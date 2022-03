Beelden van bommen in Kiev laten niemand onberoerd. Foto's van kinderen in oorlogsgebied bezorgen ons kippenvel. En verhalen van vluchtelingen uit Oekraïne sluipen onze woonkamer binnen. Angst neemt het over, nu oorlog dicht bij huis woedt. Psycholoog Jaak Beckers stelt ons gerust: 'Bang zijn is normaal. Meer zelfs: het is goéd.'

"Het komt nu wel héél dichtbij, toch?" En: "Wat als er echt een kernbom op Brussel valt?" Bij de bakker gaat het over niks anders meer. De term 'Derde Wereldoorlog' valt. Op café geven vrienden het toe. Angst voor oorlog bekruipt meer en meer mensen. "En dat is normáál", zegt psycholoog en gedragstherapeut Jaak Beckers (71), die u kent van het Canvas-programma 'Therapie' en die gespecialiseerd is in angst en depressie. "Angst is een gedrag met een functie. Het beschermt ons. Angst is soms ook goed. Het is een overlevingsmechanisme."

Hoe komt het dat we bang zijn voor deze oorlog?

Jaak Beckers: "Omdat we als mensen geleerd hebben om vooruit te denken, om ons voor te bereiden op dingen die kunnen gebeuren en die mogelijk bedreigend zijn. Dat onderscheidt ons trouwens van de dieren: zij zijn bang op het moment dat het gevaar zich stelt. Hoogstens herinneren ze zich een gevaarlijke situatie uit het verleden. Wij mensen zien het nieuws in de wereld en hebben de neiging om daar allerlei scenario's bij te bedenken."

Bij eerdere oorlogen, Irak of Afghanistan bijvoorbeeld, was dat toch veel minder het geval?

"Dat is logisch. Dat ligt veel verder weg. Oekraïne is dichtbij. Dat is Europa."

Bij het begin van de coronapandemie ging er ook een angstgolf door ons land. Voelen we nu een ander soort schrik?

"Ja en nee. Over Oekraïne wordt ook uitgebreid in de media bericht. Net als corona wordt deze situatie als bedreigend gepresenteerd. En we hebben nu eenmaal meer de neiging om op dreiging dan op geruststelling te reageren. Het zou me overigens niet verbazen als er al mensen beginnen te hamsteren. Anderzijds kan oorlog aanvoelen als iets wat we nog veel minder in de hand hebben dan een pandemie."

Bang zijn is niet altijd slecht, zei u. Hoe zit dat vandaag? Is de schrik dat het conflict tot hier reikt, nuttig?

"Ik denk dat mensen moeten beseffen dat ze zich in hun hoofd voorbereiden op iets wat hoogstwaarschijnlijk niet gebeurt. En zelfs áls het gebeurt, kan je weinig doen. Komt er oorlog, dan is dat een collectief probleem."

Makkelijker gezegd dan gedaan.

"Aan angst kan je inderdaad niets doen."

Maar kunnen we een manier vinden om ermee om te gaan?

"Er zijn mensen die dat waar ze bang voor zijn, gaan vermijden. Dat is geen goed idee. Hoe meer je iets vermijdt, hoe groter de angst ervoor wordt. We vermijden voortdurend situaties die niet eens zo gevaarlijk zijn. Vliegtuigen. Treinen. Honden. Ik zag mensen met mondmasker in het park en in het bos. Ze beschermden zich, maar waartegen eigenlijk? We leren dat situaties gevaarlijk zijn en gaan ons gedragen alsof dat ook effectief zo is. Een groot stuk van het probleem nu is ook dat mensen gaan piekeren. En dan zijn daar weer die scenario's over de dreiging van een oorlog die al bij al ver weg is. Je kan erover nadenken en wakker liggen, maar veel levert het niet op. Zo kan je ook nadenken over het feit dat je ooit gaat sterven en hoe je dat precies gaat voorkomen, maar dat is nog nooit iemand gelukt."

Niet piekeren en niet vermijden, dus. Hoe gaan we daar in ons dagelijkse leven mee aan de slag?

"Je helemaal afsluiten voor het nieuws is geen goed idee. Hoe meer je probeert om niet aan de oorlog te denken, hoe harder je erop gefixeerd geraakt en het ook oppikt rondom jou. Het werkt averechts. Omgekeerd: er werkelijk alles over lezen, op zoek gaan naar alle mogelijke info, en zo dat piekeren voortdurend blijven voeden, is evenmin een oplossing. Je moet proberen om de situatie te constateren, en te accepteren dat ze er is. Een goede tip: wanneer je merkt dat je jezelf erin aan het verliezen bent, ga dan iets zinvols doen. Iets waarvan je weet dat je daar voldoening uit haalt."

Opnieuw, dat klinkt niet gemakkelijk.

"Je moet ernaar op zoek gaan, naar een bezigheid waarbij je nadien vaststelt dat je al een uur niet hebt gepiekerd. Dat is een leerproces."

De schrik voor corona ging voorbij. Zal dat nu opnieuw het geval zijn?

"Elke angst gaat voorbij als je ze niet in stand houdt. Zodra je merkt dat het gevaar is weggegaan zonder dat je daar actie voor hebt ondernomen, zal je ook weten dat het geen zin meer heeft om er bang voor te zijn."

Tot slot: geldt dit ook voor kinderen? Of sluiten we hen beter wél af voor het nieuws?

"Kinderen leren veel van de volwassenen rondom hen. Als jij over straat loopt en een hond moet kruisen, komt het weinig geloofwaardig over als je tegen je kind zegt dat hij niet bang hoeft te zijn, maar intussen wel hard in z'n handje knijpt en naar de overkant loopt. Beter kan je toegeven dat je een beetje schrik hebt, maar dat je toch de hond zal kruisen omdat je denkt dat het niet gevaarlijk is. Ga angst niet uit de weg."