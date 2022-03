In de kazerne in Harskamp worden sinds een paar dagen Oekraïners opgevangen. Een groep Afghaanse vluchtelingen die er vorig jaar kwam, werd door jongeren onthaald met racistische leuzen. Krijgen de Oekraïners een warmer welkom?

Eén keer wordt burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede onderbroken tijdens zijn toespraak op de informatieavond in Harskamp, waar hij bewoners informeert over de komst van 950 vluchtelingen uit Oekraïne.

Het is maandagavond, Verhulst vertelt de aanwezigen over de honderdduizenden vluchtelingen die zich per auto, per bus en per trein door Europa verplaatsen. Hij vertelt over de acute noodopvang die Nederland op stel en sprong inrichtte, onder meer in Harskamp. En over de 50 duizend vluchtelingen voor wie gemeenten nu in vliegende vaart opvangplekken moeten zoeken.

De sfeer in de zaal is licht gespannen. Niemand wil dat het dorp opnieuw slecht in het nieuws komt, zoals in augustus, toen plaatselijke jongeren racistische leuzen als 'Eigen volk eerst' en 'Auschwitz back for blacks' riepen toen er een groep Afghaanse vluchtelingen kwam. Ondertussen maken sommigen zich wel zorgen over de komst van bijna duizend vluchtelingen naar het dorp dat 3.500 inwoners telt.

Het beeld van een vluchteling

Verhulst vertelt de zaal dat hij er zelf bij was toen de eerste vluchtelingen donderdag bij de Generaal Winkelmankazerne in Harskamp arriveerden, en dat hij zag hoe ze zich registreerden. "Ik ben hier vrijdag ook nog geweest", zegt Verhulst. "En zondagochtend, zodat ik kon zien wie hier rondlopen. Het zijn allemaal mensen uit Oekraïne." En dan gebeurt het.

"Dan ben je wel blind!" roept een man in het publiek. Verhulst praat stoïcijns door, om vervolgens direct het punt aan te stippen dat deze man en een aantal andere bewoners van Harskamp dwarszit: dat er ook veel vluchtelingen rondlopen die niet voldoen aan het beeld dat ze vooraf van de Oekraïense vluchteling hadden.

"Het zijn alleen mensen die in Oekraïne woonden", zegt Verhulst. "Veel vrouwen, kinderen en ouderen. Maar er zit ook een groep tussen, en daar kregen we al vragen over, van mensen die in Oekraïne verbleven. Een Libanese student. Nigeriaanse mensen die daar tijdelijk woonden. Een Palestijnse vluchteling. Een Syriër met een Oekraïense vrouw. Mensen uit Azië en Afrika die in Oekraïne woonden en soms een Oekraïens paspoort hadden. Daar hebben we op gecontroleerd."

Een nieuw fiasco voorkomen

De gemeente neemt de informatieavond serieus en is vanavond met een stevige delegatie naar Harskamp getogen. Naast de burgemeester zijn ook drie wethouders, de gemeentesecretaris en een handvol ambtenaren meegekomen om vragen van bewoners te beantwoorden. Ook de wijkagent en vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk lopen rond. Alles om een nieuw fiasco te voorkomen, zo lijkt het.

Want een fiasco was het. Ron Riezebos (66), die een fotowinkel in het dorp heeft, herinnert zich die avond in augustus nog goed. "Ik reed toevallig met mijn auto tussen de jongeren door", zegt hij. "Ze stonden midden op de straat en gingen niet aan de kant. Ik draaide mijn raampje open en zei: sodemieter alsjeblieft op, jongens, ga naar huis. Ik schaamde me gewoon dat ik in Harskamp woonde."

"Die eerste avond was zwaar klote", zegt ook Frank van Uden (57). "Maar daarna draaide het helemaal om. Toen gingen bewoners van alles inzamelen. Knuffels en zo."

"Mensen reageren nu ook positief op de komst van de Oekraïners", zegt Peter Verburg (52), eigenaar van een cateringbedrijf. "Al zag ik vanmiddag in de appgroepen wel dat mensen zich afvroegen waarom ze zoveel donkere mensen zagen rondlopen. Dat heb ik toen uitgelegd. Op internet stond dat er duizenden studenten met een etnische achtergrond in Oekraïne studeren. Daarna kwamen er geen berichten meer achteraan. Mensen dachten dat er nog een stroom asielzoekers kwam."

Onbekende mannen op straat

Wijkagent Jeroen Verhaaf krijgt ook vragen over de veiligheid. "Soms lopen er grote groepen door het dorp", zegt hij. "Dat zijn de mensen hier niet gewend. Ze vinden het intimiderend als er op de parkeerplaats bij de Plus tien mannen van buitenlandse afkomst naar gratis wifi staan te zoeken. Anderen maken zich zorgen over hun dochters die hier 's ochtends fietsen, terwijl er onbekende mannen over straat lopen."

Die angst is overigens onterecht, zegt Verhaaf. Want incidenten zijn er nog niet geweest rond de kazerne, ook niet toen hier vorig jaar Afghanen opgevangen werden. "Je hebt altijd wel een melding dat er eentje scheef oversteekt, maar als je kijkt naar misdrijven: helemaal niets."