Juist nu het Russische leger Oekraïne aanvalt komt in het MH17-proces de verdediging van Rusland aan het woord. 'De oorlog in een heel ander daglicht.'

Acht jaar lang was de officiële Kremlin-verklaring: er zijn geen Russische wapens in Oost-Oekraïne. Dus áls vlucht MH17 al neergehaald zou zijn door een buk-raket, dan was het zeker geen Russische Buk, klonk het uit Moskou. "Ik wist niet van een Buk. Zelfs als ik er om gesmeekt zou hebben, dan zouden we zo'n systeem niet hebben gekregen", verklaarde Oleg Poelatov, een van de vier verdachten.



Anderhalve week nadat Rusland met tanks, vliegtuigen, raketten en tienduizenden militairen wel officieel Oekraïne is binnengevallen, is het in het MH17-proces aan de advocaten van Poelatov om zijn onschuld te bepleiten. Zij zullen betogen dat het helemaal niet zeker is dat het vliegtuig van Malaysia Airlines in 2014 neergehaald door een Russische raket. "Wij hebben lang en goed nagedacht of de vreselijke oorlog in Oekraïne gevolgen moet hebben voor ons optreden als advocaten van een Russische staatsburger", aldus de advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck. "Wij kunnen, mogen en willen niet buigen voor de schendingen van rechtsstatelijke principes elders in de wereld. Het is de taak van een advocaat om een verdachte bij te staan. Wij zullen dat blijven doen."



Volgens het Openbaar Ministerie was Poelatov een van de uitvoerende commandanten in het veld toen vlucht MH17 met een Russische buk-raket werd neergeschoten boven Oost-Oekraïne. Hij was, aldus justitie, leidinggevende bij de inlichtingendienst en zou betrokken zijn geweest bij het transport van de raketinstallatie.

Levenslang

Tegen Poelatov en zijn drie medeverdachten Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko werd eind vorig jaar in de rechtbank bij Schiphol een levenslange celstraf geëist. De vier waren ten tijde van de crash (17 juli 2014) in Oost-Oekraïne en maakten daar onderdeel uit van de commandostructuur van de pro-Russische separatisten. Drie van hen hebben een achtergrond in het Russische leger of veiligheidsdiensten.



Poelatov is de enige van de vier die een advocaat heeftat werd door analisten gezien als een strategische zet vanuit Moskou: een verdachte heeft toegang tot de informatie uit het hele strafdossier, dat tienduizenden paginas dik is.



Voor het pleidooi van de advocaten van Poelatov is twaalf dagen uitgetrokken. Hun werkwijze is, sinds de start van het proces in maart 2020, opmerkelijk: ze focussen niet alleen op de vermoedelijke rol van hun cliënt, maar stellen vraagtekens bij de oorzaak van de crash. Ze vonden de onderzoeken tot nu toe te eenzijdig: "Wie gelooft er een nu nog ander scenario dan dat wat het OM vertelt?"



De advocaten vroegen om meer onderzoek naar een ander, ook door de Russen geopperd, scenario: er zou ook een Oekraïens gevechtsvliegtuig in de lucht zijn geweest. "Hoe onwaarschijnlijk dat menselijk-schildscenario ook ons eerst klonk, het moet wel onderzocht worden. Is er wel echt een Buk afgeschoten? En op wie was die dan gericht?" Er is de afgelopen twee jaar echter geen bewijs naar boven gekomen van de aanwezigheid van zon tweede vliegtuig.

Beklemmend

Nabestaande Robbert van Heijningen zou vandaag in de rechtszaal zitten, maar kan het niet opbrengen vanwege de situatie in Oekraïne. "Het is te beklemmend", zegt hij. "Het is goed dat het strafproces doorgaat, maar deze oorlog plaatst het in een heel ander daglicht. Ik heb gemengde gevoelens. Wat met MH17 is gebeurd, is verschrikkelijk, maar dit is nog veel groter."



Tegelijk beseft hij dat MH17 onderdeel was van de aanloop naar de huidige oorlog, namelijk de strijd tussen Oekraïne en de door pro-Russische rebellen beheerste gebieden in Oost-Oekraïne. Nabestaanden zijn ervan overtuigd dat Rusland hoofdverantwoordelijk is voor de ramp.



"Achter deze oorlog zat een plan van jaren", zegt Van Heijningen. "Als je ziet hoe de Russen nu nietsontziend Oekraïense steden beschieten, dan telt voor hun een vliegtuig ook niet mee. Het grijpt me erg aan. Rusland is zo onberekenbaar. Heeft het Westen zich al die tijd zand in de ogen laten strooien? Terugkijkend vallen puzzelstukjes in elkaar. Rusland was overduidelijk betrokken bij de ramp."



Volgens de nabestaande zal de oorlog zeker van invloed zijn op het MH17-proces. Hij is benieuwd wat de advocaten van Poelatov daarover gaan zeggen. "Misschien vragen ze een schorsing aan omdat ze niet met hun cliënt kunnen overleggen of aangevraagde onderzoeken niet kunnen worden uitgevoerd. Ik hoop dat het proces door de oorlog niet politiek gemaakt wordt. Dat zou geen recht doen aan het werk van het OM."



De gemeente Haarlemmermeer laat weten dat er geen demonstraties zijn aangekondigd bij de rechtbank Schiphol. De uitspraak in het megaproces wordt eind dit jaar verwacht.