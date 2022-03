Door de overspannen woningmarkt wordt verhuizen steeds lastiger. Het aanbod is klein en de prijzen rijzen de pan uit. Zeventig procent van de mensen vindt het dan ook een slechte tijd om een huis te kopen. Verbouwen kan een oplossing zijn.

Verbouwen is populair. "Op dit moment is het aantal aanvragen over het oversluiten en bijsluiten van een hypotheek groter dan de markt voor nieuwe hypotheekaanvragen", zegt Marga Lankreijer, domeinmanager hypotheken bij Independer. "Er zijn weinig huizen te koop en de rente is laag. Daarom gaan mensen verbouwen in plaats van verhuizen."



De trend van verbouwen is al een paar jaar aan de gang. "De redenen om te verbouwen zijn divers", zegt Lankreijer. "Gezinnen met kinderen wensen meer ruimte. Mensen zonder kinderen willen verduurzamen en oudere mensen kiezen vaak voor het aanpassen, moderniseren en verduurzamen van hun woning. Het vernieuwen van een keuken of badkamer komt in alle leeftijdsgroepen veel voor."

Je bent niet meteen aan de beurt

De grootste bottleneck voor een verbouwing is op dit moment het vinden van een aannemer die de klus kan uitvoeren. "Het duurt maanden voordat je aan de beurt bent", zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. "Vooral in de Randstad is het druk, maar ook in de regio zitten aannemers aardig vol. Ze kunnen zelf kiezen welke klussen ze interessant vinden en waar ze tijd voor maken en wat niet. Het hangt er een beetje vanaf wat je wil doen en of een aannemer het kan inplannen."



Ondanks de drukte waarschuwt André de la Porte dat je goed moet nagaan wie je in de arm neemt. "Kijk naar online recensies of vraag informatie aan kennissen. Controleer in elk geval of grote aannemers zijn aangesloten bij Bouwgarant en kleine klussers bij VLOK. Dan weet je dat de contractvoorwaarden evenwichtig zijn en dat een eventueel conflict wordt opgelost."

Wat kost een verbouwing?

Op de site van eigenhuis.nl vind je de kosten voor een verbouwing. Die prijzen worden elke zomer geactualiseerd. "Helaas moet je nu al rekening houden met hogere kosten dan er op de site staan", zegt André de la Porte. "De prijzen van een verbouwing gaan hard omhoog. Er is een tekort aan grondstoffen en bouwmateriaal. Daarom duurt het langer voordat de materialen er zijn en worden ze duurder. De grote vraag zorgt er ook voor dat het arbeidsloon stijgt. Daar waar schaarste is, gaan de prijzen omhoog."



Houd er bij een verbouwing rekening mee dat het duurder wordt dan vooraf begroot. "Tijdens een verbouwing doe je vaak nog wat aanpassingen", legt André de la Porte uit. "Ook kun je voor tegenvallers en verrassingen komen te staan. Houd daarom altijd een marge van 10 procent aan voor tegenvallers. Misschien is het niet nodig, maar zorg dat je het kunt betalen als het wel nodig is.



In een begroting staan altijd veel stelposten. Dat is voor de spullen die je zelf uitkiest, van keukenkastjes tot deurklinken. Je weet nog niet wat dat exact gaat kosten. Het verschil tussen IKEA en Bulthaup is groot."

Krijg je wel een hypotheek?

De lage rente speelt een rol bij de keuze om te gaan verbouwen. Geld lenen kost niet zo veel en je huis stijgt enorm in waarde met een verbouwing. Als je 1,8 procent rente betaalt op een verbouwing van 50.000 euro, kost dat 900 euro per jaar. Die rente kun je van de belasting aftrekken als je het gebruikt voor het verbeteren van je woning.



Lankreijer: "Veel mensen sluiten hun hypotheek over omdat de rente zo laag is en verhogen die gelijk voor het opknappen van hun huis. Dan zijn de maandlasten vaak nog lager dan ze waren. Houd er wel rekening mee dat je boeterente moet betalen."



De bedragen die mensen nodig hebben, verschillen van tienduizenden euro's tot enkele tonnen. "Of je een hypotheek kunt krijgen, hangt af van je inkomen en de waarde van je woning. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat het geld kost om de hypotheek af te sluiten of over te sluiten. Behalve eventuele boeterente heb je te maken met kosten van een taxatierapport en notariskosten."

Je huis wordt meer waard

Verbouwen zorgt ervoor dat je huis meer waard wordt. "Een aanbouw zie je het beste terug in de waarde van je huis", zegt Lankreijer. "Ook verduurzamen zorgt voor meer waarde, want een koper is blij met een lage energierekening." Bij smaakgevoelige dingen zoals renovatie van een keuken of badkamer neemt de waarde minder toe. "Een huis wordt gemiddeld ongeveer de helft van de kosten van de verbouwing meer waard", geeft André de la Porte als vuistregel.

Kies gelijk voor verduurzamen

Het is verstandig om gelijk te verduurzamen als je gaat verbouwen. Denk aan (drie)dubbel glas, vloer- of gevelisolatie, vloerverwarming, of een (hybride) warmtepomp. Dan neemt de waarde van je woning toe en scheelt het je tegelijk energiekosten.



Vanaf 1 februari is het zelfs verplicht om bij een ingrijpende verbouwing ook te vergroenen. Daar komen behoorlijk wat extra kosten bij kijken. Zo ben je aan tien zonnepanelen zeker 4000 euro kwijt en kost een warmtepomp al gauw 10.000 euro. Maar zeker in deze tijd verdien je dat terug met een aanzienlijk lagere energierekening, benadrukt Lankreijer. "Veel mensen kiezen er daarom sowieso voor om te vergroenen als ze toch verbouwen."

Eindelijk die mooie woonkeuken

Toen de drie kinderen van Robert (60) en zijn vrouw Monique (56) de deur uitgingen, leek verhuizen een aantrekkelijke optie. "We hebben een mooi jarendertighuis in Hilversum", zegt Robert. "Een ruime tussenwoning. Maar de keuken is smal en klein en we wilden altijd graag een woonkeuken hebben. Daarom zijn we ons gaan oriënteren op een ander huis. Maar er is simpelweg niks moois en betaalbaars te koop."



Toen de buren een aanbouw aan de achterkant gingen maken, besloten Robert en Monique ook te gaan verbouwen. "We konden snel schakelen met de aannemer van de buren, die ons een paar maanden later kon helpen. Zo konden wij de kunst afkijken en nog een paar verbeteringen in het ontwerp aanbrengen, zoals een extra lichtkoepel. En we hebben gekozen voor een stalen constructie, waardoor we de muren verder konden uitbreken."



Voor de financiering sloten ze een hypotheek af. "We hadden onze hypotheek al afgelost, dus een nieuwe hypotheek was geen probleem. We namen een hypotheek van 60.000 euro en konden nog 40.000 euro zelf betalen. Helaas begon tijdens de verbouwing de badkamer te lekken. Daar bleken ook nog loden leidingen te zitten. Toen hebben we nog eens 60.000 euro geleend om die helemaal op te knappen, net als onze toiletten. Zo werd het uiteindelijk een grote verbouwing. Daar hebben we absoluut geen spijt van. We hebben niet alleen veel meer woonplezier, ons huis is ook in waarde gestegen."