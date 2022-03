De omstandigheden in Oekraïne vormen een perfecte cocktail voor liefdadigheid. Bij een inzamelactie in Apeldoorn worden massaal kleding, medicijnen, matrassen en dekens ingeleverd. 'En we krijgen 1.200 pyjama's uit Amsterdam.'

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nina Prival had een oproep op Facebook gezet. Dinsdag zou de geboren Oekraïense van Arnhem naar Apeldoorn rijden om spullen te brengen naar de inzameling voor Oekraïne. Wilden de buren ook wat doneren? "Het werd iets meer dan ik dacht", zegt ze lachend terwijl ze luiers, babyvoeding, dekens en kussens uitlaadt. "Ik moest een vriendin vragen om ook te rijden, omdat het niet in één auto paste."

De animo is enorm, op deze dinsdagmiddag op het Zwitsalterrein aan de rand van Apeldoorn, waar stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa (WHOE) een grote inzamelactie houdt. Vrijwilligers in veiligheidshesjes lopen af en aan om alles in goede banen te leiden. "Ronald", zegt een man opgewekt, "had je dit verwacht?"

"Hoe laat is het, 12 uur, en nu al dit."

"Straks krijgen we opslagproblemen!"

Stichting WHOE, een christelijke organisatie, heeft al twintig jaar ervaring met dit soort transporten. "Als je WHOE zegt, dan schudt heel Apeldoorn", zegt Hetty over de befaamde inzamelingen. Samen met dertig anderen ging ze een paar jaar geleden naar Oekraïne. "Ik heb nog steeds vrienden van daar op Facebook. Ze vroegen of we voor ze wilden bidden."

Deze lading gaat ergens naar een grensgebied. De ambassade moet nog bepalen waar precies. Het gaat vooral om warme kleding, medicijnen, matrassen en dekens. Voorzitter Herman Garritsen: "En we krijgen 1.200 pyjama's uit Amsterdam."

Voor Nina Prival en haar 71-jarige moeder Valentina zijn het zenuwslopende tijden. "Elke ochtend begint met het nieuws lezen: houden de mensen in Oekraïne het nog vol? Dan bellen we met familie en vrienden daar om te vragen hoe het gaat. Daarna begint de dag pas."

De familie komt uit Irpin, een voorstad van Kyiv die zwaar onder vuur ligt. Bij toeval is moeder Valentina nu in Nederland op bezoek bij haar dochter Nina die hier sinds 2007 woont. Op televisie zag ze hoe de oorlog uitbrak in haar woonplaats.

"De reactie van Nederland is geweldig", zegt Nina Prival. "Dat raakt mij heel erg. Ik wil iedereen bedanken voor het medeleven."

Een vrijwilliger laat zien waar de hulpgoederen kunnen worden neergelegd. Een vrijwilliger laat zien waar de hulpgoederen kunnen worden neergelegd. Foto: Marcel van den Bergh

Cocktail voor liefdadigheid

Overal in het land vinden spontane inzamelingsacties plaats. De omstandigheden in Oekraïne vormen volgens hoogleraar filantropie Theo Schuyt (VU) de perfecte cocktail voor liefdadigheid. Door de vele nieuwsuitzendingen weten veel mensen wat er speelt. Er is volgens Schuyt bovendien consensus over het frame dat de Europese vrijheid en democratie op het spel staan.

Schuyt: "Doordat het Oekraïense volk sinds 2013 strijdt voor een pro-Europese koers, weg van de Sovjet-richting, krijg je dat mensen denken: zij zijn zoals wij. Er is groepssolidariteit. Daar komt nog bij dat Oekraïne zelf niet agressief is, maar wordt aangevallen door een oorlogsmachine. Het is vergelijkbaar met een natuurramp, zoals een tsunami: het overkomt je, je kunt er niets aan doen. Dat gevoel van onrecht brengt mensen in beweging."

"Ik dacht eigenlijk dat Oekraïne al was toegetreden tot de EU", zegt Esther Hendriks (40), die met haar dochters René (8) en Marijn (6) spullen komt brengen. "Het is toch dichterbij dan Syrië of Afghanistan." Heeft ze een specifieke affiniteit met Oekraïne? "Nee, meer een aversie van Poetin. Mensen hebben niks meer, dat breekt m'n hart. Zoveel mensen hebben hun huis verloren."

"Meer dan duizend!", zegt René.

"Duizenden", zegt haar moeder.

Veiligheid van Nederland

En dan speelt er nu ook nog een factor: de veiligheid van Nederland. "Als het je eigen groep gaat betreffen, worden mensen solidair", zegt Schuyt. "Als je als samenleving wilt overleven, kun je het beste collectief gedrag vertonen. Dat is al lang en breed bewezen."

"Dit kan een serieuze kentering naar een Derde Wereldoorlog zijn", zegt Caroline van de Kolk. Ze heeft beddengoed en handdoeken meegenomen. "Dat maakt het ook zo eng. Het Westen reageert massaal en eensgezind. Je weet niet wat dat weer voor reactie uitlokt."

Er worden niet alleen spullen gebracht, maar ook opgehaald. Irina Mulder (40) heeft haar man Gert twintig jaar geleden op een zomerkamp in Oekraïne ontmoet en heeft afgelopen weekend haar twee zussen van 25 en 38 opgehaald, net over de grens in Polen. Beduusd van alle aardigheid lopen ze rond over het terrein.

Haar zusjes hebben vrijdag acht uur bij de grens gestaan. "Alles wat ze bij zich hadden, was een noodkoffertje, zij noemden het een bomkoffer. Die hadden ze thuis klaargezet voor het geval dat het luchtalarm ging." Toen ze eenmaal in de bus zaten, zagen ze raketten vallen op de stad die ze net verlieten.

"Een paar weken eerder hadden wij juist matrassen gebracht naar Polen", zegt Mulder. "Dus nu hadden we geen bedden meer over voor mijn zussen. Die konden ze gelukkig hier krijgen."

Denk na wat je geeft

Geen kwaad woord natuurlijk over al die spontane inzamelingsacties voor de bevolking van Oekraïne, zegt Nico de Borst van hulporganisatie Breath Care for Kids met nadruk. Maar voordat er weer containers met kleding en speelgoed worden volgepropt, doen de gevers er wat hem betreft verstandig aan de site van de organisatie Open Door Ukraine te raadplegen.

"Echt, ik ben ontroerd door particulieren die nu in actie komen", zegt de 64-jarige Rotterdammer, die zich al zeventien jaar inzet voor de opvang van weeskinderen in Oekraïne. En toch die kanttekening: effectieve hulp kan het best worden geboden door organisaties die de weg weten binnen het land, die er al langdurig actief zijn. Open Door Ukraine, onder voorzitterschap van oud-minister Joris Voorhoeve, heeft daar veel zicht op.

Bij alle huidige beelden over spontane hulpacties gaan de gedachten voor even terug naar de actie Help de Russen de Winter Door (1995) - enigszins wrang wellicht tegen de huidige achtergrond. Ook zo'n eruptie van Nederlandse goedgeefsheid waarbij uiteindelijk veel hulpgoederen stonden te verpieteren in Nederlandse loodsen.

Een man die met zijn gezin twee vrouwen bij de Oekraïense grens heeft opgehaald, zoekt in Apeldoorn beddengoed uit tussen de ingezamelde spullen. Een man die met zijn gezin twee vrouwen bij de Oekraïense grens heeft opgehaald, zoekt in Apeldoorn beddengoed uit tussen de ingezamelde spullen. Foto: Marcel van den Bergh

De Borst: "Weet je wat helpt? Ik word vanmorgen gebeld door een bedrijf uit Surhuisterveen dat een vrachtwagen met chauffeur ter beschikking stelt. Daar kunnen we iets mee. Wij sturen nu geen geld naar onze contacten in Oekraïne, want het bankverkeer is niet veilig. Maar we weten wel waar nood aan is en wat die kant op moet: aggregaten, brandblussers, allerhande apparatuur om op te laden. Medicijnen zijn altijd goed."

Breath Care for Kids is opgezet door de Rotterdamse kinderarts Diederik van Heemstra en accountant tevens hartstochtelijk Sparta-fan Nico de Borst. De link met voetbal is in die zin niet zonder betekenis dat De Borst via oud-Spartaan en Oekraïner Jevgeni Levtsjenko betrokken raakte bij het land. Hij is er nu een keer of zestig geweest.

"De naam van onze organisatie verwijst naar hoe ik fondsen binnenhaalde en naar het feit dat we kinderen lucht willen geven", licht De Borst toe. Hij heeft 52 marathons gelopen en liet zich sponsoren voor het goede doel. Via het Sparta-netwerk en het Rotterdamse bedrijfsleven is Breath Care for Kids een volwaardige hulporganisatie geworden.

"We runnen vier weeshuizen in Oekraïne. We vangen nu, met financiële steun van de Oekraïense overheid, 41 kinderen op. In een van de huizen, in Malinivka, werden de kinderen vorige week gewekt door glasgerinkel. Het ligt 30 kilometer van de grens met Rusland."

De plaatselijke manager van de organisatie, Sacha, kreeg maandag in dat inmiddels bezette gebied een microfoon onder zijn neus van de Russische staatstelevisie. De Borst: "Hij heeft niks gezegd, is weggelopen. We noemen hem nu onze eigen Zelensky."