denise heeft naar eigen zeggen al meerdere keren, tevergeefs, geprobeerd in contact te komen met dramaproducent Fiction Valley. Ze willen weten 'hoe ze het rampverhaal nu precies gaan neerzetten'. Dochter Sammy: "Daar heb je als nabestaanden toch wel recht op? We hebben ons jaren moeten verdedigen tegen die roddels. Natuurlijk zijn we bang dat onze vader opnieuw onterecht als een crimineel wordt neergezet, puur voor de sensatie."

'Dit wil ik niet terugzien'

Maar Vuyk stelt dat hun zorgen onterecht zijn. "Gewoon omdat ik dat zelf ook niet wil. Na twintig jaar kijk je anders naar dingen. De basis van de serie is vooral mijn tweede boek, waarin het draait om de doofpot. Vinke komt in dat boek ook al niet meer voor. Het klopt dat Fiction Valley op beide boeken de filmrechten heeft genomen, maar dat is meer uit praktisch oogpunt. Ik heb vooraf bij de producent heel specifiek een aantal zaken aangegeven, die ik niet in de serie wil terugzien. Vinke is er daar één van. Het is voor de doofpot van geen belang."

Een andere nabestaande die veel moeite heeft met de komende serie, is brandweer-weduwe Mathilde van der Molen. Haar man was een van de vier omgekomen brandweermensen. Ze is bang dat 'de waarheid' niet gediend is met nu al een dramaserie.

Serie komt te vroeg

Van der Molen heeft zelf met enkele andere betrokkenen ruim een jaar geleden nog aangifte tegen de staat gedaan, omdat het onderzoek naar de ramp ondeugdelijk zou zijn. Wat met de aangifte gaat gebeuren, is nog onbekend.

"Ik vind zo'n serie daarom nog veel te vroeg en dat hoor ik van meer slachtoffers. Ik heb nog wel 1000 vragen over wat er op 13 mei precies is gebeurd. Zonder antwoorden. Hoe kan je daar dan een serie over maken?" Ze heeft er ook moeite mee dat de nabestaanden niet vooraf gepolst zijn. "Dit valt rauw op m'n dak."

'Steen op mijn maag'

Vuyk vindt de serie juist helemaal niet te vroeg. "Juist omdat er nog allerlei vragen leven, is er een reden om het wél te doen. Er valt namelijk veel te leren. Het ramponderzoek vind ik zwaar onder de maat. Dat is wat ik een doofpotcultuur noem. Er werd een mogelijke brandstichter gevonden; die is later vrijgesproken. Maar zijn aanhouding sloeg verder onderzoek dood. Dat ligt als een steen op m'n maag. Dat mag je na bijna 22 jaar wel een keer vastleggen."

Wanneer de serie op tv komt, valt nog niet te zeggen. Er is nog niets gefilmd, er zijn nog geen acteurs vastgelegd.

Simon Vuyk is vanaf 1991 actief in de misdaadjournalistiek en -research. Hij was als eindredacteur betrokken bij televisieprogramma's als TROS Crime Time en Peter R. de Vries. Hij schreef onder meer boeken over de moord op Maja Bradaric (2008), de dood van Nicky Verstappen (2010) en de moord op Marianne Vaatstra.

Vuyk heeft veel met Peter R. de Vries over de ramp gesproken. "Peter deed er zelf niets mee, omdat hij ervan overtuigd was dat de ramp een ongeluk was, geen criminele daad, maar was blij dat ik me erin heb vastgebeten. Ik weet zeker dat hij het fantastisch had gevonden dat deze serie er komt."