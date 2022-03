Ouders die uit elkaar gaan en eindigen in een 'slagveld'. Kinderen die na een scheiding hun vader of moeder niet meer willen zien. Familierechter Cees van Leuven bemiddelt al veertig jaar bij complexe scheidingszaken. Hij pleit voor verandering.

In zijn zittingszaal kreeg rechter Cees van Leuven vorig jaar een gescheiden echtpaar dat al jaren strijd voerde over hun dochter. "Het twaalfjarig meisje wilde geen contact meer met haar vader", vertelt Van Leuven. "Haar moeder beweerde dat er incest in het spel was, vader beschuldigde moeder ervan hem zwart te maken." Van Leuven deed wat hij altijd doet: goed naar beide partijen luisteren. Vragen stellen, proberen terug te gaan naar het moment dat ze nog wél van elkaar hielden. Én hij praatte met het kind. "Er kwam zuiver vast te staan dat er geen incest had plaatsgevonden, moeder onderkende dat."



En: er zat 'iets aparts' in de verhouding tussen vader en kind. "Vader kon het niet laten om na verloop van tijd gigantisch uit te vallen. Niet alleen naar zijn kind, maar ook naar mij. Uiteindelijk bleek dat de dochter wel naar vader toe wilde, alleen niet te lang. Geen overnachting. Want vroeg of laat viel hij uit zijn rol."



Het is een van de duizenden scheidingszaken waar familierechter Cees van Leuven (68) zich de afgelopen veertig jaar over boog. Sinds 2021 werkt hij weer op de rechtbank Zeeland- West-Brabant in Breda, waar hij zijn carrière ooit begon. Van Leuven was voorzitter van het expertteam dat vorig jaar een advies uitbracht over de aanpak van vechtscheidingen. De bedoeling is dat het nieuwe kabinet met de verbeterpunten aan de slag gaat.

Wat gaat er volgens u niet goed bij de aanpak?

"Nu werkt het systeem vaak als volgt: iedere ouder heeft een eigen advocaat en gaat voor het eigen belang. De hele zaak komt meteen voor de rechter, een toernooi tussen ouders. De laatste jaren is het inzicht ontstaan dat zo'n gezin veel meer baat heeft bij regie. In de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant loopt een pilot met een gezinsadvocaat die bij zware zaken de belangen van beide partners én het kind behartigt, samen met een gedragsdeskundige."

"Zij kijken naar alle facetten, zoals huisvesting, financiën, de zorg voor de kinderen. Lossen zelf geen problemen op, maar brengen ouders wel op het juiste spoor en in contact met instanties. Is er iets waar ze écht niet aan uitkomen? Dan staan de ouders binnen drie weken hier in de rechtbank, en neemt de rechter daarover een beslissing. Binnen onze proef lopen sinds de start op 1 juli ongeveer dertig zaken. Tot nu toe is geen enkele zaak voor de rechter geweest, de eerste twee komen er binnenkort aan. Ik heb goede hoop op een positieve uitkomst."

Gelukkig verlopen veel scheidingen rustig. Ongeveer 10 tot 15 procent mondt uit in een vechtscheiding, zo blijkt uit cijfers. Waar gaat het bij deze stellen mis?

"Als iemand niet kan verkroppen dat de ander hem of haar verlaat, kan dat tot een enorm slagveld leiden. Die situatie kunnen we voorkomen door er vroeg bij te zijn én als scheidende partners de juiste hulp aanvaarden. Ik heb sterk de behoefte dat die behandelmethodes bij ingewikkelde zaken verbeterd worden. Bij Fivoor in Tilburg (een instelling voor forensische en intensieve psychiatrische zorg, red.) liep een mooie pilot, waarbij ouders allebei én gelijktijdig een behandelaar konden krijgen. Die bracht de ouders samen zodra dat kon, en hield het gezin in de gaten. Als je een van de twee apart behandelt, is het risico dat ze nog verder uit elkaar groeien."



"Waar we het verder vaak mis zien gaan: verschillen in visie op ouderschap. De een zegt: ik heb recht op co-ouderschap. De ander: ik vind dat de kinderen in het weekend bij jou moeten zijn, en doordeweeks bij mij. Daarover wordt fors strijd gevoerd. Net als over financiën. Als een stel over geld ruziet, kunnen ze wel beter meteen langs de rechter gaan. Er zijn veel vastgestelde regels, bijvoorbeeld rond alimentatie."

Komt u er als rechter altijd uit?

"Niet altijd. Er zijn mensen die zo zeer hun eigen spoor blijven belopen, dat je ze daar niet afkrijgt. Wat je ook doet, met welke ook. Dat is ingewikkeld, want dan sta ik met lege handen. Dan probeer ik nog voor beide ouders en kinderen dat het contact blijft, maar co-ouderschap bijvoorbeeld is zo wel moeilijk."



"Dit vak vraagt veel van je, en je kunt het niet altijd voor iedereen goed doen. De meeste collega's houden dit werk daarom een jaar of vijftien vol. Ik realiseer me dat ik een situatie vaak niet helemaal opgelost krijg, of helemaal niet. Ik zorg wél dat ik er precies achterkom hoe de zaak in elkaar steekt, dat maakt het werk dragelijk."



Van Leuven groeide zelf als kind op in een onrustig gezin. "Terugkijkend, hadden mijn ouders nooit moeten trouwen. Mijn moeder vond status belangrijk; mijn grootvader was een goede ondernemer. Een zeer dominant figuur, mijn vader kreeg daardoor nooit de kans om zich te ontwikkelen. Hij was een goede man, maar is aan de drank geraakt." Grote, slaande ruzies waren er thuis niet, wel hoorde Van Leuven 's nachts in bed dat het mis was. "Ik zag mijn ouders ten onder gaan, voelde me machteloos." Zijn jeugd zal, denkt hij, de oorsprong zijn van zijn belangstelling voor familiezaken. "De behoefte om bij andere ouders voor elkaar te krijgen, wat bij die van mezelf niet lukte."

Is het daarom zo belangrijk voor u om met het kind te praten?

"Zeker, ik vind dat kinderen een grotere stem moeten hebben bij ingewikkelde scheidingen. Officieel hoor je ze pas vanaf hun twaalfde voor een zitting, maar ik spreek ook weleens met jongere kinderen. Zij voelen zich emotioneel en relationeel totaal in de steek gelaten, door beide ouders en door de professionals. De emotionele schade daarvan - minder dan die van de scheiding zelf - bepaalt hun volwassenheid. Er is daarom veel behoefte aan gesprekken met het kind, zonder een ouder erbij. De kinderen willen de ouders niet verraden, maar zich wel gehoord voelen. Hun behoeften en zorgen zijn anders, en dat weten ze al jong."

Hoe pakt u zo'n gesprek aan?

"Meestal is het een gesprekje. Bij heel complexe zaken probeer ik uitgebreider met ze te praten. Dan leg ik een cirkel op tafel, een pizza noem ik die. Kinderen mogen daarin zelf opschrijven wat school en hun ouders betekenen. Als een kind met één van de ouders het contact heeft verbroken, krijgt die ouder weleens een 0."



"Laatst was er een kind, dat zei: ik wil mijn vader nooit meer zien. Tegelijkertijd begon het ontzettend te huilen. Uiteindelijk bleek dat het kind niet langer deel uit wilde maken van de strijd tussen de ouders, en de keus had gemaakt: dan geen contact meer met vader. Ik heb de ouders gevraagd of ze bereid waren aan hun houding te werken, maar daar hadden ze geen zin in. Dat is zo'n zaak waarin je niet tot een oplossing komt, heel verdrietig."

Hoe kan een complexe scheiding uiteindelijk leiden tot, zoals dat genoemd wordt, ouderverstoting?

"Ouderverstoting is de meest verdrietige vorm van contactverlies tussen kind en ouder. Let op: door toedoen van een ouder. Die heeft invloed uitgeoefend, waardoor het kind geen zin meer heeft in contact met de andere ouder. Meestal is er contactverlies met de vader, soms met de moeder. Je kunt verstoting alleen herkennen door vaak wat langer naar een situatie te kijken. Iets met een van de ouders, met het kind, of met de hulp? Als het dan om ouderverstoting gaat, ontbreekt vaak nog een goede behandeling. Daar moet meer aandacht voor zijn, net als voor onderzoek. Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen te maken met een scheiding; 5 procent ziet een van de ouders niet meer."

In een adviesrapport over vechtscheidingen aan het nieuwe kabinet concluderen u en andere onderzoekers dat vaders soms bij hulpverleners en rechters al met 1-0 achterstaan. Hoe komt dat?

"Dat is een gevolg van denken in de klassieke rolverdeling. Als ik er nu met mijn zoon over spreek, zegt hij: je moet niet praten over vader of moeder, het zijn ouders. Die generatie is al een stap verder, denkt veel neutraler. Ik weet nog dat ik een jaar of tien geleden een collega had die een stuk ouder was dan ik, bijna met pensioen ging, en zei: 'Ik ga als rechter nooit meewerken aan co-ouderschap'. Ik viel bijna van mijn stoel."

Er is de laatste jaren veel aandacht voor ouderverstoting, speelde dit daarvoor niet?

"Ouderverstoting is er altijd geweest. Alleen was vroeger de redenering: als je gaat scheiden, neem je het risico dat je je kinderen niet meer ziet. Dat is veranderd toen in de jaren tachtig en negentig vaders zich hard gingen maken voor recht op omgang. De gevolgen voor verstoten ouders kunnen groot zijn. Baanverlies, maatschappelijk verval. Zelfs na herstel van contact zijn vaak kostbare jaren verloren gegaan."

Cees van Leuven

Geboren in Oirschot op 5 december 1953.

Woonachtig in Molenschot. Getrouwd, twee kinderen en twee kleinkinderen.

Studeerde Nederlands recht in Tilburg en volgde een mediation-opleiding.

Na een carrière als advocaat en mediator werd hij rechter bij gerechtshof in Den Haag en Den Bosch. Vorig jaar stapte Van Leuven over naar de rechtbank in Breda, waar hij als advocaat in 1982 begon.

Vanaf 1998 publiceert hij met regelmaat over ouderschap en scheiden. Daarnaast traint Van Leuven rechters, advocaten en psychologen in het voeren van gesprekken met ouders in en na scheiding.