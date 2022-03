Als Sterre van Wijlen hoort dat ze botkanker heeft, besluit ze haar verhaal te delen op social media. Ze heeft nu tienduizenden volgers en er komt een documentaire over haar leven.

Op één foto showt ze stralend een hippe outfit of zit ze bij de ochtendshow in de studio van Radio 538. Op een ander filmpje ligt ze doodziek in een ziekenhuisbed in het Prinses Máxima Centrum en scheert ze haar prachtige blonde lokken af. Het lijken twee verschillende werelden, maar voor de achttienjarige Sterre van Wijlen uit Brakel is het realiteit.

Dikke vette pech

In het najaar van 2020 kreeg ze te horen dat ze een Ewing-sarcoom had, een kwaadaardige tumor in haar rug. Kanker dus. Dikke vette pech en de start van een enorme wereld vol ellende. Via sociale media als Instagram en TikTok geeft ze een inkijkje in deze wereld. Ze deelt de goede, maar ook de slechte momenten. "Ik wil laten zien dat gezond zijn niet vanzelfsprekend is en dat kinderkanker echt bestaat. En ik wil een rolmodel zijn voor iedereen die hiermee te maken krijgt, want dat heb ik erg gemist tijdens mijn ziek zijn."

Niet te bevatten

Op een dinsdag in oktober kreeg Sterre te horen dat ze een tumor had. De dagen daarna volgden een heleboel scans, biopten en gesprekken. Een week later moest ze beslissen of ze een van haar eierstokken wilde bewaren omdat ze door de chemo grote kans had om onvruchtbaar te worden. En vlak daarna had ze haar eerste zware chemokuur.



"Dat is niet te bevatten voor een meisje van toen 17 dat altijd gezond was. Ondanks alle steun van vrienden en familie voelde ik me erg alleen. Ik googelde op 'haar verliezen' en 'leuke hoofddoekjes', maar kon niks vinden over leeftijdsgenoten. Zo wist ik niet dat chemo bij kinderkanker heel heftig is en ik doodziek zou worden. Ik verwachtte alleen maar wat misselijk en moe te zijn, maar na een paar dagen dacht ik dat ik doodging en dat niemand dat tegen mij durfde te zeggen."

"Ik wist niet dat ik depressief zou worden van sommige medicijnen en dat de binnenkant van mijn mond helemaal kapot zou gaan. Natuurlijk kon ik daarover praten met de hartstikke lieve pedagogische medewerkers in het ziekenhuis, maar ik was vooral benieuwd naar de verhalen van ervaringsdeskundigen: andere kinderen met kanker. Na mijn tweede chemokuur deelde ik op TikTok daarom een kort filmpje over het verliezen van mijn haar en welk mutsje ik ging dragen. Dat werd door een miljoen mensen bekeken, ik kreeg enorm lieve reacties. Dat motiveerde mij om door te gaan als ik er weer eens helemaal doorheen zat."

Chantal Janzen als volger

Op TikTok heeft Sterre inmiddels 125.000 volgers en op Instagram bijna 20.000. Chantal Janzen reageert op haar posts, schaatser Koen Verweij en dj Sunnery James delen haar foto's. Ze is ambassadeur voor Stichting Haarwensen en het Prinses Máxima Centrum. Kledingmerken willen met haar samenwerken, ze mag zich tegenwoordig influencer noemen. En rond de zomer verschijnt er een documentaire over haar leven: Sterre, tegen de klippen op.



Natuurlijk vindt Sterre dat hartstikke leuk, maar dat is nooit haar opzet geweest. "Ik zie mijn posts en vlogs als een dagboek, het helpt me bij het verwerken van wat ik allemaal meemaak. Toen ik zo ziek was, zorgde het ook voor afleiding. En ik probeer andere kinderen te helpen. Ik krijg nog steeds veel vragen over kanker, chemo, en hoe het is om ziek te zijn. Deze vragen probeer ik zo goed en eerlijk mogelijk te beantwoorden. Natuurlijk zijn er mensen die zich afvragen waarom ik alles moet delen. Maar waarom zou je wel een foto posten van je nieuwe sneakers en niet van je litteken na de operatie? Het is niet het een óf het ander, ik ben het allebei."

Jaarlijks krijgen ongeveer zeshonderd kinderen in Nederland de diagnose kanker. Er is een groot verschil tussen kanker bij kinderen en kanker bij volwassenen. "Voor veel mensen is kanker gewoon kanker", zegt Sterre. "Maar er zijn zoveel verschillende soorten en vormen. Kinderkanker is vaak agressiever, de behandeling met chemo is daarom ook intensiever en met meer bijwerkingen. Na verschillende chemokuren, operaties en bestralingen is bij mij de kanker weg, maar ik ben nog niet beter. Ik moet nog een lange tijd herstellen van de chemokuren. Mijn spierkracht is afgenomen, ik heb moeite met eten en ben erg vergeetachtig. Daarnaast is er altijd de angst dat het terugkomt. Elke zes weken krijg ik een scan."

Het haar van Koen Verweij

Plannen voor de toekomst zijn er genoeg. Van kleine dingen zoals naar feestjes gaan met vriendinnen, lekker shoppen en cocktails drinken. Tot grotere doelen zoals de opleiding tot pedagogisch medewerker volgen om later kinderen met kanker te begeleiden. En natuurlijk doorgaan met social media.



"Ik heb een afspraak met Koen Verweij, hij gaat zijn haar afknippen voor Stichting Haarwensen. En ik word regelmatig gefilmd voor de documentaire. Ze zijn al een jaar lang bij alle belangrijke momenten in mijn leven, zoals mijn 18de verjaardag, ziekenhuisbezoeken en vakanties. Het wordt steeds groter, er komt een première en een bekende zangeres heeft de titelsong geschreven. De documentaire gaat niet alleen over hoe het is om ziek te zijn, maar vooral over mij. Uiteindelijk ben ik niet de kanker, maar gewoon een meisje van achttien jaar dat alles uit het leven wil halen."