Namens het NOS Jeugdjournaal doet Noortje Deutekom aan de Pools/Oekraïense grens verslag van de oorlog en vluchtelingenstroom. Hoe vertel je aan kinderen wat daar gebeurt?

Ze is net aangekomen in Przemyśl, een Poolse plaats bij de grensovergang met Oekraïne. Samen met cameraman Mike Versteegh en tolk Khrystyna Dzhumaryk maakt Noortje Deutekom (33) hier een reportage over, zoals ze het zelf zegt, 'een uitgiftepunt'.

"Een plek waar alles wordt verzameld voor de vluchtelingen. Kleding, schoenen, kinderwagens, maxicosi's, eten en speelgoed, zoals knuffels. De hele dag door brengen Polen spullen naar deze plek. Hier is zijn ook artsen. Als vluchtelingen bij Medyka de grens overkomen, worden ze zo snel mogelijk hiernaartoe gebracht", vertelt Noortje Deutekom die sinds zondag in Polen is.

Wat trof je aan?

"We zijn de eerste dag naar de grensovergang gegaan. Daar zag je mensen druppelsgewijs binnen komen. De duizenden vluchtelingen waren nog aan de andere kant van de grens. Het probleem is dat ze worden tegengehouden vanwege het vele papierwerk. Daar is de chaos. Als je de beelden ziet van al die mensen daar, dan voel je: er is heel veel mis. Eenmaal over de grens zijn vooral kinderen opgelucht, maar zo vermoeid. Het leven is eruit, zo uitgeput zijn ze. Je ziet geen kind nog jengelen of huilen. Ze zijn op."

Noortje bij de grens. Noortje bij de grens. Foto: NOS Jeugdjournaal

Je was bij de chaos op een treinstation, interviewde gezinnen na hun lange reis naar de grens. Hoe zeer hou je er rekening mee dat je verhalen vertelt aan kinderen?

"Dat gegeven reist voortdurend mee in mijn hoofd. Je probeert vaak het persoonlijke verhaal van een kind te vertellen. We hebben een reportage gemaakt over Victoria, een meisje dat met haar moeder op het station was en doorreist naar Duitsland. Dan duik je in de belevingswereld van haar. Wat is het voor een meisje? Wat heeft ze bij zich? Wat doet ze graag?"

Houden jullie ook beelden weg?

"We hebben hier nog geen situatie meegemaakt waarvan ik dacht: dit kunnen we niet aan de kinderen laten zien. Wat hier gebeurt, is allemaal behapbaar voor kinderen die het Jeugdjournaal kijken. Maar we doen zeker aan maatvoering. Natuurlijk vertellen we sowieso wat de kinderen onderweg moesten doorstaan, hoe ze aankomen, welke leed ze hebben geleden. Maar we kiezen ook voor een beetje feelgood. De kant van de liefde, noemen we dat. Dan laten we zien dat er ook mooie dingen gebeuren. Vertellen we wat er wordt georganiseerd. Dat mensen elkaar zó aan het helpen zijn. Dat Polen spullen komen brengen, dat ze Oekraïners in huis halen, een slaapplek bieden."

Hoe lastig werken is het als je de taal niet spreekt?

"Een van de grootste uitdagingen. In Nederland houd je er al rekening mee dat je kinderen op hun gemak stelt voor een interview. Hier zijn we afhankelijk van een tolk die dat al heel goed doet. Onze benadering is nóg rustiger. We nemen de tijd. En op de een of andere manier blijken kinderen hun verhaal toch wel te willen vertellen."

Noortje staat bij een van de opvangplaatsen. Noortje staat bij een van de opvangplaatsen. Foto: NOS Jeugdjournaal

Wat greep jou het meeste aan?

"De kinderen die na zo'n lange reis verloren op stoeltjes zitten, op bedjes liggen. Die alles over zich heen laten komen, totaal uitgeput zijn. Ik zag een broer en zus naast elkaar op het station. De jongen in een rolstoel, fysiek en mentaal beperkt. Dat was een moment dat ik dacht: hoe moet dat verder?"

Zit dat in een reportage?

"Het was op een plek waar we niet mochten filmen. Op bepaalde plekken is besloten weinig of geen media toe te laten en dat is begrijpelijk. Er zijn hier ontzettend veel cameraploegen en mensen kunnen totaal overvraagd worden, maar ze moeten ook rust krijgen."

Hoe ervaar jij zelf de omstandigheden?

"Dat is het gekke: als journalist ben je heel erg bezig met denken in shots en quotes. Ik probeer dus af en toe, zoals gisteren, heel even in m'n eentje een rondje te lopen en als mens alles in me op te nemen. Er gebeurt zoveel in je hoofd. Die indrukken, we worden allemaal wel wakker 's nachts omdat het ons aangrijpt. En als wij 's avonds aan de dis zitten, een uurtje hier verderop in ons warme hotel met een biertje erbij, dan voelt dat heel gek. Dan zeggen we toch iedere keer tegen elkaar: wat een enorm contrast is dit toch."

Hoe zijn de reacties?

"Wat mooi is: ouders vinden het fijn vinden hoe we het uitleggen aan de kinderen. In Hilversum op de redactie wordt daar ontzettend veel aandacht aan besteed. We zagen het bij de coronacrisis ook: ouders zijn blij dat er een organisatie is die het voor de kinderen behapbaar maakt."

'Komt er ook oorlog in Nederland?'

De redactie van het NOS Jeugdjournaal heeft sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ruim 7000 reacties en vragen binnengekregen van kijkers. "Vragen als: Komt er ook oorlog in Nederland? Breekt er een Derde Wereld Oorlog aan? Gaat Rusland kernbommen gebruiken? Wanneer is het afgelopen? Oorlog is een nieuwsonderwerp dat kinderen zeer na aan het hart gaat", stelt Jochem Nuhn, de eindredacteur.

"De ochtend- en avondjournaals en de losse onderwerpen op de site en in de app worden volop bekeken en teruggekeken. Op ons YouTube-kanaal zijn veel items over dit onderwerp meer dan een half miljoen keer bekeken. Dat is uitzonderlijk op zo'n korte termijn".

Hij benadrukt dat het Jeugdjournaal een nieuwsprogramma is voor kinderen. "Geen kinderprogramma met nieuws. De kerndoelgroep is kinderen van 9-12 jaar, maar we houden rekening met meekijkende jongere kinderen. We vertellen zo helder en eerlijk mogelijk. Ja, er is veel ellende, maar daarbinnen is er nieuws over hulp, hoop of steun. Dat veel vluchtelingen veilig worden opgevangen of dat veel landen samen maatregelen nemen om Oekraïne te helpen

"Ook bieden we ruimte voor reacties van kinderen in onze uitzendingen. We weten van experts dat dat kijkende kinderen helpt. Het maakt duidelijk dat ze niet de enige zijn die hiervan schrikken, zich zorgen maken of het gewoon stom vinden."

"Veel draait bij ons om maatvoering en dosering. We zijn voorzichtig in de keuze van beeld. Ook bij onze redactie komen aan de lopende band beelden binnen van beschietingen en gevechten. Bij de selectie van die beelden houden we de kinderen heel goed in het achterhoofd. Zo kun je ervoor kiezen om niet de verwoestende inslag van een raket in een flatgebouw te laten zien, maar wel de schade achteraf. Daarmee heb je hetzelfde duidelijk gemaakt. En dan houden we dus scherp oog voor de hulp die er is voor slachtoffers."