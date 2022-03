Enkele vleesconserven en brood: meer hadden Mariana Berdan (35) en haar familie niet bij toen ze uit Oekraïne vluchtten. Na drie dagen rijden, met zes in een kleine auto, kwamen ze aan in Oostkamp. Zonder hun oma (85). "Er was niet genoeg plaats in de auto, we moesten kiezen tussen haar en mijn mindervalide zus", snikt ze. Ook Mariana's man bleef achter, om zijn land te dienen. "Glorie voor Oekraïne en al onze helden", schrijft haar zoontje op zijn slaapkamerdeur.

"Als je iets nodig hebt: zeg het ons alstublieft." Kris Deguffroy (50) en Joke Willem (49) proberen met handen en voeten uit te leggen dat ze bereid zijn te helpen. De aardbeitelers uit het West-Vlaamse Oostkamp vangen sinds woensdag Mariana (35), haar twee zonen Volodimir Junior (13) en Yaroslag (9), haar zus Ksenija en haar ouders Natalia (65) en Volodimir (63) op. Eind vorige week sloeg de familie op de vlucht uit Dolyna, een stad in het westen van Oekraïne. Na drie dagen en 1.690 kilometer rijden - met op de achterbank van hun kleine auto twee volwassenen en twee kinderen - arriveerden ze in ons land.

Vandaag komen ze in de buurgemeente van Brugge 'op hun effen'. Hun nicht Tania vond vijftien jaar geleden de liefde in Oostkamp, het is dankzij haar dat ze in België terechtkwamen. Maar de gemeente ontdekken, kennismaken met de inwoners? Dat is voor later. Nu heeft de familie vooral nood aan rust. Zowel fysiek als mentaal.

Naamgenoten Volodimir Junior en zijn grootvader Volodimir. 'Deze serres voelen als thuis, waar ik een kleine boerderij heb.' (Foto: Benny Proot)

Een 'normaal' leven

"De bombardementen kwamen dicht. Héél dicht", vertelt grootvader Volodimir met tranen in de ogen. "Overal was er rook. Het is verschrikkelijk." Wat de familie vertelt, grijpt recht naar de keel. Aan alles zie je de wanhoop waarmee ze sinds het uitbreken van de oorlog worstelen. De Russische invasie zorgde bovendien voor een hartverscheurende keuze. "Er was niet genoeg plaats in de auto. We moesten kiezen wie mee vluchtte naar België: mijn mindervalide zus of mijn 85-jarige grootmoeder", snikt Mariana. Het was uiteindelijk oma die achterbleef, haar eigen beslissing. "Ook mijn man is nog steeds in Oekraïne om ons land te verdedigen." Hij is, net als Mariana, advocaat en springt vooral bij in de humanitaire en logistieke hulp.



Mariana kan haar tranen nauwelijks bedwingen. Toch houdt ze zich sterk. Voor Yaroslag en Volodimir Junior, zegt ze. "Ik wil er alles aan doen opdat mijn kinderen een zo normaal mogelijk leven leiden." Al beseft Mariana als geen ander dat hun leven momenteel allesbehalve normaal is. Hoe warm ze ook ontvangen worden door Kris en Joke, hun hart ligt in Oekraïne. "Maar wanneer zullen we terug kunnen? Niemand weet het", zucht ze. "Elke ochtend om 5.30 uur bel ik mijn man via FaceTime. Telkens opnieuw is het hopen dat hij de telefoon opneemt. Zie ik hem ooit nog terug?"



De familie kwam aan in Oostkamp met enkel wat vleesconserven en brood in de koffer. Ze hebben niks. "Zelfs geen pantoffels", zegt gastvrouw Joke. Zij voorziet samen met haar echtgenoot een volledig aparte ruimte voor de familie. "Ze blijven zolang ze willen. In principe hebben we plaats tot juli - dan komen alle seizoensarbeiders hier logeren. Maar als ze hier nog zijn, dan maken we gewoon plaats. Zeker weten."

Natalia knuffelt haar dochter Ksenija, die een beperking heeft. (Foto: Benny Proot)

Google Translate

De warme woorden van Joke bewijzen de sterke band die in amper 24 uur tijd is ontstaan. "De beelden uit Oekraïne laten natuurlijk niemand onberoerd. Die mensen zijn getraumatiseerd, maar zijn vooral enorm dankbaar." Dat laatste is duidelijk merkbaar tijdens ons bezoek. Wel tien keer zegt grootvader Volodimir ons hoe dankbaar hij is. Met gebarentaal, in enkele woorden Engels of via Google Translate: hij probeert het op alle mogelijke manieren.



De oorlog volgt het gezin online via Oekraïense nieuwssites. Er breken erg onzekere tijden voor hen aan. Ook financieel. Hun eerste bezoek aan een Belgische supermarkt maakt dat pijnlijk duidelijk. Oploskoffie? Te duur. Uiteindelijk kopen ze voor hun zessen voor 24 euro boodschappen, en enkel het hoogst nodige: brood, soep, pasta, rijst. Maar geld aannemen? Neen, daar is de familie te trots voor. "We willen enorm graag helpen op het bedrijf. Zo kunnen we tenminste onze dankbaarheid tonen en iets terugdoen", pikt Volodimir in. "Helaas is dat niet mogelijk zonder werkvergunning. Jullie mogen simpelweg niks doen", probeert Joke hem uit te leggen.

High five

Voor de komende tijd loert dan ook de verveling om de hoek. Soep klaarmaken en boterhammen smeren: veel meer kan het gezin de eerste twee dagen niet doen. Op initiatief van Joke en Kris krijgen ze gisterochtend een rondleiding in de aardbeienserres. Spontaan beginnen de ogen van grootvader te fonkelen. "Het voelt als thuis, waar ik een kleine boerderij heb", zegt Volodimir terwijl hij een plantje van dichtbij bekijkt. Maar hij krijgt het al snel opnieuw moeilijk, en zoekt steun bij zijn kleinkinderen. De jongens proberen zich te ontspannen met gezelschapsspelletjes. Vooral Yaroslag lijkt zich goed te amuseren met zijn vliegtuigje - het is het enige stuk speelgoed dat hij uit Oekraïne mee heeft, en is er duidelijk erg aan gehecht. Ook Leo, de hond des huizes, krijgt meer aandacht dan hij gewoon is. En bezoekers gaat Yaroslag spontaan een hand of een high five geven.



"Hij beseft nog niet supergoed hoe ernstig de situatie is", legt mama Mariana uit. "Hij ziet dit een beetje als een grote reis met de familie. Al weet hij natuurlijk wel dat ons land in oorlog is. Aan zijn slaapkamerdeur hier schreef hij een tekst: 'Glorie voor Oekraïne en al onze helden.'" Zelfs een kind ontsnapt niet aan de vreselijke werkelijkheid. "Het is verschrikkelijk om met je kinderen te moeten vluchten. Net daarom zijn we zo dankbaar voor alle hulp die we hier krijgen. Maar ons hart blijft in Oekraïne liggen. Ik hou van mijn land en hoop zo snel mogelijk terug te keren. We hebben dringend politieke hulp nodig om Poetin te stoppen."

Kleine Yaroslag met het enige stuk speelgoed dat hij van huis meenam, zijn vliegtuigje. (Foto: Benny Proot)

Envelopje

Gastvrouw Joke is alleszins van plan om de familie op sleeptouw te nemen. Zo willen de kinderen graag eens zwemmen en bladert Ksenija graag in allerhande catalogussen. "We zullen er alles aan doen om die mensen het hier zo aangenaam mogelijk te maken. Het is het minste wat we voor hen kunnen doen. Nu al zijn er vriendschappen voor het leven ontstaan." Dan wordt er op de deur geklopt. Het zijn mensen uit de buurt met een envelopje, om de nieuwe inwoners van Oostkamp te steunen.