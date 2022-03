Kun je tegelijk Kamerlid zijn én raadslid? Of misschien zelfs drie politieke petten op hebben? Het mag, maar vaak klinkt kritiek. Is dat terecht? 'In Frankrijk weten ze niet beter.'

Nee, erkent Hans Smolders, drie politieke functies tegelijk - zoals hij een tijd had - is 'echt te gek'. "Dat moet je niet te lang doen, want dan doe je ze al snel alle drie tekort."



Het Tweede Kamerlid voor BVNL, een afsplitsing van Forum, werd in 2019 verkozen in Provinciale Staten (PS) van Brabant, was al gemeenteraadslid in Tilburg en werd vorig jaar ook nog Kamerlid. Waarom hij het dan toch deed? "Ik wilde FVD in het provinciebestuur krijgen. Mijn politieke antenne en ervaring waren daar hard bij nodig."



In interviews veinsde Smolders dat drie functies best te combineren waren. Maar eerlijk gezegd, daar valt wat op af te dingen, zegt hij nu. "Je moet veel taken aan anderen laten. Ik had een gerichte taak en had al besloten het niet te lang te doen, maar ik zou collega's aanraden: gebruik je gezonde verstand."



Let wel: Smolders vervulde drie (!) functies. Dat is zeldzaam. Met de raadsverkiezingen in aantocht waagt een aantal politici zich aan twee functies. Zo wil FVD'er Gideon van Meijeren ook in Den Haag de raad in - zijn lijstduwerschap in Doetinchem is slechts een steunbetuiging - terwijl hij ook al Kamerlid is.



PVV'er Alexander van Hattem jongleert al jaren: hij is Eerste Kamerlid, PS-lid in Brabant én wil raadslid in Den Bosch blijven.



Smolders zou twee functies 'absoluut aanbevelen'. "Je zit dan echt in de haarvaten van de samenleving. En je ziet hoe Haags beleid zich vertaalt naar de straat. Dat is zo waardevol."



En het mag, volgens de wet. Een Tweede Kamerlid mag niet ook nog in het Europees Parlement zitten of in de Eerste Kamer, maar verder zijn de wettelijke spelregels soepel.

Baantjesstapelaars

Kritiek klinkt er niettemin wel vaak, bij politieke dubbelfuncties. 'Baanjesstapelaars' zijn het, 'parlementaire spijbelaars', omdat ze nog wel eens een debat moeten laten schieten. En wat te denken van het geld: een drievoudige functie levert een riant salaris op. Los van toeslagen, onkostenvergoedingen of tegemoetkomingen al een slordige 160.000 euro per jaar.



Smolders wuift dat graaiverwijt aan zijn eigen adres weg. "Ik ging de politiek in omdat ik Pim Fortuyn een beetje wilde helpen door hem rond te rijden. Als hij niet vermoord was, had niemand in Nederland van mij gehoord. Ik was al financieel onafhankelijk, had mijn zaak op mijn 40ste verkocht. Nee, om geld was het mij nooit te doen."



Bovendien, stelt bestuurskundige Julien van Ostaaijen van Tilburg University, kijken wij Nederlanders er misschien wat te negatief tegenaan. "In heel veel landen is het normaal om het Kamerlidmaatschap te combineren met een lokale plek. In Frankrijk heeft bijna iedereen wel een dubbelfunctie, soms ook een uitvoerende als burgemeester. De overheid heeft soms maar matig zicht op wat er nodig is op lokaal niveau. Met een andere functie heb je daar meer oog voor."



Ook in Frankrijk klinkt overigens wel kritiek. Tegenstanders schermen met 'afwezigheidscijfers', want ze 'missen weleens een stemming of een debat', zegt Van Ostaaijen. "Maar de tijd die je beschikbaar hebt wordt misschien wel in veel grotere mate bepaald door bijvoorbeeld de vraag of je een gezin met jonge kinderen hebt. Ik bedoel maar: het taboe moet misschien wel van het functie-stapelen af."

Interne spelregels

Politieke partijen zijn zover echter nog niet. Verschillende partijen hebben eigen, interne spelregels. Bij de PvdA wordt in de reglementen van 'onverenigbaarheid' gesproken: bijna geen enkele combinatie van politieke functies is toegestaan. Zo is het ook bij de VVD, alleen een termijn nog heel kort uitzitten wordt 'gedoogd'. Kamerlid Queeny Rajkowski zegde vorig jaar haar raadsfunctie in Utrecht op: "Ik wilde me gewoon voor 1000 procent gaan inzetten in de Kamer, dus daarom heb ik ook alle andere functies laten varen. Een Kamerlidmaatschap is een veeleisende baan, dus daar wilde ik niets anders naast hoeven doen."



Ook collega-VVD'er Ingrid Michon is blij dat ze al in 2018 stopte als raadslid. "Ik zie niet hoe je dat zou kunnen combineren. Hoe dan?"



Toch kennen enkele partijen ook coulance, zoals de ChristenUnie: het vatte alles samen in een tabelletje waarin 'onverenigbare combinaties' staan, maar ook 'af te raden combinaties' en zelfs 'mogelijke combinatie'.



Smolders blijft erbij: twee functies? Doen. Terwijl hij het vertelt aan de telefoon, kirt zijn pasgeboren kleinkind van plezier in zijn armen. "Dat onderstreept mijn punt. Als je jonge kinderen hebt, of pubers, dan moet je oppassen dat je niet iedereen en je werk verwaarloost." Maar als oppasopa blijft er nog genoeg tijd over. "Raadslid naast je Kamerwerk: ik zou het iedereen aanraden."