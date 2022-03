Je boekt een skivakantie maar er ligt geen sneeuw. Je zou uit eten gaan maar kreeg barstende koppijn. Je wilde een grote bruiloft en toen ging het land in lockdown. Journalist Irene van den Berg vraagt zich af hoe we het beste kunnen omgaan met teleurstellingen. 'Het mag soms allemaal best een beetje mwah zijn.'

Mijn man en ik hebben een terugkerende discussie over wie er bij ons thuis de optimist is. Ik zie mezelf als levensgenieter: ik plan mijn agenda graag vol met leuke dingen waar ik dan hoge verwachtingen van heb. Die voorpret gaat helaas vaak gepaard met de angst voor teleurstelling. Daarom hou ik voor iedere vakantie angstvallig de weerberichten in de gaten, want de zon moet natuurlijk wel schijnen.



De verwachtingen van mijn man zijn minder hooggespannen. Daardoor mist hij een deel van de voorpret, maar accepteert hij het ook sneller als iets niet gaat als gepland. Die instelling kwam hem de afgelopen twee jaar goed van pas. Ik, de zelfbenoemde optimist, worstelde daarentegen nogal met een leven zonder voorpret. Ik deed nog wel leuke dingen, afhankelijk van de strengheid van de maatregelen, maar ik durfde er niet meer naar uit te kijken. Zo was ik afgelopen zomervakantie niet alleen druk met de weersvoorspelling, maar ook met de steeds veranderende coronaregels op onze vakantiebestemming. Bij ieder kuchje zag ik de reis in het water vallen. Iets waar ik andere jaren altijd naar uitkeek, voelde nu als een last.



Ook nu de versoepelingen elkaar snel opvolgen en het leven steeds wat normaler wordt, blijft de onzekerheid knagen. Wat als er een nieuwe variant opdoemt, of een positieve test roet in het eten gooit? Zou ik niet gelukkiger zijn als ik mijn verwachtingen bijstel en ga leven bij de dag?

Wat had je dan verwacht?

Jan Wolter Bijleveld, auteur van het zelfhulpboek Wat had je dan verwacht? helpt me direct uit de droom. Verwachtingen horen bij de mens. "Je kunt je wel voornemen geen verwachtingen te hebben, maar als je dat doet om teleurstellingen te voorkomen, misschien zelfs om er kalmer of gelukkiger van te worden, dan is dat ook weer een verwachting waarin je teleurgesteld kunt worden," zegt Bijleveld, die naast schrijver docent is aan de School of Life in Amsterdam, waar je cursussen 'levenskennis' kunt volgen.



Volgens Bijleveld kun je beter leren leven met je verwachtingen, dan ze de kop in te drukken. Ze leveren immers ook voorpret op. En die roze bril is bovendien een drijfveer om iets van het leven te maken.



De uitdaging voor iedereen met hoge verwachtingen: je flexibel opstellen wanneer de werkelijkheid niet voldoet aan je dromen. Enigszins sceptisch na twee jaar vol afgelastingen en niet uitgekomen verwachtingen, vraag ik hoe je dat in vredesnaam doet. "Je zou werkelijkheid en verwachting kunnen zien als twee draaiknoppen," legt Bijleveld uit. Vaak willen we bij een tegenvaller aan de werkelijkheid-knop draaien. En soms lukt dat ook. Ik herinner me nog de opluchting toen we, na een slapeloze nacht op een gehorige en benauwde hotelkamer, de sleutel kregen van een veel prettiger verblijf. Onze klacht had zijn vruchten afgeworpen: het was gelukt de werkelijkheid ten positieve te veranderen.



Maar soms zit de draaiknop van de werkelijkheid muurvast. Je hebt een skivakantie geboekt maar er ligt geen sneeuw. Je zou uit eten gaan maar je lief had barstende koppijn. Dan is er nog maar één optie: je verwachting bijstellen. Bijleveld: "Dat wil zeggen: de situatie draaglijker maken, je teleurstelling dempen of ervan leren."



Natuurlijk mag je eerst flink balen. "Teleurstelling is een heel normale en begrijpelijke emotie, stop die niet weg," zegt de auteur. Pas dan kan er ruimte komen voor relativerende gedachten. Zoals: dit is waarschijnlijk niet de laatste wintersport van mijn leven, of: nu houd ik geld over voor die dure fauteuil.

Jorbert (43) en Lianne van der Schaaf (33) moesten hun verwachtingen de afgelopen twee jaar ook flink bijstellen. Hun bruiloft was heel anders dan ze droomden toen hij in oktober 2019 voor haar op de knieën ging. Ze trouwden 28 mei 2021, met slechts dertig gasten en zonder diner en feest. En dan was er nog de angst dat hun naasten op het laatste moment corona zouden krijgen en er niet bij konden zijn. "Op de ochtend van de bruiloft wisten we pas dat het door kon gaan, met onze ouders en getuigen erbij," vertelt Jorbert.



Zijn vrouw werd er behoorlijk somber van en overwoog de hele boel af te blazen. "Ze fantaseerde als klein meisje al van een grote bruiloft met al haar familie en vrienden." Zelf lukte het hem iets beter om zijn verwachtingen bij te stellen. "Ik ben wat praktischer ingesteld en keek vooral naar wat er wel kon." Uiteindelijk werd het een prachtige dag, met een ceremonie in een kasteel, een take-away lunch en een borrel in de zon. Omdat het toch niet als een volwaardige bruiloft voelde, doen ze de bruiloft nog eens over in april. In de hoop dat ze nu wel met een groot gezelschap de dansvloer op kunnen. "De vooruitzichten zijn gunstig. Voor het eerst durven we heel voorzichtig voorpret te hebben."

Lage weerbaarheid

Nu het leven langzaam weer normaal wordt, rijst de vraag: hebben de laatste twee jaar ons geleerd beter met tegenslagen om te gaan? Beseffen we door de pandemie beter dat het leven niet zo maakbaar is als we hoopten en dat teleurstellingen ook bij het leven horen? Damiaan Denys, psychiater in het AMC en hoogleraar aan de VU, heeft er een hard hoofd in. "Ik geloof niet dat we gehard uit deze crisis komen. Ik vrees eerder dat we er bedroevend weinig van hebben geleerd."



Volgens hem heeft de coronacrisis blootgelegd hoe mentaal kwetsbaar veel Nederlanders zijn. "Onze weerbaarheid is laag. We vinden het moeilijk te accepteren dat het leven niet altijd maakbaar is, dat we niet naar het café kunnen op het moment dat wij dat willen." Het zou ons helpen als we het leven leren accepteren zoals het is, in plaats van het zoveel mogelijk proberen te controleren.



Hij heeft ook goed nieuws: Denys verwacht niet dat we lang in onze somberheid blijven hangen. We hebben een kort geheugen als het om crisissen gaat. "We zijn ook flexibel: na een natuurramp of terroristische aanslag blijft iedereen een paar dagen binnen en daarna trekken we er gewoon weer op uit." Hij relativeert dan ook het leed van de gemiste feestjes en de afgeblazen vakanties. "We zijn een van de rijkste landen ter wereld. Wij hebben de luxe om continu bezig te zijn met of we ons wel gelukkig voelen."

'Beetje mwah'

Een waardevolle les, die we uit de afgelopen twee jaar zouden kunnen trekken, is dat het leven tijdelijk best wat minder leuk mag zijn, zeggen zowel Denys als Bijleveld. Bijleveld spreekt over 'een beetje mwah'. Volgens hem zijn we als mens geprogrammeerd voor vooruitgang, dat helpt ons verder te komen. Maar het kan ook voor een rusteloos en ontevreden gevoel zorgen als alles niet nóg leuker en nóg beter is dan het jaar ervoor. De docent stelt in zijn boek de volgende oefening voor: "Misschien is het om te beginnen een idee om als iemand vraagt hoe het met je gaat, te antwoorden: 'Een beetje mwah en dat is oké.' Op het moment dat je het zegt, realiseer je je misschien dat het beter gaat dan je dacht."



Natuurlijk, net als Denys en Bijleveld begrijp ik dat teleurstellingen bij het leven horen. En dat het misschien een beetje verwend is om te klagen over een gemist avondje uit, terwijl er elders in de wereld oorlog en honger is. Maar ik hoop ook dat we na twee jaar 'beetje mwah' eindelijk weer zonder beperkingen kunnen genieten van al het moois dat het leven te bieden heeft, zoals een avondje doorzakken in de kroeg, een mooie theatervoorstelling en een fijne vakantie met mijn gezin. En dus boekte ik afgelopen week wat leuks voor de mei- én de zomervakantie. En durf ik me heel voorzichtig over te geven aan de eerste voorpret.



Maar ja, ik vind mezelf dan ook een rasoptimist.