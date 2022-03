Een strafblad? Geen diploma's? Verslaafd? Het maakt allemaal niet uit. Iedereen kan raadslid worden. Toch? Er zijn in elk geval drie voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Woensdag 16 maart mogen we weer naar de stembus. Dan kiezen we de ruim achtduizend leden van onze gemeenteraden. De volksvertegenwoordigers. Een belangrijke dag dus, want gemeenteraden gaan over steeds meer onderwerpen en geven steeds meer geld uit. Partijen die een gooi doen naar de gunst van de kiezers, zijn enorm druk geweest om een zo mooi mogelijke lijst met namen te presenteren. Maar hoe kom je op die lijst en hoe word je raadslid?



Om met het goede nieuws te beginnen: iedereen kan raadslid worden. Het slechte nieuws: voor het geld hoef je het niet te doen. Als je het salaris omrekent naar het aantal uren dat een raadslid gemiddeld (meestal naast zijn studie of vaste baan) in het werk voor de gemeente steekt, wordt dat wel duidelijk.



Reken maar mee. In gemeenten tot en met 40.000 inwoners krijgt een raadslid een maandelijkse vergoeding (bruto) van 1081,35 euro. Daarnaast is er een onkostenvergoeding van 183 euro per maand. In gemeenten tussen de 40.000 en 60.000 inwoners ligt de vergoeding op 1406,42 euro en die groeit met de grootte van gemeenten mee, tot een maximum van 2649,99 euro per maand in gemeenten met meer dan 375.000 inwoners. Gemiddeld is een raadslid tussen de zestien en twintig uur per week kwijt met het raadswerk, zoals raadsvergaderingen, fractievergaderingen, cursussen en contact met de inwoners. Het leven van veel raadsleden bestaat uit overdag werken voor de oorspronkelijk baan, in de avonduren vergaderen en op vrije dagen op cursus of werkbezoek.



Dan de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Er zijn er drie om precies te zijn. Je moet 18 jaar of ouder zijn, je mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht, en je moet wonen in de gemeente waar je raadslid wilt worden. Als je op de kieslijst staat, hoeft dat overigens nog niet. Ook niet op de dag van de verkiezingen, wel als je daadwerkelijk geïnstalleerd wilt worden als lid van de raad.

Persoon

Je stemt bij verkiezingen altijd op een persoon. Die is lid van een politieke partij, maar dat zegt in feite niets. Als iemand het na een tijdje zat is, kan hij de partij waarmee hij de verkiezingen inging rustig verlaten en onder eigen naam of een nieuwe verdergaan. Sterker nog: een kandidaat-raadslid dat op 31 januari op de definitieve lijst bij de Kiesraad staat, kan op 1 februari al uit de partij stappen waarvoor hij of zij zich verkiesbaar heeft gesteld en dan nog gewoon meedoen aan de verkiezingen.



De Kieswet kent namelijk helemaal geen partijen. Een volksvertegenwoordiger wordt op persoonlijke titel verkozen en mag zijn werk doen zonder last of ruggespraak. Afsplitsen van een partij is dus ook geen zetelroof, maar een rechtmatige optie.