Op straat zag Margreet Stoel (35) regelmatig mannen van wie ze dacht: 'Jij zou mijn vader kunnen zijn.' Tot ze de waarheid ontdekte: ze is de dochter van gynaecoloog Jan Wildschut.

'Sjoemelgynaecologen' worden ze in het nieuws genoemd. Jan Wildschut, Jan Karbaat, Jos Beek. En nu ook: oud-gynaecoloog van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Henk Nagel. Maar wat betekent het als een van deze mannen jouw biologische vader is?

Ze leest reacties op het nieuws over gynaecologen en zaaddonaties even niet. Dat lukt niet met droge ogen. Overal meningen. Over jouw leven. Over je biologische vader. Margreet Stoel (35) uit Emmeloord is de biologische dochter van gynaecoloog Jan Wildschut. Dit is haar verhaal.

'Dit gaat over mijn leven'

"Nee, ik praat niet goed wat hij heeft gedaan. Het zijn kwalijke dingen. En als ik nu de tv aanzet, denk ik ook vaak: wat een slecht verhaal. Maar dit gaat ook over mij, over míjn leven. Ja, ik ben ook boos op Jan Wildschut geweest. Verdrietig. Lekker dan: jij bent er niet meer, wij zitten ermee met z'n allen. En je krijgt geen antwoorden meer op vragen die je hebt. Ik kan hem niet meer leren kennen als mens. Ik weet alleen wat anderen over hem vertellen."

"Maar tegelijk was ik ook nieuwsgierig naar hem. En anderen dus ook, zo bleek. Toen wij met ons verhaal naar buiten kwamen, wilde het halve land alles van me weten. Ik was nummer dertien of veertien van de 47 kinderen. Steeds moest ik mijn verhaal doen. In de media, tegenover vrienden."

'Er hóeft geen match te zijn'

"Soms kon ik me daarop voorbereiden, niet altijd. Dan vroegen mensen van alles aan me. Niet prettig. Iedereen trok aan me, zocht me op. Ik leek wel een BN'er. Ik had liever rustig de tijd gehad om dit alles eerst zelf te kunnen accepteren en een plekje te geven. Dus kan ik ook niks met die negativiteit van mensen over mijn vader. Ik weet niet goed wat ik daarmee moet. Ik kan het ook niet navragen, dus wat er geschreven wordt is alleen speculatief."

"Heel lang heb ik niet geweten wie mij heeft verwekt. Ik wist wel dat ik donorkind was. Toen ik mijn zoektocht begon wist ik dat ik teleurgesteld kon worden; er hóeft geen match te zijn. Toen ik zelf een zoontje kreeg en bij hem zo veel gelijkenissen met mijn partner zag, besloot ik het erop te wagen. Op wie lijk ik, wie is die andere helft van mij? Onderzoek bij databank Fiom leverde helaas niks op. Zie je wel: ik vind toch niks, dacht ik."

Margreet Stoel. Margreet Stoel. Foto: Freddy Schinkel

"Ik weet nog dat ik de LINDA las, zo'n interview over een van de kinderen van Jan Karbaat. Jeetje, dacht ik, dit zal je verhaal maar zijn. Een jaar later bleek het ook mijn verhaal. Ik kwam er in 2019 achter, via een commerciële databank. Daar kon je ontdekken waar je roots lagen."

"Ik kreeg een mail met de woorden: 100 procent match. Die match bleek mijn halfbroer te zijn. Oh, díe lijkt op mij, dacht ik toen ik hem op Facebook opzocht. We hebben gevideobeld. 'Ik praat je bij, ik weet ook wie onze biologische vader is', zei hij. Heel surrealistisch was dat. Daarna heb ik meteen mijn moeder gebeld. Die was ook geschrokken. Ze was altijd heel positief over dokter Wildschut."

"Wat ik de donorkinderen van Henk Nagel zou willen meegeven? De keuze om je DNA te laten onderzoeken is persoonlijk. Maar mijn nieuwsgierigheid won het van mijn onzekerheid. Hoewel het niet het antwoord was wat ik wilde horen, bracht de uitslag me veel rust. En zoek ook hulp en steun als je moet wachten op de resultaten. Je wordt er best onzeker van."

'Niet voor verstoppen'

"Ik kan er goed mee leven, maar het is er wel altijd. Zeker nu er zo veel aandacht voor is in het nieuws. Ik kan me er niet voor verstoppen. Maar het is goed dat er veel openheid over deze manier van kinderen verwekken is. Vroeger lag er echt een taboe op."

"Dit inzicht heeft me ook kracht gegeven. Ik schaam me er ook niet langer voor. Want wáárvoor zou ik mij moeten schamen? Ik ben gewoon een mens, ik was ook gewoon een kind: ja, van Jan Wildschut. En ja, ik heb 46 broers en zussen. Het maakt mij echt niet uit wat anderen daarvan vinden."