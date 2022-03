Dierenverzorgers van Kharkiv Zoo, de oudste dierentuin van Oekraïne, leven op dit moment in constante vrees over het lot van de dieren in hun park. De stad ligt sinds een week onder zwaar Russisch vuur. 'Ik laat de orang-oetans niet meer alleen.'

Bijna dagelijks heeft Marjo Hoedemaker, voormalig hoofd dierenverzorging en adviseur van DierenPark Amersfoort op dit moment contact met Charkov Zoo in Charkov.

Als mentor van de Oekraïense dierentuin is hij al ruim acht jaar betrokken bij de modernisering van het park. "Ik krijg hartverscheurende appjes binnen. Nagenoeg alle medewerkers zijn nu dag en nacht aanwezig om bij de dieren te blijven. Want wat als er plotseling een raket inslaat op de dierenverblijven?"

Zo onwaarschijnlijk is dat scenario inmiddels niet meer. Nog geen week geleden zorgde een raketinslag op het centrale plein in de stad voor een ongekende explosie, op nog geen 150 meter van de ingang van de dierentuin.

Orang-oetans

Mensaapverzorgster Victoria laat Hoedemaker wanhopig weten dat het heel slecht gaat. Met iedereen. 'Charkov wordt zwaar gebombardeerd en mijn huis is vernietigd. Ik blijf hier in de dierentuin en laat de orang-oetans niet meer alleen', zo appt ze.

"Er is nog voedsel in voorraad voor de dieren, maar dat raakt snel op", weet Hoedemaker over de situatie ter plekke "Een chimpansee kun je nog wel brood geven of een handje mais, maar pinguïns bijvoorbeeld zijn enkel aangewezen op vis. Toelevering is er niet meer."

Enorm dilemma

De dierentuin staat voor een enorm dilemma. "Er wordt serieus nagedacht over het moment dat de dieren moeten worden afgemaakt. Nu al? Of wachten tot ze na een raketinslag ontsnappen en door de stad gaan zwerven. Wat doe je uit dierenwelzijn? Wat doe je uit veiligheidsoverwegingen? Het zijn zeer lastige keuzes", zegt Hoedemaker, die de zorgen van de medewerkers tot in zijn vezels meevoelt. Charkov Zoo heeft veel grote wilde dieren waaronder olifanten, tijgers, leeuwen en beren.

De Amersfoortse Hoedemaker is vanwege zijn mentorschap zeer betrokken bij de Oekraïense dierentuin en komt er regelmatig over de vloer. Hij begeleidt de zoo naar het lidmaatschap van het Europese verbond van Dierentuinen, de Eaza. Zes weken geleden was hij er voor het laatst om hun splinternieuwe olifantenverblijf te bekijken. Gebouwd naar het voorbeeld van DierenPark Amersfoort "Er zou nog een screening volgen en dan mochten ze toetreden tot Eaza. Maar door deze vreselijke oorlog is dat inmiddels mijlenver weg."

Geld

'We worden constant gebombardeerd en er is niets wat we kunnen doen', laat het hoofd dierenverzorging aan Hoedemaker weten. "De Europese dierentuinen zamelen op dit moment veel geld in, voor de dierentuinen in Oekraïne. Die in Charkov is de oudste van het land, maar ook Kiev en Nikolaev hebben een dierentuin."

Marjo Hoedemaker bracht onlangs nog een boek uit over het dierentuinleven. Marjo Hoedemaker bracht onlangs nog een boek uit over het dierentuinleven. Foto: Saskia Berdenis van Berlekom

"Het probleem is alleen dat benodigdheden voor de dieren de plekken van bestemming nauwelijks meer kunnen bereiken. Natuurlijk begrijp ik maar al te goed hoe vreselijk de oorlog voor de mensen zelf is, maar aandacht voor de dieren is zeker ook op zijn plaats."

Hector

Het is overigens niet de eerste keer dat de dieren van Charkov Zoo uit 1895 door oorlog worden getroffen. In het park herinnert een monument aan het bijzondere leven van de drie apen Hector, Rosa en Desi. Net als veel andere dieren ontsnapten ze uit de dierentuin tijdens bombardementen van de Duitse bezetting in 1941.

Burgers van de stad gaven het trio te eten, waardoor ze overleefden. Na de bevrijding van de stad konden ze terugkeren naar de dierentuin.