De woede over de oorlog in Oekraïne raakt ook Russische ondernemers in Nederland. Ze worden overspoeld met negatieve reacties, met name online. 'Rot op, schrijven ze. Maar wat kan ik er aan doen? Ik vind het vreselijk wat daar gebeurt.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Echt onder de indruk lijkt Olga Chamova niet van alle consternatie. De eigenaar van de Russische specialiteitenwinkel Vjatka, gevestigd net buiten het stadscentrum van Groningen, vertelt doodgemoedereerd over de 'rare figuren' die afgelopen week haar winkel binnenstapten, om haar te vertellen wat ze van de hele situatie in Oekraïne vinden.

Of over de mailtjes die achter elkaar binnenstromen. "'Rot op met je Russische producten', schrijven ze, en 'Poetin moordenaar'. Ik lees het maar niet meer. Je kunt met elkaar van mening verschillen, maar als je zulke dingen schrijft, ben je gek."

Laat er geen misverstand over bestaan. Ook Chamova, opgegroeid zo'n duizend kilometer ten noordoosten van Moskou, vindt het 'hartverscheurend' wat er in Oekraïne gebeurt. "Ik snap dat er woede is, oorlog is nooit goed. Het is vreselijk dat het zover is gekomen."

Google-recensies

De ondernemer heeft veel lof voor de Groningse politie. "Afgelopen week zijn een paar agenten de winkel binnengelopen, om te vragen hoe het gaat. Ze hebben toen ook gezegd dat ze de boel hier wat vaker in de gaten houden, de komende tijd. Dat vind ik heel fijn." Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland kan dat overigens niet bevestigen. Hij wil niet op de concrete situatie ingaan.

Chamova is niet de enige die last heeft van negatieve reacties. Een Russische ondernemer uit de Randstad, die niet met zijn naam in de krant wil, vertelt dat hij constant commentaar krijgt. Hij toont een aantal Google Reviews die binnenkomen op zijn adres. 'Ga terug naar je eigen land, je bent hier niet meer welkom!', schrijft een internet-gebruiker. Een andere 'recensent' heeft een foto geplaatst met een foto waarop de gezichten van Hitler en Poetin aan elkaar zijn gefotoshopt.

Reviews die een Russische winkelier in Nederland ontving. Reviews die een Russische winkelier in Nederland ontving. Foto: Screenshot

"Ik heb een deel van de reviews gerapporteerd. Wat kan ik eraan doen? Ik vind het vreselijk wat er gebeurt, wil dat het vandaag ophoudt. Verder wil ik er niks meer over zeggen."

Een week na het begin van de oorlog is de jacht losgebarsten op alles wat Russisch is. Het Westen probeert Poetin en zijn oligarchenkliek in het hart te raken, bij hun via corruptie verkregen vermogen dus. Dat het Europa en de VS menens is, kan niemand ontgaan. Zelfs oliereuzen BP en Shell, die decennialang goud geld verdienden aan Rusland, maken een forse terugtrekkende beweging.

Een review die een Russische winkelier in Nederland ontving. Een review die een Russische winkelier in Nederland ontving. Foto: Screenshot

Groenten van HAK

In het zog van deze mokerslagen heeft iedereen in Nederland die een connectie heeft met Rusland, inmiddels iets uit te leggen. Dat geldt voor voetbalclub Vitesse (eigendom van een Rus), groenteproducent HAK (in 2021 overgenomen door een Russische partij) en voor de winkels van de Holland & Barrett (eigenaar van miljardair Mikhail Fridman). Voor het Russische consulaat in Maastricht, dat dinsdag beklad werd in de kleuren van de Oekraïense vlag.

En dus ook voor Olga Chamova, een vriendelijke mid-veertiger die vanuit haar winkel vlak bij de Groningse Turfsingel kaviaar, saunamutsen, en matroesjkapoppen verkoopt - ook online. Van teruglopende klandizie zegt ze nog weinig te merken. "Mijn winkel bestaat al twintig jaar, en is heel goed geïntegreerd in de Groningse samenleving. Over het algemeen zijn mensen heel meelevend."

Tegelijk weet ze wel dat haar visie op de gebeurtenissen anders is dan die van de gemiddelde Europeaan. "Het Russische standpunt is lastig te begrijpen, als je niet uit Rusland komt. Wij kijken bijvoorbeeld echt anders naar de rol van de Amerikanen. Maar dat geeft niet. Er komen hier mensen van allerlei nationaliteiten, met allerlei verschillende talen. Ik ga graag in gesprek, op een rustige manier."

Een uurtje na het gesprek mailt Chamova nog een keer. Dat ze het hartverscheurend vindt wat er met de mensen in Oekraïne gebeurt, of we dat alsjeblieft willen opschrijven.