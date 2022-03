Oorlog is voor het gros van de Nederlanders iets uit films, games en geschiedenisboeken. De dienstplicht leidt al een kwart eeuw een slapend bestaan. Kunnen we nog wel vechten, mocht dat ooit nodig zijn? 'Nederlanders zien zichzelf als vredelievend, dat is al een paar eeuwen zo.'

Schiet ik, als de vijand tegenover me staat? Gooi ik een molotovcocktail naar een tank vol Russische soldaten, als die onder mijn raam door de straten rijdt? Voor steeds meer gewone, vredelievende Oekraïners zijn die vragen al lang niet meer hypothetisch.

De ontluisterende beelden uit het voormalige Oostblokland roepen bij mensen in Nederland wellicht de vraag op wat ze zelf zouden doen. Vechten, als de situatie daarom vraagt? Voor je land, voor je kinderen? Het is nogal lastig voor te stellen. De laatste keer dat er vijandelijke troepen in ons land waren, is bijna 77 jaar geleden - een heel mensenleven.

Bescherming van hun land

Toch is het precies de stap die veel Oekraïners nemen, nu de Russen hun land zijn binnengevallen. Dat is niet in de laatste plaats de 'verdienste' van hun president, Volodymyr Zelensky, "Hij is er heel goed in geslaagd om de mensen duidelijk te maken waar ze het voor doen", ziet militair historicus Samuël Kruizinga, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. "Dat zorgt er voor dat mensen elkaar recht in de ogen kunnen blijven kijken, hoewel ze misschien dingen moeten doen die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden."

Volodymyr Zelensky slaagde erin 'mensen een verhaal te geven'. Volodymyr Zelensky slaagde erin 'mensen een verhaal te geven'. Foto: AFP

Dat doel lijkt voor de Russische militairen minder zonneklaar. Kruizinga: "Ik ben echt benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dat leger, waarvan een deel bestaat uit minder enthousiaste dienstplichtigen, is op pad gestuurd met het verhaal dat ze zielige mensen in Oekraïne moeten beschermen. Hoe lang houdt dat stand als ze de realiteit zien? Hoe lang blijven ze daar in geloven?"

De vraag hoe je de moderne mens, gewend aan comfort, 'verleidt' om oorlog te gaan voeren, is er een die al lange tijd gesteld wordt, stelt Kruizinga. "In legers gebaseerd op een actieve dienstplicht moeten burgers binnen een paar maanden zodanig opgeleid worden dat ze in elk geval in theorie in staat zijn om het gevecht aan te gaan. Maar een mens doet natuurlijk allerlei dingen liever dan vechten."

Moraal en regels

De manier waarop mensen tegen geweld aan kijken, is cultureel bepaald, zegt Kruizinga's collega Wim Klinkert, ook militair historicus aan de UvA. "In de loop van de geschiedenis zie je dat dat continu verandert. Vanaf de 19de eeuw hebben we bijvoorbeeld het idee opgevat dat je oorlogsvoering kunt moraliseren en aan regels kunt binden. Dat je met elkaar afspreekt dat je bepaalde wapens niet gebruikt bijvoorbeeld, omdat ze te veel schade aanrichten. En dat je het Rode Kruis zijn werk laat doen."

Zo zijn er ook verschillen in hoe landen tegen het gebruik van geweld aankijken. "Van Russen wordt gezegd dat ze extreem hard zijn. Dat is niet per se altijd slim of efficiënt, maar het is wel een gegeven, zag je ook in Syrië. Wij Nederlanders zien onszelf juist als vredelievend, dat is al een paar eeuwen zo. We houden niet van vechten, zeker niet offensief. Maar in Indonesië zag je dat ook daar grenzen aan zitten."

Bovendien hebben we nu te maken met een generatie die nul ervaring heeft met oorlog. Maar, voegt hij toe: dat wil ook echt niet alles zeggen. "In de 19de eeuw konden we ons in Europa ook niet voorstellen dat we zouden gaan vechten. En voor de Eerste Wereldoorlog was de gedachte dat je in het leger niets had aan nette stadsjongens. Die zouden week en slap zijn, in tegenstelling tot de jongens van het boerenland. Maar dat is nooit gebleken."

De neiging tot vechten is bovendien niet puur cultureel bepaald, gaat Kruizinga verder. Er is ook een biologische component. "Er komen stofjes vrij, endorfine. Uit onderzoek is ook gebleken dat soldaten in de Eerste Wereldoorlog soms met plezier vertelden over het doden van de vijand, in brieven naar huis waarin de dood van de vijand als gevolg van een eerlijke of rechtvaardige strijd werd beschreven. Het is aantrekkelijk om te denken dat wij nooit zouden kunnen doden, maar de vraag is of dat zo is."

Opkomstplicht

Nederland kent nog steeds een dienstplicht, maar sinds 1997 is de opkomstplicht verdwenen. Dienstplichtige burgers krijgen dus geen militaire training. In heel uitzonderlijke situaties kunnen regering en parlement besluiten dat er wel weer een opkomstplicht komt. In ons land zijn mannen tussen 17 en 45 jaar dienstplichtig. Ook meisjes die in of na 2020 zeventien zijn geworden, behoren tot de groep dienstplichtigen.

Op dit moment is een hernieuwde opkomstplicht absoluut niet aan de orde, meldt een woordvoerder van Defensie voor de volledigheid. "We hebben een beroepskrijgsmacht, en die is prima in staat om samen met de andere Navo-landen ons grondgebied te verdedigen."

Kruizinga ziet dat het leger in Nederland een andere rol speelt dan in bijvoorbeeld Rusland. "Daar is de krijgsmacht veel meer onderdeel van de nationale identiteit, daar is ook een actieve dienstplicht. Het voordeel van een beroepsleger, zoals bij ons, is dat mensen langer professioneel zijn opgeleid. Dat geldt in breder verband voor bijna alle Navo-landen. Legers zijn weliswaar kleiner, maar verschrikkelijk goed getraind. Het materiaal dat ze tot hun beschikking hebben, is vaak van hoge kwaliteit."

Een Boeing C-17 Globemaster vrachtvliegtuig wordt geladen op vliegbasis Eindhoven. Een Boeing C-17 Globemaster vrachtvliegtuig wordt geladen op vliegbasis Eindhoven. Foto: Rob Engelaar

Een opkomstplicht zou in Nederland ook niet zo heel veel zin hebben, zeker niet op korte termijn. Er zijn namelijk helemaal geen kazernes en spullen voor al die miljoenen dienstplichtigen. "Tijdens de bezuinigingen van de afgelopen jaren was dit de grootste besparing", stelt de defensiewoordvoerder. "Vroeger hadden we voor afgezwaaide mensen nog bewapening en dergelijke opgeslagen. Dat is allemaal afgestoten. Het duurt jaren om dat weer op te bouwen."

Superongemakkelijk

Christophe van der Maat (VVD), als staatssecretaris verantwoordelijk voor het defensiematerieel liet gisteren weten geschrokken te zijn van wat hij soms aantreft. "Ik kom op plekken waarvan ik denk: jeetjemina, laten we onze mensen hier werken? Het voelt superongemakkelijk dat ik hier nu al een maand verantwoordelijk voor ben", zei hij in De Telegraaf. Hij beloofde 'als een malle' aan de slag te gaan om alle achterstanden weg te werken.