Hogere grondstoffenprijzen en politieke onzekerheid door de Russische invasie in Oekraïne zijn slecht nieuws voor de Nederlandse economie. Door de royale coronasteun en inhaalgroei zijn bedrijven wel goed gewapend tegen een faillissement, blijkt uit onderzoek op verzoek van de Volkskrant.

De Nederlandse economie vóór en na de inval van Rusland in Oekraïne zijn twee verschillende beestjes. Het eerste zou dit jaar naar schatting met 3 procent groeien, het tweede kampt met grote onzekerheid en nieuwe risico's. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, verwees vorige week in de Volkskrant onder meer naar de stijgende prijzen van energie en grondstoffen. Tot een verlenging van de coronasteun die per april stopt mag dat niet leiden, aldus Thijssen. "Je moet die twee dingen niet aan elkaar knopen. Wij hebben altijd gezegd: als de deuren van winkels en kroegen opengaan, is er geen reden voor steun."

Niettemin roept het de vraag op hoeveel er is overgebleven van het incasseringsvermogen van de Nederlandse bedrijven, nu een nieuwe klap dreigt. Om dat te achterhalen vroeg de Volkskrant toevallig juist vóór de inval in Oekraïne aan financiële dienstverlener Graydon om de gegevens te analyseren van ruim 600 duizend ondernemingen waarvan een jaarrekening van 2020 bekend is (wat bijvoorbeeld eenmanszaken uitsluit). Graydon keek onder meer naar de jaarcijfers, het betaalgedrag, de leeftijd van bedrijven en het aantal werkzame personen.

Daaruit duikt op het eerste gezicht een verrassend geruststellend beeld op. Het Nederlandse bedrijfsleven is niet zwakker, maar juist sterker uit de coronacrisis gekomen. Waar in januari 2020 nog 14,1 procent een hoog risico liep om failliet te gaan, was dat in februari 2022 'maar' 12,2 procent, een verschil van bijna 12 duizend bedrijven. Omgekeerd is het aantal ondernemingen dat in prima gezondheid verkeert in die periode toegenomen van 37,7 procent naar 42,4 procent, wat neerkomt op een plus van 13 duizend bedrijven.

Minder stellig

In deze cijfers ontbreken wel de bedrijven die in deze periode failliet zijn gegaan, alsook de ondernemers die het zelf voor bekeken hielden. Dat zijn vooral eenpitters. Daarvan zetten er de afgelopen twee jaar meer dan 200 duizend hun zaak stop, bijvoorbeeld om een faillissement voor te zijn of om met dank aan de krappe arbeidsmarkt over te stappen naar een vast dienstverband.

Daarmee logenstraft de Nederlandse economie de omineuze voorspelling tijdens de eerste lockdown in maart 2020 dat het aantal faillissementen nauwelijks bij te houden zou zijn. Een stelling die keer op keer werd herhaald toen de economie daarna een paar keer gedeeltelijk op slot ging. Zij het wel steeds minder stellig. Telkens bleef de realiteit ver weg van het voorspelde doemscenario.

Ondertussen kwam de economische groei hoger uit dan verwacht. Dat was een vloedgolf die veel bedrijven omhoog heeft getild. Vorig jaar groeide de Nederlandse economie met 4,8 procent, waarmee de Krimp in het voorgaande jaar meer dan goed is gemaakt.

Zwakste broeders

Daardoor staat bijna twee jaar na het begin van de pandemie geen stortvloed van faillissementen in de boeken. Integendeel. Het aantal gesneuvelde bedrijven is historisch laag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 gingen er in totaal 1.517 bedrijven op de fles. Sinds het CBS deze data in 1981 ging bijhouden waren dat er nooit minder.

Dat is niet omdat COVID-19 de zwakste broeders al in het eerste jaar van de pandemie had geveld. Ook in 2020 was het aantal faillissementen veel lager dan gemiddeld. Met dank aan de ruimhartige overheidssteun die talloze bedrijven op de been heeft gehouden. Volgens een nieuwe berekening van Rabobank zijn zo sinds het begin van de coronacrisis ongeveer 7.400 faillissementen voorkomen.

Vooral de sectoren horeca, handel en verhuur hebben veel geld ontvangen, leren cijfers van het CBS. Tussen maart 2020 en september 2021 kreeg alleen al de horeca bijna 6 miljard euro om de loonkosten en vaste lasten te helpen dekken, bijna een vijfde van de totale steun onder die regelingen.

Steunregelingen

Hoe levensvatbaar al deze ondernemingen zijn, moet binnenkort blijken. Eind maart lopen de steunregelingen namelijk af. Vanaf april moeten bedrijven ook hun belastingen weer netjes op tijd betalen. Sommige ondernemingen zullen bovendien een deel van het eerder ontvangen geld moeten terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat ze meer omzet hebben gedraaid dan ze bij het aanvragen hadden verwacht.

Nu dreigt dus een nieuwe economische tegenvaller met het conflict in Oekraïne. Daardoor kan de raming die Graydon kort daarvoor had gemaakt - zo'n 2.700 faillissementen, het niveau van 2020 - een onderschatting blijken. Toch lijkt er geen kaalslag in te zitten zoals in 2013, toen er meer dan 8.000 waren. De Nederlandse economie kampte toen nog met de naweeën van voortslepende crises, eerst die op de financiële markten, daarna die van de eurolanden. Het herstel kwam maar moeilijk op gang, de export haperde en consumenten hielden de hand op de knip.

Anders dan in de afgelopen jaren gaf het kabinet de economie toen amper een duw in de rug. Bezuinigen stond voorop. Hoe anders was het de afgelopen twee jaar. De overheid trok voor meer dan 80 miljard euro aan coronasteun uit.

Levensvatbaarheid

De vraag is: heeft de overdaad geschaad? Hoeveel ondernemingen zijn in leven gehouden die beter hadden kunnen sneuvelen? Het gaat dan niet om bedrijven die in de kern een gezond verdienmodel hebben dat slechts tijdelijk klappen kreeg. Wel over ondernemingen die al voor de coronacrisis een belabberde toekomst tegemoetgingen, en die hun bestaan door de vloedgolf aan steun juist hebben kunnen verlengen.

Het is een reële bekommernis. Uit een analyse van het Centraal Planbureau vorig jaar blijkt dat een relatief groot deel van het steunpakket uit 2020 is gegaan naar laagproductieve ondernemingen die het al voor de uitbraak van de pandemie moeilijk hadden. 'Daarmee zijn waarschijnlijk niet-levensvatbare bedrijven overeind gehouden', stelde de rekenmeester van het kabinet.

De overheid heeft bij wijze van spreken een muurtje opgetrokken waarachter wankelende bedrijven konden schuilen voor wat de legendarische Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter (1883-1950) ooit omschreef als 'de eeuwige storm van creatieve destructie'. Vooruitgang is er als het oude en achterhaalde moet wijken voor wat nieuw en fris is.

Als dat niet gebeurt, hindert het dor hout meer dan alleen nieuwe scheuten. Aanmodderende bedrijven dragen bij aan de productie in hun sector. Daardoor ligt het aanbod van deze goederen en diensten hoger, en zijn de prijzen ervan dus lager. Dat is slecht nieuws voor hun financieel gezondere concurrenten, die bij hogere prijzen meer winst zouden maken om te investeren in innovatie, en dus in de groei van morgen. Niet enkel van henzelf, maar van de hele economie.

Dorhoutbedrijven

Hoeveel dorhoutbedrijven zijn er nu? Zo'n tienduizend in de hele Nederlandse economie, raamt Graydon. Die keek daarvoor naar het aantal bedrijven die voor de coronacrisis het allerhoogste risico hadden om over de kop te gaan en die nu nog altijd bestaan. "Zij stonden destijds echt aan de rand van het faillissement, het kleinste zetje had volstaan", legt Gert van den Berg van Graydon uit. "Dankzij de steunregelingen hebben ze juist een zetje in de andere richting gekregen."

Het reinigend vermogen van de economie ligt daardoor nog altijd voor een deel stil, stelt Rabobank-econoom Hugo Erken. "Bij faillissementen worden mensen gedwongen om te veranderen naar bedrijven waar de productiviteit hoger ligt en waar ze misschien ook beter betaald worden."

Aangezien de gemiddelde Nederlandse onderneming volgens cijfers van Eurostat elf personen in dienst heeft, zou het verdwijnen van de 10 duizend dorhoutbedrijven meer dan 100 duizend werknemers kunnen vrijspelen. Personen om wie elders in de economie wordt geschreeuwd. In de laatste drie maanden van 2021 stonden er tegenover elke 105 vacatures 100 werklozen. "In 82 van de 92 beroepsgroepen is de arbeidsmarkt vandaag krap of zeer krap", zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. "Er is geen enkele beroepsgroep meer waar het aanbod van arbeid groter is dan de vraag."

Faillissementen kunnen extra mensen vrijspelen, maar het is geen wonderoplossing, waarschuwt hij. "Ik vrees dat het een druppel op een gloeiende plaat is. Al voor de coronacrisis was er bijvoorbeeld een structureel tekort aan technici zoals monteurs, loodgieters en elektriciens. Als je daar iets aan wilt doen, moet je inzetten op de omscholing van arbeidskrachten die vrijkomen als horeca- en detailhandelszaken bankroet gaan. En meer investeren in de opleiding en begeleiding van 55-plussers die nu nog geen baan kunnen vinden."

Genadeklap

De genadeklap voor bedrijven op lemen voeten kan straks uit eigen kring komen, denkt Van den Berg. "In perioden van crisis zie je dat ondernemingen elkaar makkelijker helpen. Ze kunnen coulanter zijn door bijvoorbeeld betalingsuitstel te geven, of onverkochte goederen weer terug te nemen. Nu het bedrijfsleven weer open is, zullen ze sneller overwegen om het faillissement aan te vragen als een tegenpartij in gebreke blijft. Ze hebben eenvoudigweg het geld nodig om zelf niet in de problemen te komen."

"Voor een individuele ondernemer is een faillissement natuurlijk een ramp, maar voor de economie als geheel is het noodzakelijk dat er dynamiek is", zegt Rabobank-econoom Erken. "Daarom is het ook geen goed idee dat er een permanent deeltijd-WW komt (waarbij werknemers wel in dienst blijven bij het bedrijf maar deels WW krijgen, red.), zoals het kabinet dat nu van plan is in te voeren. Dat zou die broodnodige dynamiek alleen maar stroperiger maken."

Zo zijn er nog wel een paar ideeën die de ronde doen. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen stelde afgelopen week voor dat ondernemers niet vijf, maar wel twintig jaar de tijd krijgen om hun schulden bij de Belastingdienst terug te betalen. "Dat er een tijdje een bijzondere situatie kan zijn, is aanvaardbaar", aldus Van den Berg van Graydon. "De overheid kiest ervoor ondernemers tijdelijk te ondersteunen en velen verdienen dat ook. Maar uiteindelijk kiest een ondernemer er zelf voor om een bepaald risico te lopen. Als hij op de lange termijn niet in staat is zijn eigen broek op te houden, hoe eerlijk is het dan als anderen daaraan mee moeten betalen?"