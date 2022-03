Voormalig Qmusic-dj Kristel van Eijk (39) voerde lang strijd voor passend onderwijs voor Teun, haar hoogbegaafde zoon. Er moet, vindt ze, meer aandacht komen voor signalering van deze kwetsbare groep.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kristel schreef een indringende mail over de zoektocht naar een goede leerplek voor haar nu zevenjarige kind Teun. Daarin staat: "Mijn oudste zoon is hoogbegaafd. Drie jaar geleden startte hij vrolijk en blij aan de basisschool in ons dorpje. Binnen een paar maanden veranderde hij in een driftig jongetje. Heel veel struggles met zijn school later, zien dat het vlammetje bij je zoon langzaam dooft, hebben we besloten Teun naar voltijd HB onderwijs te sturen." Een school met speciale aandacht voor hoogbegaafde leerlingen dus.



Vanuit haar huis in een pittoresk dorpje in Noord-Brabant vertelt Kristel, tot 2013 een bekende dj bij Qmusic en nu professioneel voice-over en podcastmaker, vol passie over Teun destijds. "Een lief en makkelijk ventje, dat geen buitengewoon slim gedrag vertoonde. Ik bedoel, hij was geen Mozart. Ook wij hadden het Oei, ik groei!-boek (over de sprongen in de mentale ontwikkeling van een kind, red.) en dan viel wel op dat hij er goed voor stond, maar het woord 'hoogbegaafd' kwam geen enkel moment op bij mij of mijn vriend Jaap."



Teun ging op zijn 4de voor het eerst naar de lokale basisschool en stapte vol goede moed met zijn rugtasje naar binnen. Maar al snel ging het mis. "Hij was elke dag boos als hij thuiskwam van school, heel boos. Echt fysieke woedeaanvallen. Terwijl Teun de eerste jaren van zijn leven maar één keer een driftbui had gehad! Als ouders ga je dan aan de slag: je houdt hem vast bij een aanval, maar dat werkte niet. Je spreekt hem vermanend toe, maar dat werkte niet. Je probeert hem gecontroleerd te laten uitrazen, maar dat werkte niet."

Feest der herkenning

Het gekke was dat Teun op school het ideale kind was, volgens zijn lerares. "Dus gingen wij ook twijfelen of het misschien lag aan de thuissituatie; misschien vond hij het moeilijk dat hij nu ook een jonger broertje had? Wellicht had hij toch meer moeite gehad met de verhuizing naar dit dorpje dan wij dachten? We probeerden ook met Teun over de emoties achter zijn gedrag te praten, maar hij kon daar nog geen woorden aan geven."



Kristel trachtte via het internet uit te vinden wat er aan de hand was en kwam terecht bij een boek van Janneke van Olphen met de titel Het hooggevoelige kind met een sterke wil. Daarin vertelt zij over haar eigen hoogbegaafde zoon. "Ik las dat, gaf het aan Jaap en die zei verbaasd: "Dit gaat over Teun." Het was een feest der herkenning. Toen ik daarna gericht ging googelen op 'hoogbegaafdheid', kreeg ik de bevestiging dat we in de goede hoek zaten. En dan ga je ook op bepaalde dingen letten. Zo heeft Teun steeds cijfers in zijn hoofd, hij zat op die jonge leeftijd al hardop achterin de auto vrolijk tot honderd te tellen."



Vervolgens probeerde Kristel, met het boek van Van Olphen en een eerste advies van een externe deskundige op zak, de toen nog vermeende hoogbegaafdheid van haar zoon bespreekbaar te maken met de juf op school. "Dat was een ongemakkelijk gesprek, want je weet best dat leerkrachten er wat van vinden als er weer ouders komen aanzetten met het vermoeden dat zij een heel slim kind hebben. Ze herkende vooral het overgevoelige van Teun. Mijn gedachten over zijn hoogbegaafdheid werden voornamelijk getemperd."

IQ-test

"Uiteindelijk stemde de school in om hem wat ingewikkelder taakjes te geven dan zijn leeftijdsgenootjes." Ook de directe omgeving van Kristel en haar vriend reageerde vooral met: "Hoogbegaafd? Dat zal allemaal wel meevallen." Dus moest het stel bewijzen produceren dat hun aanname klopte, zodat Teun onderwijs kon krijgen dat bij zijn niveau paste. "Ik noem dat, met de coronatijd in gedachten, testen voor toegang. Alleen, Teun was pas 4 en een IQ-test vindt vaak pas plaats vanaf zes jaar en ouder. Wel kregen we van school toestemming om hem te laten observeren in de klas door orthopedagoog Marink van Kessel."

Het resultaat was glashelder: bij Teun was er duidelijk sprake van een ontwikkelingsvoorsprong en hij moest daarom een lesaanbod krijgen wat hem 'aan' zou houden; waardoor hij zijn talenten verder kon ontwikkelen en zich niet meer geremd zou voelen. Afgesproken werd dat de interne begeleider Teun extra zou gaan helpen en dat de juf hem nog meer zou uitdagen. Maar hij bleef in een gewone klas met 25 andere leerlingen, die ook allemaal de nodige behoeftes en uitdagingen hadden. "Ik hield steeds het gevoel dat er meer mogelijk moest zijn", vertelt Kristel over die eerste schooljaren van Teun.



Tijdens de lockdowns gingen de ouders zelf aan de slag met gevorderd lesmateriaal, de driftbuien verdwenen daardoor langzaam maar zeker en Teun sloeg in coronatijd uiteindelijk een schooljaar over om op zijn 5de al in groep 4 te belanden. Hij werd daar cognitief zeker uitgedaagd, maar tegen die tijd wrong het leeftijdsverschil wel heel erg. "Teun was het kleinste jongetje van de klas, had een schattig brilletje en de verschillen met andere kinderen waren groot. Dus er waren weinig vriendjes." Maar ook in die klas was Teuns leervoorsprong al duidelijk zichtbaar, dus werd het tijd voor een echte IQ-test door Marink van Kessel.

Toegangsbewijs

Een hoogbegaafde heeft een IQ dat hoger is dan 130. Kristel: "Laat het alsjeblieft geen 128 zijn, dacht ik. Anders mag hij niet naar de plusklas (daar krijgen excellente scholieren een dagdeel per week apart les, red.). Continu dat testen voor toegang, bizar eigenlijk." Uiteindelijk belandde het IQ van Teun 'ver boven de 130', vertelt zijn moeder. "Ik heb staan huilen. We hadden altijd gelijk gehad! Toen bleek ook wel dat de kennis over hoogbegaafdheid op de basisschool waar Teun zat, heel minimaal was. Het begon steeds meer te voelen als een gevecht. Ik weet nu dat wij lang niet de enige ouders zijn die dat zo voelen."



Uiteindelijk besloten Kristel en haar vriend met de IQ-test als toegangsbewijs in de hand Teun - destijds 6 - aan te melden voor een school 41 kilometer verderop, waar hij nu in groep 5 voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen volgt. Met succes. "Hij bloeit nu helemaal op. Maakt echt vrienden, want het zijn allemaal 'peers' en hij wordt er cognitief enorm uitgedaagd. Het is prachtig om te zien en iedere kilometer waard", aldus zijn trotse moeder. Kristel startte vorig jaar 'Hoogbegaafd de Podcast' voor ouders die in hetzelfde schuitje zitten.

Week van de Hoogbegaafdheid

Door de zoektocht voor haar zoon is zij er achter gekomen dat ze zelf ook hoogbegaafd is. "Daardoor zijn heel veel puzzelstukjes op hun plek gevallen. Nu begrijp ik ook waarom ik niet kon aarden in Hilversum en niet lekker werk onder een baas. Ik kon te weinig zelfstandig werken."



Kristel komt naar buiten met haar verhaal vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid. "Ik wil opstaan voor hoogbegaafde kinderen die meer passend onderwijs nodig hebben, voor ouders die regelmatig met hun handen in het haar zitten omdat de juiste hulp ontbreekt en voor onderwijzers die graag beter willen weten hoe ze deze leerlingen verder kunnen helpen. Pabo's moeten daarin ook investeren, zodat een leraar zo'n kind op school kan signaleren en daarna op de juiste manier kan handelen. Want Teun is nu blij, die heeft inmiddels een fijne plek. Maar er zijn nog heel veel kinderen zoals hij die ongelukkig thuiszitten."