Rijschoolhouders zien het steeds vaker: leerlingen die het niet lukt om het theorie-examen in één of twee keer te halen. "Vijf of zes pogingen zijn geen uitzondering", zegt Jos Dek van Dek Opleidingen.

De 22-jarige Naomi uit Terneuzen wil heel graag het gevoel terug van 2018. Toen slaagde ze met vlag en wimpel voor haar eerste theorie-examen. "Ik had nul fout", vertelt ze trots. Maar mede door de lockdowns liep Naomi zoveel vertraging op dat haar certificaat verliep en ze weer opnieuw kon beginnen. Ze deed nog drie keer theorie-examen, telkens zonder succes. Vandaag zakte Naomi voor de vierde keer. "Ik had net één fout te veel."

Milou Schmidt (20) uit Zierikzee kijkt niet op van Naomi's verhaal en wil voorkomen dat haar hetzelfde overkomt. "Ik ben nu twee keer gezakt, maar ken ook mensen bij wie het al zeven keer niet gelukt is. Zij hebben zelfs last van paniekaanvallen. Na zoveel keer ben je er natuurlijk wel klaar mee."

Zoals duizenden jongeren willen Naomi en Milou dolgraag het autorijbewijs halen, maar hebben ze moeite om te slagen voor het theorie-examen. En zonder theorie mag je geen praktijkexamen afleggen. "Kandidaten die vier, vijf of zes keer theorie-examen doen, zijn geen uitzondering", zegt Jos Dek, directeur van Dek Opleidingen, de grootste rijopleider in de provincie. Josimar Pattinama van JP-Drive op Walcheren beaamt dat. "Het theorie-examen is een big issue. Dat zie ik ook in een landelijke Facebook-groep van rijschoolhouders. Aan nieuwe klanten vraag ik altijd of ze hun theorie-examen al hebben gehaald. Zo niet, dan moeten ze daar snel aan beginnen, want anders bestaat de kans dat ze vastlopen."

Slagingspercentage in Zeeland gedaald

Uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) blijkt dat het landelijke slagingspercentage van het theorie-examen in 2021 daalde ten opzichte van 2020: van 43 naar 38,1 procent. In Zeeland, waar het percentage al lager lag dan in de rest van het land, ging het gemiddelde eveneens omlaag: van 42,9 naar 35,9 procent.

Volgens Eveline Meltzer van CBR is sprake van een 'corona-effect', omdat het lange tijd niet mogelijk was om klassikaal theorielessen te geven. Meltzer: "Aan de andere kant zien we ook dat veel jongeren bewust kiezen voor zelfstudie bij de voorbereiding op een examen. Ze willen geen opleiding volgen en zijn daardoor misschien wel minder goed voorbereid op het examen."

Milou en Naomi probeerden het met zelfstudie en 'turbo-examens', die worden verkocht door landelijke aanbieders als nutheorie.nl en turbotheorie.nl. Cursisten worden door die bedrijven op één dag vanaf ochtends vroeg klaargestoomd voor een examen, dat 's middags wordt afgenomen. "De mensen die lesgeven zijn best streng en doen voorkomen alsof dat moment de enige kans in je leven is", vertelt Milou. Naomi slaagde zo voor haar eerste examen in 2018, maar de tweede 'turbo-poging' leverde geen succes op. Sindsdien probeert ze het door zelf te oefenen.

Milou Schmidt uit Zierikzee zakte twee keer voor haar theorie-examen. De derde keer probeert ze opnieuw via een 'turbo-examen'. (Foto: Marieke Mandemaker)

'Theorie-examen is niet te moeilijk'

Quinten Eelman van het Walcherse Rijbewijsteam vindt niet dat het theorie-examen te moeilijk in elkaar steekt. De opbouw van drie verschillende categorieën (gevaarherkenning, kennis en inzicht) is volgens hem overzichtelijk en de vraagstelling is helder. "Dat velen het niet in één keer redden, heeft te maken met meerdere factoren. Vroeger zat je bijvoorbeeld met mensen in een ruimte en kon je ook nog spieken. Nu maakt iedereen een ander examen. Het draait in mijn ogen vooral om een stuk leerethiek."

"Je hebt natuurlijk altijd kandidaten die moeite hebben met zo'n examen", zegt Jos Dek. "Of ze snappen de stof wel, maar krijgen de vragen niet goed beantwoord. Het is moeilijk te zeggen waar het aan precies ligt, al speelt het ook wel mee dat jongeren zich er soms te gemakkelijk vanaf maken."

Collega Erik Scherbeijn uit IJzendijke herkent dat: "Ik had laatst iemand in de auto, die zei dat hij zijn boek pas uit had toen hij voor de vierde keer op moest. 'Nou, dan ben je drie keer voor niks geweest', heb ik toen gezegd. Iemand die roept dat hij het gehaald heeft zonder te leren, dat kan niet. Dat de minimum profieldiepte van een autoband 1,6 millimeter is, móet je bijvoorbeeld wel gelezen hebben."

Per categorie geldt tijdens het theorie-examen een maximumaantal fouten: 12 voor gevaarherkenning, 2 voor kennis en 3 voor inzicht. "Die onderverdeling maakt het lastig", zegt instructeur Gaby van Ravenzwaaij uit Hulst. "Vroeger mocht je over veertig vragen vijf fouten hebben. Als dat nu nog zo zou zijn, halen veel meer kandidaten het examen.''

Volgens Eveline Meltzer van het CBR kan de beoordeling streng aanvoelen. "Maar het gaat uiteindelijk wel een examen en de veiligheid op straat. Natuurlijk zit er een verschil in opleidingsniveau tussen de leerlingen, maar daar houden we rekening mee bij het maken van de examens. Alles wordt voortdurend gemonitord."

'Laat dat rijbewijs maar zitten'

De Terneuzense Naomi oefent veel met de app van het CBR en dat verloopt prima. "Daarom is het zo frustrerend dat het misgaat op het echte examen." Ze gaat door totdat ze het certificaat te pakken heeft. "Er was een moment dat ik dacht: laat dat rijbewijs maar zitten. Maar ik heb dat papiertje nodig omdat het me beperkt op de arbeidsmarkt."

Het CBR en de rijinstructeuren zijn geen voorstander van 'turbo-examens', omdat de stof er dan in een paar uren 'in wordt gestampt'. "De kennis zijn ze dan twee weken later weer vergeten", weet instructeur Erik Scherbeijn uit ervaring. "Het is daardoor ook niet goed mogelijk om die kennis in de praktijk toe te passen."

Toch kiest de Zierikzeese Milou Schmidt voor haar derde poging opnieuw voor zo'n 'spoed-examen'. "Het kost wel iets meer geld, maar dat vind ik toch makkelijker dan zelf blokken. Ik wíl dat rijbewijs halen, want na twee jaar zijn mensen het ook wel zat om me overal rond te rijden."