Huisdieren van Oekraïense vluchtelingen zijn binnenkort niet meer welkom in de noodopvang in Harskamp. Gastgezinnen gezocht voor katten en honden. 'Ze pakken je huisdier af. Waar zijn ze mee bezig?'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat huisdieren in de noodopvang in Harskamp niet toe vanwege ziektes die ze bij zich kunnen dragen en hygiënevoorschriften. "Mensen leven bij elkaar op de kamer. Dat gaat niet als iemand bijvoorbeeld allergisch is voor honden", zegt een woordvoerder.

Huisdieren worden overigens voorlopig nog wel gedoogd omdat er nog geen goede oplossing is voor de opvang van de onder meer honden en katten. "Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Het is schrijnend, maar de vluchtelingen moeten afstand gaan nemen van hun huisdieren. We zoeken naar een nette manier om dat te doen."

Dierenhulporganisaties hebben Hulp voor Dieren uit Oekraïne in het leven geroepen. Zij helpen bijvoorbeeld honden die de benodigde vaccinaties nog niet hebben, delen kattenmandjes uit of regelen opvang voor huisdieren.

Hondje afpakken

"Een jongen van veertien jaar was nog geen kwartier bij de noodopvang in Harskamp of hij kwam al huilend op mij afrennen", vertelt Philip Kammeijer. "Ze zouden zijn hondje afpakken. Dat kun je toch niet verzinnen?"



Met een touringcar haalde de vijftigjarige Arnhemmer 66 Oekraïense vluchtelingen, een hond, twee katten en een schildpad op bij de grens met Polen. Hij bracht ze naar de noodopvang in Harskamp. "Op de vlucht nemen ze een rolkoffertje én hun huisdier mee. Dat zegt wel iets. Ze zijn bijna alles kwijt en moeten dan hier in Nederland alsnog afscheid nemen van hun huisdier."

Hele busreis met kat op schoot

Vier gezinnen hadden een huisdier meegenomen, vertelt de Arnhemmer. "Een tienermeisje had een heel lieve kat. Ze was al tien dagen met het dier op de vlucht. Tijdens de busreis zat de poes de hele tijd bij haar op schoot. Je kunt je wel voorstellen wat voor een impact dat heeft."

Kammeijer kon niet over zijn hart verkrijgen dat de gezinnen naast hun land nog afscheid moesten nemen van hun huisdier. "Regels zijn regels, zeiden ze. Daar zal ik nooit aan wennen. We hebben direct zelf opvang voor deze gezinnen en huisdieren geregeld."

Pleeggezinnen

Maar voor lang niet alle vluchtelingen met huisdieren bestaat deze mogelijkheid. De Dierenbescherming zoekt voor minimaal drie honden en drie katten van Oekraïners in de noodopvang in Harskamp een pleegadres, vertelt een woordvoerder.

De Dierenbescherming meldt dat er nog minimaal 45 honden met hun baasjes vanuit Oekraïne onderweg zijn naar Nederland. Volgens de woordvoerder is het uitzonderlijk dat vluchtelingen zoveel huisdieren meebrengen.

"In het uiterste geval vangen we dieren tijdelijk op in pensions. Maar het liefst hebben we pleeggezinnen. Dat is beter voor de dieren en zo kunnen vluchtelingen hun huisdier ook bezoeken."

Landelijk meldpunt

Het is de eerste keer dat zoveel dierenhulporganisaties samenwerken om een stroom huisdieren van vluchtelingen op te vangen. "Dat het COA huisdieren niet toestaat, begrijp ik ook wel weer. Je wilt geen kakofonie van blaffende honden tussen getraumatiseerde vluchtelingen. Het is dubbel."

De dierenhulporganisaties hebben een landelijk meldpunt ingesteld voor hulp bij de opvang van huisdieren uit Oekraïne. Ook bieden ze medische hulp. "Voor vluchtelingen zijn zorgen om hun huisdier een grote nachtmerrie bovenop wat ze al hebben meegemaakt. Ze barsten uit dankbaarheid in tranen uit als we bijvoorbeeld medische hulp voor een huisdier bieden."