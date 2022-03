De angst is bijna tastbaar. De angst voor een nucleaire aanval, voor een Russische invasie. Daarom is er een verdedigingslinie bedacht die de opmars van het Rode Leger kan vertragen, maar die ook de aanblik van deze regio voor eeuwig zal veranderen en die tienduizenden mensenlevens op het spel zal zetten.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dit zou de introductie kunnen zijn van een hedendaags verhaal, nu de Russen oorlog voeren in Oekraïne en het Westen opnieuw de dreiging voelt. Een nucleaire dreiging zelfs. Maar dit is de introductie van een verhaal over de IJssellinie. Een verdedigingslinie - waarbij een groot deel van deze regio expres onder water zou worden gezet - die in de jaren vijftig werd bedacht.



De linie bestaat niet meer, maar de herinnering leeft voort. Zeker nu. "Te weinig mensen weten nog van de IJssellinie. Het zou in ons collectief geheugen moeten zitten. Misschien dat de nieuwe Russische dreiging daar alsnog voor gaat zorgen, al is dat natuurlijk niet de aanleiding die je wilt..."



Voorzitter Jacques Duivenvoorden van de Stichting IJssellinie loopt in alle rust door de bossen bij Olst. Hij slaat linksaf een zandpad in, dat gestaag omhoogloopt naar een bult. Wie goed kijkt, ziet dat deze ogenschijnlijke berg bladeren en zand iets anders is dan een heuvel. Het is een bunker.



Hier in Olst, en op tal van andere plekken langs de IJssel, ligt een opzienbarend historische verhaal waar veel Nederlanders geen weet van hebben. Een verhaal dat de actualiteit raakt. "De parallellen tussen toen en nu zijn opvallend groot", zegt Duivenvoorden.

Wie tussen Zwolle en Deventer fietst of rijdt, ziet langs de weg de wapens en bunkers liggen. Wie tussen Zwolle en Deventer fietst of rijdt, ziet langs de weg de wapens en bunkers liggen. Foto: Ronald Hissink

Honderden bezoekers

Precies in de week waarin de verschrikkelijke berichten uit Rusland en Oekraïne ons nieuws domineren, bereiden tientallen vrijwilligers van de Stichting IJssellinie de heropening voor. Dit weekend staan de eerste rondleidingen na twee jaar coronaleed weer op het programma. De bunkers worden opgeknapt. "Klaar voor het publiek. We merken dat er nu extra interesse is, door al het wereldnieuws. We verwachten dit weekend honderden bezoekers."



Tot drie keer toe is de IJssellinie bijna geactiveerd, de laatste keer op het dieptepunt van de Cubacrisis, zestig jaar geleden. Maar wat hield die IJssellinie in? Wie wisten ervan? Wat zouden de gevolgen zijn geweest? En zouden we die verdediging nu alsnog kunnen opwerpen? Na de Tweede Wereldoorlog vreest het Westen een Russische invasie. In allerijl wordt een verdedigingslinie bedacht door een wetenschapper van de universiteit in Delft: de IJssellinie. Als het water van de Nederrijn en de Waal door middel van een stuwdam de IJssel in wordt 'geduwd', en bovendien bij Olst een extra noodbrugpanton voor ophoging zorgt, dan wordt van het zuiden van de IJssel tot aan Kampen een groot gebied onder water gezet.



De rivier wordt zo kilometers breder. Het water dat naast de dijken alles blank zet, moet ongeveer 40 centimeter diep zijn. Zo kunnen voertuigen en troepen van het Rode Leger er niet eenvoudig doorheen (te diep), maar schepen ook niet (te ondiep).

Binnen in een bunker. Binnen in een bunker. Foto: Ronald Hissink

Desastreus

"Het zou het Rode Leger vooral hebben moeten vertragen", weet Duivenvoorden. De dammen kunnen op het laatste moment worden neergezet, omdat het om pontons gaat die tot zinken worden gebracht en klem komen te zitten over de volle breedte van de rivier. Slechts een handjevol mensen heeft weet van het plan. Logisch, want uitvoering zou voor een deel van de bevolking desastreuze gevolgen hebben.



Duivenvoorden staat voor de kaart waarop te zien is hoe ver de IJssel zich zou uitstrekken, als het plan in werking was getreden. "Zwolle zou onder water staan. Zo ook Kampen. En Zutphen-Zuid. Deventer ligt er middenin, maar is iets hoger gelegen. Dus daar had je nog kans. Ze hielden rekening met duizenden, zelfs tienduizenden slachtoffers. Want er woonden ruim 400.000 mensen in dit gebied, en veel tijd om te evacueren zou er niet zijn geweest. Geen wonder dus dat het verstandig was om niet veel mensen op de hoogte te brengen."

De bunkers zijn wat verder verscholen en dienen nu als museum. De bunkers zijn wat verder verscholen en dienen nu als museum. Foto: Ronald Hissink

Stilhouden

Het bouwen langs de IJssel zou nu een hoop vragen oproepen, maar destijds nauwelijks. "Ze kwamen uit de oorlog. Uit armoede. Iedereen was allang blij dat ze in vrijheid leefden. Dus als een militair je wegstuurde bij een bouwwerk, zoals toen gebeurde, dan nam je daar genoegen mee. Bovendien vertrouwde niemand z'n buurman verhalen toe, laat staan de rest van het land. Dus stilhouden was veel logischer dan nu."



En de Russen zelf? "Die hebben het wel geweten, al weten we niet precies wanneer. Ze hebben zelfs kaarten in het Russisch van de IJssellinie, te zien hier in de bunker. Vele jaren na de Koude Oorlog zijn hier ook weleens Russen op bezoek geweest. Die vertelden dat ze op de hoogte waren. En benadrukten dat ze nooit echt van plan waren geweest om een aanval te doen. Zij waren bang voor het Westen, wij voor hen."

Rondom de plekken waar de stuwdammen zouden verschijnen, zijn wapens en bunkers opgesteld. Wie tussen Deventer en Zwolle fietst of rijdt, ziet ze langs de weg over de dijk nog liggen. De bunkers zijn wat verder verscholen en dienen nu als museum. "Ze dienden als verdediging van de stuwdam, zodat de Russen die dammen niet konden vernietigen. In de IJssel waren zelfs netten gespannen, die drijvende bommen konden tegenhouden."

Voorzitter Jacques Duivenvoorden van de Stichting IJssellinie verwacht meer bezoekers te krijgen. Voorzitter Jacques Duivenvoorden van de Stichting IJssellinie verwacht meer bezoekers te krijgen. Foto: Ronald Hissink

De verdedigingslinie komt uit de koker van Jan van Overeem, een specialist van de universiteit in Delft. "Gewoon met z'n rekenliniaaltje, en rekenwerk." In 2013, een halve eeuw na de Cubacrisis, was het de Technische Universiteit Delft die berekende of het plan van de professor gewerkt zou hebben. Dat werd met computers nagebootst. "Verrassend genoeg klopte alles."

Van het in werking treden van de IJssellinie is het nooit gekomen. Al is dat moment wel dichtbij geweest. De bouwwerken die de gezonken pontons op de plek moesten houden, zijn inmiddels deels gesloopt. De kans dat het Westen ooit nog een dergelijk plan in Nederland uitrolt, is praktisch nihil, denkt Duivenvoorden. "In 1964 werd de verdedigingslinie verplaatst naar Wezer in Duitsland, omdat Duitsland was toegetreden tot de Navo. En tegenwoordig zou je zo'n plan nooit geheim kunnen houden, nu iedereen alles op sociale media plaatst."



Duivenvoorden duwt een loodzware bunkerdeur open. "Kijk, al deze deuren bestaan uit twee delen: één onder en één boven. Mocht er bij een explosie rommel voor de deur komen te liggen, dan konden ze zichzelf nog via het bovenste deel bevrijden."



De voorzitter denkt dat de bunkers in Olst nog altijd zouden kunnen werken. "Ze zijn heel erg stevig, de wanden van beton zijn zo dik, tot 1,2 meter. Dus mocht er een nucleaire bom vallen, dan zou je hier kort een veilig heenkomen kunnen zoeken. Maar wie denkt daar nu nog aan? En bovendien: wie zouden er dan in mogen?"

Binnen in een bunker. Binnen in een bunker. Foto: Ronald Hissink

Stalin en Poetin

De nucleaire dreiging is een overeenkomst met toen. Duivenvoorden (78) ziet meer parallellen. "Stalin was volledig onbetrouwbaar. Hij zei het een en deed het ander. Datzelfde zie je nu bij Poetin. En ook toen had Rusland angst voor een grote Navo en wilden ze een bufferzone houden tussen het Westen en henzelf. Bij veel van die nieuwsfeiten die ik nu hoor, denk ik: dat was toen ook zo."



Zelf maakte hij de Koude Oorlog mee, als kind. Hij voelt om zich heen nu meer spanning dan toen. "Nu wordt alles bekendgemaakt. Die oorlog is voortdurend te zien, via media en sociale media. Dat was in de jaren vijftig natuurlijk niet zo." Posters, die ook in het museum te zien zijn, waarschuwden Nederlanders toen voor een A-bom, zoals de atoombom werd genoemd.



De vrijwilligers van de IJssellinie hebben er zin in, om weer open te gaan en meer mensen het verhaal te vertellen. "Maar het is ook een beetje een dubbel gevoel, nu de wereld opnieuw zo in brand staat. Hopelijk kunnen we hier later ook op deze manier op terugkijken en is die nucleaire bom ook dan niet gevallen..."