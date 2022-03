Op 16-jarige leeftijd kwam Sara* uit Zutphen in de jeugdhulpverlening terecht. Ze deed een suïcidepoging en kreeg het etiket 'onhandelbaar'. Ze bracht ruim drie jaar van haar leven door in de gesloten jeugdzorg, waarvan zeven maanden geïsoleerd, als in een gevangenis. 'Dat moet stoppen. Het maakt zoveel kapot.'

Aan de binnenkant van Sara's linkerpols staan drie hartjes getatoeëerd. Ze symboliseren haar drie zusjes. "Zij zijn alles voor mij. Voor hen wil ik leven." De plek voor de tatoeage is niet zomaar gekozen. Als het donker wordt in haar hoofd en de stemmen weer komen, beschadigt Sara zichzelf. Haar armen en nek zitten onder de littekens. Ze heeft al vaker een zelfmoordpoging gedaan. "Op de plekken waar de hartjes staan, zal ik mezelf nooit snijden. Ik wil mijn zusjes niet achterlaten."



Op een winderige februarimiddag zit Sara (21) buiten voor haar paviljoen op het terrein van ggz-instelling Dimence in Deventer, waar ze een tijdje is opgenomen. Haar knuffel, Meneer Konijn, klemt ze stevig tegen het frêle lijf. Ze heeft weinig energie en oogt bleekjes vanonder haar donkere wenkbrauwen. "Komt doordat ik veel bloed ben verloren omdat ik mezelf heb beschadigd."

De armen van Sara. De armen van Sara. Foto: Rob Voss

Zwarte bladzijden

Als ze praat, dan spreekt ze zacht en bedachtzaam. Ze rookt een sigaretje om bij te komen van het verhaal dat zo zojuist vertelde. "Sorry hoor, m'n hoofd loopt een beetje vol." Haar levensverhaal kent veel zwarte bladzijden. Een onveilige thuissituatie, misbruik en een eetstoornis tekenen haar jeugd. Daarna belandde ze in de hulpverlening. Eerst nog vrijwillig, later kwam ze in de gesloten jeugdzorg terecht. Voor haar was dat de hel: "Ik heb nooit kind kunnen zijn."



Voor Sara breekt een moeilijke tijd aan als haar ouders uit elkaar gaan. Ze is dan vier jaar oud. Met haar vader heeft ze een tijdje geen contact en haar moeder krijgt een nieuwe vriend. Maar thuis gaat het niet goed. Er is sprake van misbruik rond haar elfde. Een paar jaar later ontwikkelt ze een eetstoornis. "En ik begon mijzelf te beschadigen. Dat was mijn enige uitlaatklep."



Tijdens een gesprek met haar psycholoog vertelt ze over haar situatie. "Ik werd er opstandig van. Was boos en roekeloos, ging spijbelen. Gebruikte drugs." Dan komt jeugdzorg in beeld. Om precies te zijn, de kinder- en jeugdpsychiatrie. "Ik ben daar vrijwillig opgenomen."

Een van de deuren van de isoleercel. Een van de deuren van de isoleercel. Foto: Rob Voss

Maar een succes wordt dat niet. Sara blowt en loopt soms weg van de groep. Ze doet een aantal suïcidepogingen. "Ik was onhandelbaar en onbehandelbaar, volgens de psychiatrie." Na opnieuw een zelfmoordpoging belandt ze in het ziekenhuis. Daarna is ze niet meer welkom in de kliniek. "Ik was ziek, had hulp nodig", zegt ze. "Ik werd van alle kanten overvraagd, snapte dingen niet." Sara zegt dat ze behoefte had aan liefde, veiligheid en geborgenheid. "Dat heb ik nooit gekregen. Ik zat in een groep met acht tot twaalf anderen, terwijl ik behoefte had aan gespecialiseerde hulp."



De rechter geeft dan een machtiging af voor opname in de gesloten jeugdzorg. "Dat gebeurde vrij plotseling." Omdat een vriendinnetje al is opgenomen bij (destijds) Intermetzo in het naburige Eefde, moet Sara naar een plek ergens in Midden-Nederland, ver van huis. "Gelukkig dat mijn vader en bonusmoeder mij wilden brengen. Ik wilde echt niet in zo'n gevangenisbusje." Van haar aankomst herinnert ze zich de hoge hekken en de intercoms waar ze zich moest melden. Daarna het fouilleren. "Ik brak in 100.000 stukken, kon alleen maar huilen."

Isoleer

Ze komt in een groep waar schelden en vechtpartijen dagelijks voorkomen. "Ik was doodsbang voor die meiden." Omdat ze volgens haar begeleiders een gevaar voor zichzelf is, moet ze meteen de 'isoleer' in. "Daar lag ik ineens in een scheurjurk, tussen kale muren. In een ruimte met alleen een matras en een ijzeren wc-pot. Net als in een gevangenis. Ik voelde me ontzettend eenzaam." Ze trekt haar knuffel nog dichter tegen zich aan. "De enige die altijd bij me was, is Meneer Konijn. Hij kent al mijn verhalen en laat me nooit in de steek."



Het leven in de gesloten instelling is zwaar voor Sara. De eerste vijftien weken zit ze binnen. "Geen verlof, helemaal niets." Om te overleven, verhardt ze. "Net als mijn groepsgenoten ging ik stelen, liegen, weglopen. Mijn ouders zag ik alleen in het weekend. In een apart kamertje, maximaal anderhalf uur." Haar drie zusjes mist ze enorm. "Ik voelde me falen als grote zus. Mentaal ging het steeds slechter met mij. Ik ging mezelf weer beschadigen."

Misbruik

Een van de begeleiders krijgt een oogje op haar. Hij voorziet Sara van drugs, geld en een mobieltje in ruil voor seksuele wederdiensten. "Ik had dit in mijn jeugd al meegemaakt en nu gebeurde het op een plek waar ik veilig zou moeten zijn." Het misbruik houdt vier maanden aan. Als haar moeder merkt dat ze tegen de regels in 's nachts op WhatsApp zit, krijgen haar ouders vermoedens. "Ik mocht helemaal geen telefoon in mijn kamer hebben."



Binnen de instelling vindt ze geen gehoor. "Niemand wilde me geloven." Als de telefoon wordt gevonden, komt het misbruik alsnog naar buiten. De medewerker moet zijn biezen pakken. "Het bleek dat hij eerder al in een andere instelling grensoverschrijdend gedrag had vertoond." Als ze is overgeplaatst naar een andere instelling, volgt al snel een nieuw dieptepunt. "Daar zat ik 23 uur per dag in opgesloten in mijn kamer." Over het personeel is ze niet te spreken. "Sommigen waren inhumaan. Die kickten erop als ze je fixeerden."

In paniek

Op haar nieuwe plek gaat het niet goed. "Ik was zo van de kaart dat ik last kreeg van stemmen in mijn hoofd." Het beschadigen begint weer, ze vertoont suïcidaal gedrag. "Daarna ben ik zeven maanden lang, onafgebroken elke dag in de isoleer gezet. Daar verloor ik mijn waardigheid." Als ze in de zevende maand naar buiten mag, raakt ze in paniek. Kleuren, geuren en geluiden van vogels; ze zijn haar te machtig. "Het kwam allemaal op me af. Het was intens. Ik heb gesmeekt of ik terug mocht naar de isoleercel."



Als ze 18 wordt, en volgens de wet volwassen is, staat ze van de een op de andere dag buiten. "Het was ongeveer twaalf uur in de middag toen ik uit de isoleer werd gehaald. Ik moest m'n spullen pakken. Ineens mag je het zelf uitzoeken. Ik ben die dag naar huis vertrokken en heb acht maanden zonder enige vorm van hulpverlening moeten overleven."

De isoleercellen in Pluryn zullen later dit jaar sluiten. De isoleercellen in Pluryn zullen later dit jaar sluiten. Foto: Rob Voss

Dat is geen succes. Sara krijgt een terugval, het beschadigen begint opnieuw. Ze stroopt haar mouwen op, talloze littekens komen tevoorschijn. "Mijn armen zijn als een oorlogsgebied, ze vertellen mijn verhaal."



Ze droomt van een leven als verpleegkundige, maar bij Dimence zit ze voorlopig op haar plek. "Ze behandelen hier de patiënt, niet de ziekte, werd mij verteld. Dat was zo fijn om te horen."



Aan de gesloten jeugdzorg bewaart Sara slechte herinneringen. "Al waren er ook fijne medewerkers met wie ik tot diep in de nacht gesprekken had. Die me een knuffel gaven als ik dat heel erg nodig had." De actie van Het Vergeten Kind steunt ze desondanks volledig. "Achter hekken en gesloten deuren gaan onschuldige kinderen kapot. Gesloten jeugdzorg moet stoppen."

Wat is het alternatief?

Bij jeugdzorginstelling Pluryn, 15 kilometer verderop, hoort jeugdzorgmedewerker Marleen Luimes hoe het Sara is vergaan. Ze kent haar nog, van de korte periode dat ze in Eefde zat. "Dat is een tijdje geleden." Luimes begrijpt dat jonge mensen zoals Sara verbitterd omkijken naar hun verblijf in de gesloten jeugdzorg. "Jaren geleden zaten kinderen soms dagenlang in de isoleer. Dat gebeurt nu niet meer." Luimes is geen voorstander van het afschaffen van gesloten jeugdzorg, of JeugdzorgPlus, zoals deze vorm van hulpverlening officieel heet. "Wat is het alternatief? Deze kinderen kun je niet zo maar ergens anders plaatsen."

Ten goede gekeerd

Wel is Luimes ervan overtuigd dat de gesloten jeugdzorg moet veranderen. "Veel is gelukkig ten goede gekeerd. Toen ik dertien jaar geleden in Eefde begon, liepen hier nog 'justitie-kinderen' rond." Net als veel gesloten jeugdzorginstellingen elders in het land heeft Eefde een verleden als justitiële jeugdinrichting. De isoleercellen en de afgesloten luchtplaats herinneren nog aan die tijd. Maar hekken en hoge muren vind je hier niet. Het instellingsterrein heeft een open karakter. In plaats van hekken staan er heggen. "Als ze willen, klimmen ze er overheen", zegt Luimes. Hier verblijven kinderen in zowel open als gesloten jeugdzorg. Er zijn tegenwoordig zelfs hybride groepen, waar kinderen met en zonder rechterlijke machtiging verblijven.



In Eefde zijn nog twee klassieke isoleercellen in gebruik. Deze zullen later dit jaar verdwijnen. Ervoor in de plaats komen 'veilige kamers' en 'comfortrooms'. Dit zijn ruimtes waar jongeren in nood zich kunnen afzonderen, maar zonder slot op de deur. Ze ogen niet als een gevangeniscel, maar meer als een sobere kamer met fijne kleuren, waar de jongeren onder hun eigen dekbed mogen slapen. Voor de vijftienjarige Lucas* maakt dat een groot verschil. "Toen ik voor het eerst in de isoleer zat, hoorde ik die zware deur dichtvallen... klik! Dan zit je echt opgesloten. Dat vond ik niet fijn." De veilige kamer is prettiger. "Hier kun je in de vensterbank zitten en naar buiten kijken. Daar wordt je hoofd rustig van."





Marleen Luimes. Marleen Luimes. Foto: Rob Voss

Het separeren gebeurt in Eefde alleen nog in extreme situaties, bijvoorbeeld bij forse agressie. De jongere gaat dan naar een afgesloten ruimte totdat-ie weer openstaat voor contact. Van de medewerkers vraagt dit een andere manier van werken. "Soms is het nodig om drie uur een-op-een bij een jongere te zijn om hem of haar rustig te krijgen. Dan kun je de andere jongeren in de groep geen aandacht geven", zegt Luimes. Als de laatste separeerruimtes gesloten zijn, is er geen uitwijk meer. Preventief handelen en de-escalatie worden dan nog belangrijker. De nieuwe comfortrooms moeten daarbij helpen. Hier kan een jongere zich terugtrekken, een spelletje spelen of tv kijken als de spanning oploopt.

Geen optie

Omdat er altijd kinderen zijn die hoogspecialistische 24-uurszorg nodig hebben, is volledig sluiten van JeugdzorgPlus, waarvoor Sara en Het Vergeten Kind pleiten, volgens Pluryn geen optie. Er zullen altijd kinderen zijn die hoogspecialistische 24 uurszorg nodig hebben. Het accent moet volgens de instelling liggen op een passende behandeling. "We zijn niet perfect, maar we willen ons werk zo goed mogelijk doen", zegt Luimes. "Er is al veel verbeterd, maar we zijn er nog lang niet. Samen met onze jongeren moeten we kijken naar wat zij nodig hebben om opnieuw de samenleving in te gaan."



De namen van Sara en Lucas zijn op verzoek van de geïnterviewden gefingeerd.

Wat is gesloten jeugdzorg?

In 2020 verbleven in Nederland ruim 1800 jongeren tussen de 12 en achttien jaar in de gesloten jeugdzorg ofwel JeugdzorgPlus. Zij belanden hier na een besluit van de civiele rechter. Redenen voor opname zijn bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie, ernstige agressie-aanvallen, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag of het vastzitten in een web van mensenhandel.



Deze jongeren zitten hier niet omdat ze een strafbaar feit gepleegd. Toch is er een connectie met het gevangeniswezen. Toen deze vorm van jeugdzorg in 2008 werd ingevoerd, namen de jeugdzorginstellingen gebouwen over die tot die tijd als jeugdgevangenissen dienden. In veel van die gebouwen is sindsdien weinig veranderd, waardoor ze nog steeds als gevangenis ogen. Volgens een enquête van Het Vergeten Kind verliet 76 procent van de ondervraagde jongeren de instelling met nieuwe, psychische problemen en kreeg 84 procent geen goede behandeling.

Het Vergeten Kind

In de politiek leeft al langer de wens om de gesloten jeugdzorg af te bouwen, te beginnen met het sluiten van de afzonderingsruimtes. Het Vergeten Kind strijdt voor een snellere sluiting van gesloten jeugdzorg. Volgens de stichting moeten in hoog tempo alternatieven worden ontwikkeld, zoals meer gezinshuizen en kleinschalige woonvoorzieningen. Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft toegezegd een plan te maken 'waarin staat hoe we gesloten jeugdzorg gaan afbouwen en alternatieven gaan opbouwen'.



Orthopedagoog en en ontwikkelingspsycholoog Karlijn Stals van het Nederlands Jeugdinstituut juicht die ontwikkeling toe.

Perspectief

"JeugdzorgPlus zou veiligheid en perspectief brengen. We moeten helaas concluderen dat dit voor de meeste jongeren niet is gelukt. Maar het probleem los je niet op door de panden te sluiten. We moeten op andere manieren kijken naar wat jongeren nodig hebben. Voor kinderen met specifieke trauma's moet behandeling beschikbaar komen. Deze jongeren belanden nu nog te vaak in de gesloten jeugdzorg omdat er wachtlijsten zijn."



Stals pleit voor een 'omgekeerde weg'. "Het is belangrijk dat de hulp naar de jongeren toe komt. Nu is het andersom." Stoppen met isoleren en separeren vindt Stals verstandig. "We moeten kijken naar andere manieren om een kind rustig te krijgen. Investeer bijvoorbeeld in de relatie, blijf bij een kind in de buurt." Dit vergt een omslag in denken en doen. "Dit vraagt veel van de expertise en vindingrijkheid van professionals. En ook van organisaties en financiers. Als er gezamenlijk geïnvesteerd en geleerd wordt, is veel mogelijk."