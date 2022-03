De perfecte moord leek het. En toch werd Robert-Jan B. tot twaalf jaar cel veroordeeld voor de moord op Katrina Khanyak (25). Haar lichaam lag tien maanden lang verstopt in een koffer, in de kinderkamer van een huis op de Belgisch-Nederlandse grens. B. heeft altijd beweerd dat hij die koffer al had getimmerd voordat Katrina om het leven kwam. Maar hoe is het lijk van zijn echtgenote dan in die kist terechtgekomen? Een reconstructie van het onderzoek naar 'Het Grenslijk'.

13 april 2007. Op die dag vertoonde de Belarussische Katrina Khanyak (25) voor het laatst een teken van leven. Sindsdien leek ze van de aardbol verdwenen te zijn. Ook aan de schoolpoort van haar dochtertje daagde ze niet meer op. Haar echtgenoot Robert-Jan B. kwam met een verklaring. "Toen we vroegen waar zijn vrouw was, antwoordde hij dat haar verblijfsvergunning was ingetrokken, en dat hij zijn echtgenote terug op het vliegtuig had gezet", klonk het in februari 2008 in Baarle-Hertog. "We vonden het vreemd dat ze zomaar haar kind zou achterlaten, maar stelden ons voor de rest geen vragen." Tegen andere mensen vertelde hij dan weer dat ze verongelukt was of ervandoor gegaan met haar minnaar.

Tweety

Maar Katrina was helemaal niet verongelukt of teruggekeerd naar haar thuisland. Het was uiteindelijk haar familie in Belarus die aan de alarmbel trok. Zij verwittigde de politie omdat ze al een hele tijd niks van Katrina hadden gehoord. Op 18 februari 2008 - 10 maanden nadat Katrina het laatst was gezien - vielen speurders de woning van Robert-Jan en Katrina binnen aan Hoogbraak in Baarle-Hertog. Met hulp van een lijkhond werd het stoffelijk overschot van Katrina gevonden.

Gewikkeld in de hoes van haar bruidskleed en verstopt in een afvalcontainer die werd gevuld met zelfstollend PUR-schuim. Om de lijkgeur te verbergen. Dat was ook nodig, want de container werd verborgen in een houten kist op de kinderkamer. Tien maanden lang heeft het toen vijfjarige dochtertje van Katrina Khanyak nietsvermoedend aan de houten kist gespeeld. Ze versierde de kist met een grote gele Tweety en verscheidene kindertekeningen. "Zonder dat ze het wist, heeft uw dochter gespeeld voor het graf van haar moeder", merkte de rechtbank ook op in het vonnis.

De woning waar in februari 2008 het lichaam werd ontdekt. De woning waar in februari 2008 het lichaam werd ontdekt. Foto: Ton Wiggenraad

Spuitbus

Robert-Jan B. heeft tijdens het onderzoek toegegeven dat hij die houten kist had gemaakt. "Zodat mijn dochter er mee kan spelen." Maar hij heeft altijd beweerd dat hij die kist al had getimmerd voordat Katrina om het leven kwam. Hoe het lijk van zijn echtgenote dan in die kist terecht is gekomen? Volgens B. heeft haar minnaar de zijwand verwijderd, de afvalcontainer met het lijk erin geschoven om dan de zijwand weer dicht te maken. Probleem: in de kist lag een spuitbus met PUR-schuim waarop het DNA van B. werd aangetroffen. Experts waren ook 100 procent zeker dat de zijwand nooit los was gemaakt. Met andere woorden: de kist werd rond de container met het lichaam gebouwd.

Landmeter

De woning waar het lichaam van Katrina werd gevonden, had Baarle-Hertog (in België) als officieel adres. De Belgisch-Nederlandse grens liep echter dwars door de woning. Nadat het lijk was ontdekt, werd een landmeter opgetrommeld om te bepalen of de kist op Belgisch of Nederlands grondgebied stond. Om te weten welk land bevoegd was om het onderzoek te voeren. Verdict: het lijk lag in Nederland, op amper 1 meter van de grens. Een situatie die wetsdokter Werner Jacobs nog nooit had meegemaakt.

Hij wijdt er een passage aan in zijn boek De Doden Praten. 'De landmeter is ter plaatse en we staan met zijn allen te wachten op zijn verdict, maar dat kunnen we helaas niet direct uit zijn mond horen. Officiële instanties moeten het bevestigen', schrijft prof. dr. Werner Jacobs in het boek. 'Ik moet een beetje blazen als ik het allemaal aanschouw. Korte tijd later hangt de onderzoeksrechter uit Turnhout aan de lijn. De landmeter heeft zijn werk gedaan. Hij heeft vastgesteld dat de verdachte doos grotendeels op Nederlands grondgebied staat. Het gerechtelijk onderzoek zal dus door onze noorderburen gevoerd worden.'

Robert-Jan B. (links) bij zijn proces in Breda. Rechts: zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. Robert-Jan B. (links) bij zijn proces in Breda. Rechts: zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. Foto: Jef Van Nooten

Verbergen van lijk

Nederland zou uiteindelijk vele jaren nodig hebben om het onderzoek te voeren. Onder andere omdat er veel vraagtekens zijn over de doodsoorzaak. Volgens de Belgische wetsdokter - die als observator nog wel bij de autopsie aanwezig was - was er maar één mogelijke doodsoorzaak: Katrina was met een mes in het bovenbeen gestoken en was vervolgens doodgebloed. Hoe zou je anders het gaatje in haar bovenbeen verklaren? Maar het Nederlands Forensisch Instituut was daar zo zeker niet van, en hield het erop dat de doodsoorzaak niet kon achterhaald worden. Goed nieuws voor Robert-Jan B. Want zonder doodsoorzaak kon het evengoed zijn dat Katrina een natuurlijke dood was gestorven. Hij zou dan hooguit veroordeeld kunnen worden voor het verbergen van een lijk.

Steekwonde

Maar het OM in Nederland gaf niet op. Ze vroeg bijkomend onderzoek aan, dit keer van het Nederlandse Independent Forensic Services (IFS), een onafhankelijk forensisch team. Het IFS kwam tot dezelfde conclusie als de Belgische wetsdokter en vermoedt dat een steekwonde in het dijbeen aan de dood vooraf ging. Robert-Jan B. en zijn advocaat probeerden tijdens het proces nog twijfel te zaaien en benadrukten dat daar geen 100 procent zekerheid over is. Maar voor het parket was die zekerheid niet nodig. "Er is geen zekere doodsoorzaak aanwijsbaar. Een natuurlijke dood kan niet uitgesloten worden. Maar als het om een natuurlijke dood ging, was het logisch geweest dat B. de hulpdiensten had gewaarschuwd. Dan dump je je echtgenote niet in een afvalcontainer om haar vervolgens te verstoppen in een kist in de kinderkamer."

Let op de kruisjes op het voetpad: de Belgisch-Nederlandse grens loopt dwars door het pand. Let op de kruisjes op het voetpad: de Belgisch-Nederlandse grens loopt dwars door het pand. Foto: Ton Wiggenraad

Affaire

De rechtbank volgde de redenering van het parket. Omdat er geen bewijs is van voorbedachtheid, wordt B. wel alleen schuldig bevonden aan doodslag, niet aan moord. Hij krijgt in eerste instantie elf jaar cel, maar gaat in beroep. Hij is onschuldig, weet je wel. Maar de rechter in beroep doet er in plaats van een vrijspraak nog een jaartje bovenop: twaalf jaar cel. Volgens de rechtbank heeft B. zijn echtgenote doodgestoken - ondanks dat dat steken niet 100 procent bewezen kon worden - nadat hij ontdekte dat Katrina een affaire had met een zekere Maksim, een man van wie B. dacht dat het de neef was van Katrina.

Parenclub

De rechters hielden in hun vonnis niet alleen rekening met de materiële elementen zoals het DNA-materiaal van B.. Ze zagen ook bewijs in enkele opvallende uitspraken die B. heeft gedaan. Zo zou hij in het voorjaar van 2007 de feiten indirect hebben opgebiecht in parenclub Queenie's in Grobbendonk, de parenclub die B. vroeger uitbaatte. Maar zelf ontkent hij dat. "Volgens getuigen zat hij in parenclub Queenie's wezenloos naar de grond te staren. Toen hem gevraagd werd wat er scheelde, zei hij dat hij een black-out had. Omdat hij de avond voordien iets gedaan had waarbij veel bloed was gevloeid", vertelde de Nederlandse officier van justitie tijdens het proces.

"Hij vertelde dit op een zaterdag in het voorjaar van 2007. De avond van de feiten, 13 april, was een vrijdag. Hij heeft in de parenclub even zijn masker laten zakken. Hij had even een moment van zwakte en heeft toen die uitspraak gedaan." Later bleek wel dat die getuige de waarheid niet had verteld.

Bij de inval in het huis werd ook een lijkhond ingezet. Bij de inval in het huis werd ook een lijkhond ingezet. Foto: Ton Wiggenraad

School

Nog opvallend: op 18 april vertelde hun dochtertje op school dat 'mama nooit nog zou terugkomen'. "Dat kan ze alleen gehoord hebben via haar vader. Alle andere mensen dachten dat Katharina even was weggelopen", aldus ook de officier van justitie. "B. had haar verteld dat ze nooit meer terugkwam omdat hij toen al wist dat ze dood was."

Gevangenis

Na zijn veroordeling in beroep heeft B. nog - tevergeefs - cassatieberoep aangetekend tegen zijn veroordeling. Vanuit de gevangenis in Roermond had hij toen contact met een journalist van deze krant. Hij bleef zijn onschuld ook toen staande houden. "Ik heb de schijn tegen, maar ik blijf het zeggen: ik heb er niets mee te maken. Ja, ik heb haar nooit als vermist opgegeven, maar ik was ervan uitgegaan dat ze gewoon thuis vertrokken was", aldus B.

Vrijkomen

Robert-Jan B. kreeg twaalf jaar celstraf in juli 2015. Daarvan moet hij minstens twee derde (8 jaar) uitzitten. Op het moment van zijn veroordeling in beroep had hij al dik twee jaar in voorhechtenis gezeten. Ondertussen is B. terug vrij en heeft hij ook opnieuw een zaak opgebouwd.