Na publicatie van het grote Indonesië-onderzoek wil Peter Hartog eerherstel voor zijn vader Rienus. Die weigerde de wapens op te pakken en betaalde daar een hoge prijs voor.

Rienus Hartog weigert met zijn bajonet een pop te doorboren. Hij wil het gewoon niet. Dat hij er ook een kreet bij moet slaken, stuit hem helemaal tegen de borst. We schrijven 1946 en de zachtmoedige jongen uit Charlois, pas net twintig, wordt gedrild om te gaan vechten voor het behoud van Nederlands-Indië, zoals Indonesië dan nog genoemd wordt.

Met die bajonet in zijn hand slaan de twijfels toe. Hij gelooft, zal hij zijn zoon later vertellen, heilig in het christelijke gebod 'Gij zult niet doden'. Als hij tien dagen met verlof is voor hij op het schip naar Indonesië wordt gezet, hakt hij de knoop door. Die hele oorlog kan hem gestolen worden. Zijn uniform stuurt hij demonstratief terug.

Deze actie is niet zonder gevaar, vertelt zijn zoon Peter Hartog (68). Want hiermee wordt zijn vader een deserteur, een dienstweigeraar. Op het verzaken van je dienstplicht staat op dat moment zo'n twee tot vijf jaar gevangenisstraf. Om die te ontlopen, duikt Rienus Hartog onder.

Zoals Rienus zijn er volgens schattingen nog zo'n 4000 mannen geweest die weigerden te vechten in Indonesië, dat in 1945 haar onafhankelijkheid uitriep. Lafaards werden ze genoemd, zegt Peter Hartog. Uit later historisch onderzoek naar deze groep bleek dat ze uiteenlopende motieven hadden, van praktische, principiële, pacifistische, politieke tot religieuze bezwaren.

Rienus Hartog (tweede rij, eerste links) tussen andere Indonesië-weigeraars in de gevangenis. Rienus Hartog (tweede rij, eerste links) tussen andere Indonesië-weigeraars in de gevangenis. Foto: Arie Kievit

Angstige jongetjes of postume helden?

Het dekolonisatie-onderzoek, dat twee weken geleden verscheen en waaruit bleek dat Nederland in Indonesië stelselmatig extreem geweld gebruikte, doet de aloude kwestie van eerherstel van deze groep opleven. Waren zij, jarenlang afgeschilderd als angstige jongetjes en zelfzuchtige knapen, niet de échte helden? "Mijn vader wilde niet doden", zegt Hartog.

Al in de jaren tachtig begon de discussie over het lot van weigeraars. Later strandde een rechtszaak voor eerherstel van deserteurs Jan van Luyn en Jan Maassen bij de Hoge Raad in 2013. Tot op de dag van vandaag kwam er geen excuus of eerherstel, maar onder andere D66 pleit hier op het moment nog wel voor.

Rutte zelf leek er na publicatie van het Indonesië-onderzoek in elk geval niet happig op. Hij wees, in reactie op vragen van Trouw, op de mogelijkheid die dienstplichtigen indertijd al hadden om met hun bezwaren naar de rechter te stappen. Dat deed Rienus Hartog ook, maar zonder resultaat, zoals honderden andere weigeraars met hem.

Een ontvreemde dasspeld

Vanaf zijn onderduikadres, het gezin van zijn verloofde waar twaalf kinderen rondliepen, deed hij een beroep op de Wet Gewetensbezwaren. Maar zijn motivatie was 'niet religieus genoeg', luidde het oordeel. De verzoeken van mannen die op basis van communistische of pacifistische overtuigingen weigerden, werden bijna nooit gehonoreerd, vertelt Hartog.

Rienus Hartog liep pas in 1949 tegen de lamp dankzij, jawel, een vermiste dasspeld. De eigenaren van een villa waar hij als illegaal glazenzetter ramen had geplaatst, misten na zijn bezoek een dasspeld. Hij óf de werkster moest de schuldige zijn. Hij werd naar het bureau geroepen, ook al was allang duidelijk dat de werkster het had gedaan.

"Een listige zet", noemt zoon Peter Hartog dat, want de agenten hadden natuurlijk gezien dat Rienus gezocht werd als deserteur. "Dit scheelde tijd: hoefden ze hem niet van zijn bed te lichten", zegt hij. Zijn zaak kwam voor de krijgsraad en hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf.

Rienus Hartog (tweede van links) tijdens een theaterspel in de gevangenis samen met andere deserteurs, waaronder de als vrouw verkleedde Jan Maassen, die later een rechtszaak zou aanspannen voor eerherstel. Rienus Hartog (tweede van links) tijdens een theaterspel in de gevangenis samen met andere deserteurs, waaronder de als vrouw verkleedde Jan Maassen, die later een rechtszaak zou aanspannen voor eerherstel. Foto: Arie Kievit

Na een hoger beroep kreeg hij uiteindelijk twee jaar cel opgelegd. Een keer per maand mocht zijn verloofde op bezoek komen. "De momenten in z'n eentje in de cel vond hij het ergste", zegt Hartog. In maart '51 kwam hij vrij en kon hij eindelijk trouwen met zijn geliefde Jopie, sommige van haar brieven kon hij zelfs opzeggen. Tijdens zijn gevangenschap schreef hij:

'Ik weet nu voor altijd wat Jo voor mij betekent en hoeveel ik van haar hou.'

Hij is zijn leven lang voor zijn weigering blijven staan, zegt Hartog. "Hij zei tegen mij: 'Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Van de consequenties die het had, ben ik ook niet minder geworden'." Hartog had hem zoveel meer willen vragen over zijn motivatie om niet naar Indonesië te gaan, maar zijn vader overleed op redelijk jonge leeftijd.

Sinds de publicatie van het Indonesië-onderzoek, borrelt de kwestie eerherstel weer bij Hartog. "Nu er toch stappen gemaakt worden met die geschiedenis, is het tijd om ook tegen de weigeraars postuum te zeggen dat ze geen lafaards zijn", zegt hij. "Waarom zegt de regering niet: het begrip voor weigeraars konden we toen niet opbrengen, maar nu wel?"

Tijdens zijn tijd in de gevangenis schreef Rienus op wat hem bezighield. Hij leeft op de brieven van zijn Jopie, schrijft hij bijvoorbeeld. Tijdens zijn tijd in de gevangenis schreef Rienus op wat hem bezighield. Hij leeft op de brieven van zijn Jopie, schrijft hij bijvoorbeeld. Foto: Arie Kievit

Daarmee wil hij niet zeggen dat weigeraars helden zijn en de veteranen schurken. "Die jonge mannen die werden uitgezonden, konden vaak niet anders. Hun perspectief is niet meer of minder waard dan dat van de weigeraars." Maar wel hoopt hij op aandacht voor het vergeten leed van deze groep. Uiteindelijk kregen ruim 2500 weigeraars gevangenisstraf opgelegd.

Hij pakt een mapje met vergeelde velletjes vol krabbels: het dagboek dat zijn vader in de cel bijhield. Rienus schrijft dat hij zijn eerste blik op het huis van bewaring nooit zal vergeten. 'Om als een misdadiger te worden opgesloten in dat beruchte gebouw. Als je al die tralies om je heen ziet, dan krijg je het gevoel over je of alles en iedereen je vijand is.'