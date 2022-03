Je oren blijken slechter te werken bij een ongezonde levensstijl. En minder verstaan leidt mogelijk weer tot dementie. Vlak voor de Dag van het Gehoor, op 3 maart, hoor je nog eens wat!

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Maar liefst 1,2 miljoen 40-plussers in Nederland lijden aan gehoorverlies. Die schokkende conclusie werd ruim een jaar geleden duidelijk door een onderzoek van het Erasmus MC in samenwerking met VeiligheidNL. "Inderdaad, een enorm aantal", zegt klinisch-fysicus audioloog André Goedegebure, die betrokken is bij het onderzoek. "En dan zijn we ook nog best netjes geweest. Zo hebben we lichte gehoorproblemen niet meegenomen. Dit gaat over mensen met een gehoorverlies van meer dan 35 decibel, die eigenlijk een hoortoestel nodig hebben."



De cijfers noemt hij redelijk betrouwbaar. De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van gegevens uit het grote Rotterdamse bevolkingsonderzoek Ergo, waaraan sinds 1990 bijna 20.000 mensen meedoen. Ongeveer de helft van die groep werd onderzocht op gehoorverlies. "Wij hebben mensen vragen gesteld en een gehoortest laten doen. Als je het aantal mensen met gehoorverlies vertaalt naar de hele bevolking komen we ongeveer op die 1,2 miljoen uit." Verreweg het grootste deel hoort minder vanwege ouderdom. "Van de 80-plussers heeft ongeveer 65 procent dusdanig gehoorverlies dat een gehoorapparaat nodig is."



Dat betekent niet dat dit enkel een probleem is van ouderen. Want hoewel de klachten zich pas laat in het leven openbaren, moet je volgens Goedegebure op veel jongere leeftijd in actie komen. Keuzes van nu hebben invloed op je gehoor in de toekomst.



Zo zijn er verbanden met obesitas en roken. "Het gehoor lijkt slechter te worden door een ongezonde levensstijl. Dat zien we bij ons onderzoek en dat verband is wereldwijd ook bij andere studies gevonden. Dit zou te maken kunnen hebben met de doorbloeding van het binnenoor. Oorzaak-gevolg is overigens nog moeilijk te bewijzen, daar is meer onderzoek voor nodig. Maar het lijkt er dus wel op dat een gezonde levensstijl bijdraagt aan minder gehoorproblemen bij het ouder worden. Daarnaast is het slim om jezelf niet langdurig bloot te stellen aan lawaai, door bijvoorbeeld bij concerten oordopjes te dragen. Want door te hard geluid kan een blijvende piep ontstaan, ook wel tinnitus of oorsuizen genoemd."

Risico voor dementie

Als je na een avondje stappen slechts korte tijd een piep hoort, is het geluid volgens de audioloog tijdelijk te hard geweest. "Dat betekent niet direct dat er gehoorschade ontstaat. Na zo'n eenmalige blootstelling is het oor vaak prima in staat om te herstellen. Maar als je dit een paar keer achter elkaar is gebeurd, herstelt het niet meer. Dan ontstaat er schade. Overigens merk je dat vaak pas bij het ouder worden."

Het effect van gehoorverlies moet je volgens Goedegebure niet onderschatten. "Zo wordt het genoemd als een mogelijke risicofactor voor het ontwikkelen van dementie. Hoe dat precies werkt, wordt momenteel onderzocht in de Verenigde Staten. Het lijkt erop dat er bij een slechter gehoor minder activiteit is in het brein, waardoor het sneller veroudert. Een hoortoestel kan dit proces mogelijk remmen, maar dat wordt nog verder onderzocht."

Een gehoorapparaat zorgt ervoor dat mensen actiever kunnen blijven. "In lawaaierige ruimtes moet je als slechthorende heel veel moeite doen om een ander te blijven verstaan. Dat kost ontzettend veel energie."

Daardoor raakt iemand steeds vermoeider, terwijl diegene lang niet altijd weet dat dit door gehoorverlies komt. "Meestal is het de omgeving die het merkt. De vrouw die haar man bijvoorbeeld niet meer ziet reageren als ze hem iets vraagt. Mensen die slechter gaan horen, sluiten zich vaak een beetje af. Of praten juist zelf meer, omdat luisteren zo lastig is. Dat zijn allemaal tekenen."

Magnetronpiep

De slechthorende zelf valt dat vaak niet eens op. "Vaak is het zo dat sommige klanken wel binnenkomen en anderen niet. Zo zit de stem in de lage tonen en die kunnen mensen vrij lang horen. Negen van de tien keer verdwijnen de hoge tonen het eerst, zoals de magnetronpiep of het gezang van vogels."

"Door corona worden trouwens gehoorproblemen eerder gesignaleerd, want mensen redden zich onbewust lang door lip te lezen. Door al die mondkapjes is dat opeens lastig en valt het gehoorverlies op."

Toch duurt het meestal lang voordat mensen het verlies herkennen en zich willen laten testen, merkt de audioloog. "Dat is ontzettend jammer. Het beperkt je leven als je steeds vermoeider wordt en informatie mist. Terwijl je het probleem met een hoortoestel vaak kunt oplossen."

Dat een gehoorapparaat door een groot deel van de bevolking niet als sexy wordt gezien, helpt niet. "Er kleeft een vervelend stigma aan. Veel mensen hebben nog altijd het beeld van een groot, zichtbaar gehoorapparaat en zien het toch als iets wat bij de echte ouderen hoort. Maar technologisch is er enorme vooruitgang. Hoortoestellen zijn kleiner en minder zichtbaar. Sommigen kun je zelfs koppelen aan je telefoon."



"Vooral mensen die actief willen blijven, zijn enorm gebaat bij een toestel. Dus laat je eens testen, vooral als je boven de 50 bent en jij of je omgeving weleens twijfelt."

Check jezelf

* Loop niet door met een piep. Ga naar de huisarts. Er zijn verschillende behandelmethoden die goed kunnen werken.

* Doe een test op oorcheck.nl. Dat geeft een redelijk betrouwbaar beeld.

* Komt gehoorverlies vaak voor in je familie? Laat je dan testen.

* Wie twijfelt aan zijn gehoor kan het best een audicien of de kno-arts bezoeken. Zij kunnen bij de gehoortest goed zien of je geholpen bent met een hoortoestel of door moet naar het ziekenhuis of een audiologisch centrum, omdat er bijvoorbeeld een medisch probleem speelt.