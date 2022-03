Amateurclub SV Spakenburg is slachtoffer van ernstige bedreigingen door de eigen 'achterban'. Een speler is gezwicht voor dreigementen, aan de vooravond van de derby tegen rivaal IJsselmeervogels.

Vol ongeloof raapt Harry Pitlo op een vroege zondagochtend, eind januari, de scherven op in zijn woonkamer in Spakenburg. Zojuist is een ijzeren staaf dwars door zijn voorraam gevlogen. "Toen kwam het wel heel dichtbij", blikt het bestuurslid van SV Spakenburg terug. "Dit moet een vergelding zijn geweest van supporters", is zijn overtuiging. "Nou ja, het zijn geen supporters. Eerder een stelletje losgeslagen idioten."

Pitlo is niet bang. Hij trekt fel van leer tegen zijn vermeende bedreigers. Een groep die zichzelf 'Harde Kern Spakenburg' (HKS) noemt en de voetbalclub al het hele seizoen in haar greep houdt. Sportvereniging Spakenburg, die uitkomt op het hoogste amateurniveau van Nederland, heeft de handen vol aan vandalisme, knokpartijen, provocaties en ernstige bedreigingen door de eigen 'achterban'.

Speler zwicht voor dreigementen

Nadat twintig groepsleden begin oktober een stadionverbod kregen, richt de woede zich op de vrijwilligers van Spakenburg. Eerder moest ook de secretaris van de club het ontgelden toen hij op zijn werk bezoek kreeg van de HKS-supporters, die volgens de club nauwe banden zouden onderhouden met de harde kern van FC Utrecht en Feyenoord. De laatste weken moet Spakenburg-linksbuiten Vince Gino Dekker het ontgelden. Hij maakte in januari bekend over te stappen naar rivaal IJsselmeervogels, de andere grote zaterdagvoetbalclub uit het vissersdorp.

Een overstap van de 'blauwen' naar 'de rooien' ziet de zelfbenoemde harde kern als verraad. Sindsdien krijgt Dekker regelmatig midden in de nacht dreigende telefoontjes en volgden bedreigingen via sociale media. Dieptepunt was drie weken geleden een oefenwedstrijd tegen het Katwijkse Quick Boys.

Na aanhoudende spreekkoren viel een man Dekker aan op het veld. De voetballers van Spakenburg moesten onder politiebegeleiding terug naar huis. Aan de vooravond van de derby tegen IJsselmeervogels (dinsdag, zie kader), liet Dekker weten te zwichten voor de bedreigingen en bij Spakenburg te blijven. Hij had "nooit verwacht dat de reacties zo heftig zouden zijn", stelde Dekker in een statement.

Rivaliteit tussen blauwen en rooien

De gemoederen in Spakenburg liepen in het verleden wel vaker hoog op. De rivaliteit tussen IJsselmeervogels (dat bekendstaat als de club van 'het volk' en 'de vissers') tegen SV Spakenburg (die van 'de boeren' en 'de klerken') is groot. Beide ploegen spelen op hetzelfde sportpark de Westmaat, dat tijdens de derby's afgeladen vol is met zo'n 8000 supporters. Eind jaren tachtig ontplofte er eens een bom, waarbij een grensrechter gewond raakte. Een aantal jaren werd de derby daarom niet gespeeld.

Supporters op sportpark de Westmaat in Spakenburg. Supporters op sportpark de Westmaat in Spakenburg. Foto: Pro Shots / Erik Pasman

Ook na 1999 stond de derby een aantal jaren niet op het programma. Toen kaapte Spakenburg twee sterspelers weg uit de rooie kampioensploeg van IJsselmeervogels. Een van hen was Gérard van der Nooij. "Als ik had geweten wat voor bombarie het allemaal teweeg zou brengen, had ik het misschien wel nooit gedaan", vertelt de oud-speler. Na de onrust is besloten om beide ploegen een tijdje niet meer in dezelfde competitie te laten spelen. "In mijn tijd werd je thuis nog niet bedreigd gelukkig. Maar het maakte wel heel wat los."

Een herenakkoord

Juist om dit soort onrust te voorkomen, sloten de clubs na '99 een 'herenakkoord'. Essentie: je zit niet aan elkaars spelers. "Het is officieel op papier gezet, zelfs de burgemeester heeft er destijds in bemiddeld", weet bestuurslid Peter Frans Heinen van IJsselmeervogels. Volgens Heinen viel de overstap van Dekker niet onder die afspraak, omdat die speler zelf al had gezegd weg te willen bij Spakenburg. "We laten het hier dan ook niet bij zitten", waarschuwt hij.

Spakenburg doet er intussen alles aan om het probleem met de harde kern de kop in te drukken. De politie is een onderzoek gestart, wat overigens nog niet heeft geleid tot aanhoudingen. Bestuurslid Pitlo klinkt strijdvaardig. "We lossen dit op en wijken niet voor intimidatie en bedreiging. Nooit."

Verhitte derby IJsselmeervogels tegen Spakenburg

Na 2,5 jaar staat dinsdagavond om 20.00 uur voor het eerst weer de derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg op het programma. Sportpark De Westmaat maakt zich op voor duizenden supporters die naar de wedstrijd komen. Veel liefhebbers kijken al lang uit naar de 'derby der derby's'. Vanwege de onrust de laatste maanden zijn in samenspraak met de gemeente en politie extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden meer camera's en stewards ingezet rond de wedstrijd. Ook de politie monitort de situatie nauwlettend.