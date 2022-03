Wil de ene zus dit, dan wil de andere zus dat ook. Liefst net wat eerder, wat langer of wat vaker. Het is moeder die de strijd steeds sust. Is dat wel verstandig?

Het leek zo gezellig, twee zusjes die niet al te veel in leeftijd van elkaar verschillen. Kunnen ze lekker samen spelen. Maar helaas gaat er geen dag voorbij of de meiden (7 en negen jaar) vliegen elkaar in de haren.

"Er is vaak gedoe. Over wie met welke pop mag spelen, wie er met papa mag badmintonnen, wie er mag kiezen wat voor film we gaan kijken", vertelt hun moeder. Zij vindt het vermoeiend en vervelend, omdat het uiteindelijk vaak uitdraait op schelden, gillen of slaan. "Ik houd zelf helemaal niet van ruzie. Ik probeer te bemiddelen en de boel te sussen. Voor ik het weet, ben ik vaak zelf onderdeel van de strijd en verwijt de een of de ander me van voortrekkerij. Maar als ik niet ingrijp, blijven ze bezig en ontaardt het in slaande ruzie."

Vechten voor je plek

"Blijkbaar hebben de zusjes het gevoel dat wanneer de anders iets heeft of krijgt dit ten koste gaat van zichzelf", zegt Eva Bronsveld, spreker en schrijver gespecialiseerd in temperamentvolle kinderen. Samen met Elsbeth Teeling schreef zij onlangs het boek Maakt me niet uit wie er begon, over hoe je als ouder je kinderen kunt 'helpen' bij ruzie en strijd. "Er is duidelijk sprake van competitie tussen de zussen. Ze zijn aan het vechten om hun eigen plekje."

Deze onderliggende rivaliteit zie je als ouder natuurlijk liever niet. Je kunt hieraan werken door te proberen de band tussen de zusjes te versterken. Bronsveld: "Benadruk wat wel goed gaat en geef extra aandacht aan de gezellige momenten, zoals wanneer ze samen een spelletje spelen. Probeer niet in de valkuil van hun competitie om de geringe tijd te stappen, maar geef ze allebei unieke aandacht. Uiteindelijk wil je dat ze elkaar niet als 'de vijand' zien, maar dat ze elkaar juist iets gunnen."

Ruzie maken leer je stapsgewijs

Moeder geeft aan dat ze moeite heeft met ruzie, misschien een reden waarom ze (te) vroeg ingrijpt bij dreigende ruzie. "Het is goed om je kinderen wat meer ruimte te geven om een conflict samen op te lossen", zegt Bronsveld. Vaak lukt het kinderen beter een conflict op te lossen als hun ouders niet in de buurt zijn. Maar dat is iets anders dan hen helemaal los te laten. "Als een kind leert fietsen, laat je het ook niet opeens los als het daarna keihard op de grond valt. Je moet fietsen stapje voor stapje leren, en zo gaat het ook bij ruzie maken."

Een beetje kibbelen kun je negeren. "Maar als het uit de hand dreigt te lopen, kun je als ouder begeleiden bij het kalmeren van de emoties die de kop opsteken. Benoem wat je ziet gebeuren en stel vragen: 'Je baalt ervan, hè? Dat snap ik. Lukt het jullie om een plannetje te bedenken, zodat jullie allebei tevreden zijn?' Belangrijk is dat jij niet degene bent die de oplossing aandraagt", zegt Bronsveld. Als ze zich gehoord voelen en zelf een plan maken, is dat vaak al voldoende om een ruzie te voorkomen. "Je bent geen politieagent, je wordt eerder een mediator."

Helpen lukt alleen als je zelf kalm bent

Zeker als kinderen vaak ruzie hebben, kan het lastig zijn om op een goede manier te reageren. Bronsveld: "Als jij zelf geïrriteerd bent en je afvraagt wanneer het nou eindelijk eens ophoudt met dat gezeur, omdat je er helemaal klaar mee bent, dan kun je hen waarschijnlijk niet goed helpen. Hoe meer rust je uitstraalt, hoe beter het lukt om de ruzie te voorkomen."

Zo'n gesprek en het begeleiden van emoties kost in het begin extra tijd. Maar een kind dat heeft geleerd om op een goede manier ruzie te maken, heeft daar zeker profijt van. "Je leert voor jezelf op te komen, zonder de ander daarbij uit het oog te verliezen", zegt Bronsveld. "Een broer of zus is perfect oefenmateriaal, zo leer je lessen voor het leven."