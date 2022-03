Het kleine Moldavië is volgens de regering het kwetsbaarste buurland van Oekraïne. De inflatie rijst de pan uit en het vangt per hoofd van de bevolking ook nog eens de meeste vluchtelingen op.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De ziekenhuisbedden staan er nog, en op de gevel prijkt de tekst 'COVID-19-hospitaal'. Alleen herbergen de geïmproviseerde kamertjes tussen de wiebelende schotten nu geen coronapatiënten, maar Oekraïense ontheemden.

Moldavië moet alle zeilen bijzetten om de vluchtelingenstroom die op gang is gekomen na de Russische inval in buurland Oekraïne in goede banen te leiden. Ruim 240.000 staken er in anderhalve week de grens over. Minder dan de 1,2 miljoen die Polen opnam, maar per hoofd van de bevolking - Moldavië heeft 2,6 miljoen inwoners - ruim twee keer zoveel. Het merendeel reist door naar Roemenië, maar zo'n 83.000 blijven er vooralsnog achter in het armste land van Europa.

Lange rijen voor de bedden

Het dwingt de autoriteiten razendsnel te handelen. Het provisorische COVID-19-ziekenhuis in het expocentrum van de hoofdstad Chisinau veranderde in allerijl zonder veel aanpassingen in een noodopvang voor Oekraïners.

De vierhonderd bedden waren in een mum van tijd bezet. "Er staan hier soms lange rijen. Als we vol zitten, verwijzen we mensen door naar een van de andere opvanglocaties in het land", zegt de zeventienjarige Ivan Demcenco, net als veel andere vrijwilligers in de opvang opvallend jong.

Na 48 uur moeten de vluchtelingen hier sowieso vertrekken, naar een van de 13.000 plekken in opvangcentra. Het overgrote deel verblijft echter bij familie, vrienden of wildvreemden die hun huizen hebben opengesteld. Of in hotels - in heel Chisinau is nauwelijks een kamer te krijgen.

"Wij hebben hier nu wel bedden vrij", vervolgt Demcenco. "Maar de situatie is zo onvoorspelbaar, dat dat vanavond weer anders kan zijn." Vooral het scenario waarbij Odessa onder Russisch vuur komt te liggen, een stad met een miljoen inwoners op 50 kilometer van de Moldavische grens, baart grote zorgen.

'We naderen het breekpunt'

Moldavië krijgt financiële en materiële steun van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, de EU, de VS en diverse Europese landen. Maar het is niet genoeg, waarschuwt de regering. "Wij zijn verreweg het kwetsbaarste buurland van Oekraïne", zei minister Nicu Popescu van buitenlandse zaken dit weekend. "We naderen het breekpunt."

Daar komt bij dat het armlastige land economisch een harde dreun krijgt. De inflatie beloopt inmiddels 17 procent, onder meer door duur Russisch gas waarvan het land volledig afhankelijk is. Ook is de import via de haven van Odessa weggevallen.

Vanwege de nauwe banden met Rusland doet Moldavië niet mee aan de sancties tegen Moskou, maar het land heeft wel in navolging van Oekraïne EU-lidmaatschap aangevraagd. Niemand durft te denken aan een scenario waarin Rusland na inname van Odessa doorstoot, Moldavië in.

"Onze grootste zorg is nu te zorgen dat we de opvang aankunnen", zegt Marcela Nistor, parlementslid namens regeringspartij Pas. "Veel Moldaviërs hebben spontaan mensen opgenomen, maar de meesten kunnen zich het financieel niet veroorloven die extra monden te voeden. Wat gebeurt er als ze straks op straat komen te staan?"

Nauwelijks privacy

De regering probeert een hulpsysteem op te zetten, en humanitaire evacuatievluchten. Het luchtruim boven Moldavië is sinds de oorlog begon gesloten. "Het voelt als een plicht om onze buren op de vlucht te helpen", verwoordt Demcenco zijn besluit om in de noodopvang als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Privacy hebben de vluchtelingen nauwelijks, maar zo op het eerste gezicht lijkt de organisatie aardig op orde. Er zijn schone wc's en douches, dekens en kleren, drie maaltijden per dag, loketten voor de aanschaf van sim-kaarten en allerlei informatie over mogelijkheden om door te reizen, verder Europa in. Vaak gesponsord door buurlanden, soms door private vervoerders.

"Het is helemaal gratis, het kost u nog geen leu", zegt een medewerker aan een tafel, bij een plakkaat waarop met dikke viltstift "Bussen Roemenië" staat. "Bij aankomst krijgt u opvang."

Een hartverwarmend onthaal

Na enige aarzeling haalt Irina Kirpikina (35) haar paspoort, en dat van haar zoon Maxim (10) en haar moeder (59) uit haar zak om een plek te reserveren. Roemenië is weer een stukje dichter bij Tsjechië, waar de croupier via-via een baan kan krijgen.

Drie dagen waren ze op de vlucht voor het geweld, in een bus die heel Oekraïne heeft doorkruist. "We zouden eerst naar Polen gaan, maar het verkeer zat muurvast. Toen bogen we af naar Slowakije, maar ook daar kwamen we er niet door", vertelt ze op het ziekenhuisbed in haar kamertje. "Uiteindelijk zijn we in Odessa beland, waar we één nacht mochten blijven. Ik heb een andere bus betaald om hier te komen."

Over het Moldavische onthaal kan ze kort zijn: dat is hartverwarmend. "Op straat, hier in de opvang: iedereen wil helpen. Ik voel me heel erg welkom."