Een varkenshouderij net over de grens in Duitsland die twee nieuwe stallen bouwt, terwijl de Nederlandse boeren een paar honderd meter verderop geen kant op kunnen vanwege de stikstofcrisis. Het zorgt voor frustratie bij de Nederlandse boeren én voor opmerkelijke situaties langs de grens. Maar hoe groot zijn die verschillen in natuurbeleid tussen Nederland en Duitsland eigenlijk?

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De grens voelde nog nooit zo scherp voor Henry Fox. De melkveehouder boert al zijn hele leven op de rand van Nederland en Duitsland in Lattrop-Breklenkamp. Twee percelen, een bomenrij en een weg. Hemelsbreed nog geen 500 meter. Dat scheidt zijn bedrijf van de Duitse grens. De percelen gaan in elkaar over, je kan er niet aan zien waar Nederland eindigt en Duitsland begint. Maar als het gaat om de toekomst van zijn bedrijf, voelt het als een wereld van verschil.

Dat komt door de stikstofcrisis. Het bedrijf van Fox ligt namelijk aan de rand van Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Net als de bedrijven van nog zo'n dertig Nederlandse gezinnen in het dubbeldorp in Noordoost Twente. Hun boerderijen zitten op slot, sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019. Er mag geen druppel extra stikstof worden uitgestoten, waardoor uitbreiden is uitgesloten.

200 voetbalvelden natuur

Het gebied waar zij boeren telt zeven vennen, bos, bijzondere heide en graslanden. Er groeien bomen, zoals de eik, dennenbomen en de jeneverbesstruweel. Het is zo groot als 200 voetbalvelden bij elkaar. Maar het gebied is te zuur en wordt nu kunstmatig nat gehouden. Maatregelen moeten de natuur gezonder maken en zorgen dat het water in het gebied blijft. Dat creëert een omgeving waarin zeldzame dieren, planten en bloemen beter kunnen leven.

Dat vraagt onder meer om beperking van de landbouw. De mest van de dieren zorgt voor teveel stikstofuitstoot. De boerengezinnen maken zich grote zorgen over hun toekomst. Maar aan de andere kant van de grens, een paar 100 meter verderop, worden nog nieuwe stallen gebouwd. Zoals de twee varkensstallen net aan de andere kant van de Bergvennen. Of het pluimveebedrijf in Holt und Haar, net over de grens bij Beuningen, dat een nieuwe stal mag bouwen en daarmee uitbreidt met 37.000 kippen.

'Goed contact Duitse boeren'

Het frustreert boeren zoals Henry Fox. Hij uitte zijn frustratie onlangs op Twitter, zijn bericht werd meer dan 160.000 keer gelezen. Niks ten nadele van de Duitse boeren, benadrukt Fox. "Er is een heel goed contact tussen de Nederlandse en Duitse boeren. We hebben dezelfde passie en de drive om ons bedrijf te ontwikkelen. Wat zij doen, is wat wij ook graag zouden willen."

Doet Duitsland niets aan natuur?

Maar dat kan dus niet. Verschilt het beleid in Nederland dan zo erg van dat in Duitsland? Het beeld bestaat dat Duitsland niets doet aan bescherming van de kwetsbare natuurgebieden. Dat is niet waar, er gelden wel degelijk beperkingen. Maar de normen liggen wel hoger dan in Nederland.

In Duitsland kun je een vergunning voor uitbreiding van een bedrijf krijgen, als er niet meer dan 7 mol (eenheid voor een chemische hoeveelheid) stikstof op een natuurgebied neerdaalt. In Nederland was dat 1 mol en sinds de stikstofuitspraak in 2019 mag er helemaal niets meer uitgestoten worden en nu dus 0 mol.

Inkrimpen of stoppen

In de grensregio zorgt dat voor bijzondere situatie. Want het kan zo zijn, zoals in het geval van Bergvennen en Brecklenkampse Veld, dat een Duits bedrijf meer stikstof op het gebied gaat uitstoten, terwijl een Nederlandse boer niet kan uitbreiden en mogelijk zelfs moet inkrimpen of stoppen.

Want de verzwaring moet nog komen. In het regeerakkoord is vastgelegd dat in 2030 de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau moet zitten. En daarvoor is bij de Natura 2000-gebieden in het Twentse grensgebied nog een lange weg te gaan.

Minstens halveren

Dat blijkt uit de kritische depositiewaarde (KDW). Dat is de grens waarboven het risico bestaat dat de natuur wordt aangetast door de stikstof die neerdaalt op het gebied. Bij gebieden als het Aamsveen, Engbertsdijksvenen en ook Bergvennen en Brecklenkampse Veld wordt die waarde met meer dan 100 procent overschreden. Dat betekent dat de stikstof die neerdaalt op het gebied minstens gehalveerd moet worden.

En daar zit het probleem. Om bij Bergvennen en Brecklenkampse Veld te blijven, daar komt de stikstofneerslag voor meer dan 60 procent uit Duitsland. Zelfs als alle stikstofuitstoot uit Nederland op het gebied stopt, lukt het nog niet om onder de KDW te komen.

"Het is dus niet realistisch en niet haalbaar om hier maatregelen te treffen om dat doel te halen", zegt Henry Fox. "Door alles wat nu in Nederland wettelijk is vastgelegd, zitten we zo diep in het moeras dat we er niet meer uitkomen."

In het coalitieakkoord van de regering is opgenomen dat deze kritische depositiewaarde in de toekomst minder leidend moet zijn bij het halen van de stikstofdoelen. Maar de KDW ligt nog wel vast in de Wet stikstofreductie en natuurherstel. De landelijke politiek moet eerst die wet aanpassen, voordat de waarde een minder grote rol gaat spelen in natuurherstel.

Meer stikstof naar Duitsland

Maar dat Duitsland geen maatregelen neemt om haar stikstofneerslag te reduceren in de komende jaren is een onjuiste bewering, zegt de provincie Overijssel. De provincies zijn verantwoordelijk voor de natuurvergunningen in Nederland en daarmee belangrijke partij in het stikstofdossier.

"Het is voor een volledig beeld goed om te benoemen dat Nederland netto gezien een exporteur van stikstof is ten opzichte van Duitsland. Oftewel: we stoten in Nederland meer stikstof uit richting Duitsland dan dat in Nederland stikstof afkomstig uit Duitsland neerdaalt", aldus een woordvoerder van de provincie Overijssel. "Tegelijk is het zo dat in Nederlandse Natura 2000-gebieden gemiddeld genomen een veel hogere stikstofneerslag plaatsvindt dan in Duitsland het geval is."

Kortom, als je naar het hele land kijkt, is de situatie heel anders dan wanneer je naar een enkel natuurgebied in de grensregio kijkt. In Nederland zijn er meer kleinere natuurgebieden, met daaromheen veel bedrijvigheid. Duitsland telt meer grotere natuurgebieden, waar in de directe omgeving vaak minder stikstof wordt uitgestoten.

Enkele boeren uit gebied Lattrop-Breklenkamp die mogelijk grond moeten afstaan voor natuurontwikkeling. Paul Baalhuis, Stefan Wassink, Raymond Niehof, Rene Groener, Jeroen Groeneveld en Henry Fox. Enkele boeren uit gebied Lattrop-Breklenkamp die mogelijk grond moeten afstaan voor natuurontwikkeling. Paul Baalhuis, Stefan Wassink, Raymond Niehof, Rene Groener, Jeroen Groeneveld en Henry Fox. Foto: Annina Romita

'Goed contact in grensstreek'

De provincie Overijssel heeft regelmatig en constructief contact met de Duitse overheden, met name die in de grensstreek. Wederzijds vindt er goede informatie-uitwisseling plaats, aldus de woordvoerder, bijvoorbeeld wanneer dat relevant is voor vergunningverlening. De Nederlandse rechter houdt daar ook strikt toezicht op, zo werd de afgelopen periode nog maar eens duidelijk in verscheidene rechtszaken.

Het verandert de zaak voor Henry Fox en zijn collega-boeren in de grensstreek rond Natura 2000-gebieden niet. Zij moeten omgaan met de situatie dat hun bedrijven voor nu op slot zitten en dat ze af moeten wachten hoe dit zich verder ontwikkelt. In zogenaamde gebiedsprocessen werken ze samen met de provincie en natuurorganisaties aan een oplossing. Maar het wachten is vooral op Den Haag, waar het minister van LNV bepaalt hoe op korte termijn om te gaan met de stikstofcrisis.

Tot dat duidelijk is, onderneemt Fox gewoon door. Zijn twee zoons volgen een opleiding aan de agrarische hogeschool, een van hen wil het bedrijf graag overnemen. Of dat daadwerkelijk kan, moet de toekomst uitwijzen.