Zangeres Lakshmi Swami Persaud (28) bouwt gestaag aan haar carrière en zat in tv-hit Wie is de Mol. Ze schreef met dertig andere vrouwelijke artiesten een brief over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de muziekbusiness.

'Het wangedrag in de muziekindustrie is al veel langer gaande dan de onthullingen bij The Voice doen vermoeden, het is een topje van de ijsberg.'



Was getekend: Lakshmi. Zangeres. Opvallende verschijning, vrij op het podium, creatieve waaghals in haar clips en muzikale kameleon.



Samen met onder meer Claudia de Breij, Glennis Grace en Aafke Romeijn stuurde ze onlangs een open brief via mediaplatform 3voor12 de wereld in over de wantoestanden waarmee vrouwen in haar business te maken krijgen. Maar al in 2016, in haar nummer Waiting till the sun, zong ze: Girls don't forget to look around you/ Walking under city lights/ Cause in this world no man can be trusted

Waarom schreef je dat nummer?

"In eerste instantie schreef ik het als intro naar een ander nummer. Maar op zichzelf staand gaat het over wat ouders tegen hun dochters zeggen als ze de deur uitgaan 's avonds. Hieruit blijkt dat we meisjes en jongens niet hetzelfde opvoeden. En daar gaan dingen al fout naar mijn gevoel. Meisjes leren dat ze voorzichtig en inschikkelijk moeten zijn. Jongens kunnen doen wat ze willen."

Wat raakt je zo in de discussie rondom de misstanden in de muziekindustrie?

"Sinds ik klein ben, kan ik al niet tegen onrecht. Dat begon met dierenleed. Ik was dan ook ranger bij het Wereld Natuurfonds en ik ben altijd vegetariër geweest. Later kwamen daar ongelijkheidskwesties tussen mannen en vrouwen bij. Ik zag dat in de muziekindustrie al gebeuren toen ik nog op de Herman Brood Academie zat. Niet op de opleiding zelf. Maar als klasgenoten naar externe producers gingen, kwamen ze altijd terug met negatieve ervaringen. Ze voelden zich niet serieus genomen, of er hing een negatieve energie. Ze vertrouwden de mensen met wie ze werkten niet. Soms kwam later naar voren dat er sprake was van machtsmisbruik."

In 2018 baarde je je opzien met een felle brief op Instagram, gericht aan house-dj, producer en jurylid Ronald Molendijk. Die beweerde dat er in de Top 2000 meer mannen staan omdat ze nu eenmaal beter zijn dan vrouwen.

"Ik kan er niet tegen als mannen zeggen dat vrouwen nou eenmaal minder goed zijn, dat vind ik grote onzin. We werken even hard aan onze carrière. Misschien wel harder. Het laat meteen zien hoe mannen denken over vrouwelijke artiesten. Van vrouwen wordt niet verwacht dat ze zelf hun nummers produceren, een eigen label opstarten of zakelijk het een en ander weten. Er wordt van uitgegaan dat ze alleen kunnen zingen en 'even hun kunstje komen doen'. Je wordt als vrouw in de muziekindustrie vaak behandeld als popje. Je kunt in hun ogen niet veel, er wordt er al snel gedacht dat zangeressen de mannen in de industrie nodig hebben. Dat wordt ook zo gezegd. Daar begint het machtsmisbruik al, en dus het onrecht."

Naar aanleiding van de brief die je onlangs samen met dertig andere vrouwelijke artiesten ondertekende over misstanden in de muziekbusiness, verscheen u aan veel talkshowtafels. Zo werd u een #metoo-gezicht.

"Dat was eigenlijk een beetje toeval. Toen ze mij vroegen om die brief te ondertekenen, deed ik dat meteen. Even later werd ik ook gebeld om bij talkshows te zitten. Dat voelde gek, omdat ik niet een van de initiatiefneemsters was. Later bleek dat degenen die de brief hadden geschreven niet durfden. Ik vond het juist belangrijk om uitleg te geven."

De anderen wilden niet bij talkshows zitten, snap je dat?

"Zeker snap ik dat. Omdat het voor velen al een statement is om zo'n brief te ondertekenen. Ze zijn bang om zich verder uit te spreken. Want je weet óók dat als je je mening deelt in zo'n show, je heel veel shit over je heen krijgt. En dat gaat niet per se over de inhoud. Ik kreeg bijvoorbeeld heel veel op- en aanmerkingen over mijn uiterlijk. Zo zou het aan mijn kleding liggen dat dit soort dingen in de muziekindustrie gebeurden, bijvoorbeeld. Of mensen zouden mij niet serieus willen nemen omdat ik op dat moment groen haar had. Bij een mannelijke artiest zouden ze er niet eens aan denken om zoiets te zeggen."

Heb je zelf seksuele intimidatie meegemaakt in het vak?

"Nee. Ikzelf gelukkig niet. Maar ik heb mezelf ook sinds mijn opleiding geleerd om me hard en zakelijk op te stellen, juist omdat ik het bij klasgenoten wel fout zag gaan. Ik sloot mezelf af door wat zij vertelden. Ik weet dat ik snel als flirterig word gezien, omdat ik amicaal ben. Dus daar hield ik mee op."

Wat doet het met je artistieke vrijheid als je jezelf afsluit?

"In die periode was ik nog erg bezig met mezelf uitvinden als artiest. Qua muziek en nummers heeft het mij nooit dwarsgezeten. Dat proces is van mijzelf. Maar: als je doorhebt dat jouw vrouwelijkheid blijkbaar een grote rol speelt in hoe je wordt ontvangen als artiest, doet dat wat met je. Ik werd er heel opstandig door. De ene keer probeerde ik er mannelijk uit te zien met veel baggy kleding en de andere keer supervrouwelijk met hoge hakken en korte rokjes. Gewoon als protest. Maar ik kan me voorstellen dat het bij anderen hun muzikale proces wel remt. Het is een onzeker vak. En als iemand zegt dat je alleen goed genoeg bent als je het doet op hun manier, dan vlak je je eigen manier af."

Welke vormen van machtsmisbruik heb je meegemaakt als artiest?

"Aan het eind van mijn opleiding, toen was ik 18, werkte ik samen met een producer die mij uiteindelijk manipuleerde. We werkten aan nummers die ik schreef en die ik met zijn hulp heb afgemaakt. Het ging op dat moment best goed, ik stond in de finale van De Grote Prijs van Nederland en zou met die nummers een kickstart kunnen maken. Hij wilde echter dat ik onder zijn management zou komen werken, maar daar had ik geen goed gevoel over. Toen zei hij dat hij een rechtszaak zou aanspannen als ik de nummers waar we aan hadden gewerkt zou gebruiken en zelf zou uitbrengen. Hij liet me op die manier weten dat ik zonder hem niets zou kunnen. Maar ik had echt geen zin om genaaid te beginnen aan mijn carrière. Dus heb ik een advocaat in de arm genomen. Uiteindelijk stond ik in mijn recht. Maar ik heb die teksten wel in de prullenbak gegooid."

De onthullingen over het programma The Voice triggerden tal van andere #metoo-kwesties. Zoals bij Ajax. Hoe kijk jij daarnaar?

"Het is goed dat dit loskomt. Maar zo kwalijk dat dit nog steeds gebeurt. Het is alsof die mannen op een prooi jagen, niet wetende dat ze iemand helemaal kapotmaken en een trauma bezorgen. Het lijkt voor hen een spelletje. Ze zien vrouwen niet als gelijkwaardig. Ze weten dat het niet oké is en toch blijven ze het doen, dat jagen. Voor mij voelt dat als handelen met voorbedachten rade. Terwijl bijvoorbeeld die coaches van The Voice jonge mensen begeleiden die ontzettend kwetsbaar zijn. De woorden van een coach kunnen hun carrière maken of breken. En als je daden aan die woorden gaat hangen, gebruik je hun kwetsbaarheid."

Wat moet er in de kern veranderen?

"Het moet voor vrouwen veilig zijn om eigen muziek te maken, muzikant te zijn. Dat ze op waarde worden geschat en niet alleen maar mooi en goed hoeven te zijn. De kern ligt echter niet alleen bij hoe we naar zangeressen kijken, maar hoe we met vrouwen in het algemeen omgaan in deze samenleving. Dat mannen in deze discussie zeggen 'Wat mag ik dan nog wél', zegt eigenlijk genoeg. Mijn broer en mijn vriend durven zich deze vragen niet eens te stellen. Maar dat zijn ook mannen waarvan ik weet dat ze vrouwen als gelijken zien. De mannen die zich dat wel afvragen, weten dat ze verkeerde dingen hebben gedaan bij vrouwen. Ze durven niet naar zichzelf te kijken. En misschien moeten ze dat juist wel doen. Laten ze zich het maar afvragen."

Paspoort

Lakshmi Swami Persaud is 28 jaar, is geboren in Wijchen en woont in Utrecht. Ze heeft een relatie met muzikant Eloi Youssef. Lakshmi bracht haar eerste plaat uit in 2016 en is sindsdien aan de weg aan het timmeren. Na een aanvaring met een producer besloot ze om haar eigen label te beginnen. Dit bestiert ze samen met mensen die ze vertrouwt.

Ze maakt haar eigen muziek, schrijft haar eigen liedjes en werkt deze samen met haar producer LudoWic uit. Haar liedjes beschrijft ze zelf als pop noir, omdat er altijd een rauw randje aan zit.



Lakshmi nam deel aan tv-quiz De slimste mens en in 2021 aan het spelprogramma Wie is de Mol? waarin ze als vierde afviel.



Dit jaar komt ze met een nieuwe clubtour en nieuw werk. Onderwerpen als seksuele intimidatie en gelijkheid komen erin aan de orde.



Ook brengt ze dit jaar een horrorfilm uit. Deze is op 14 maart te zien in Lab111 in Amsterdam en 16 maart in Kino in Rotterdam.