Dom Bernardus Peeters (54) verruilt zijn 'thuis', de Abdij Koningshoeven, voor Rome. Hij is verkozen tot generaal-abt van vijfduizend trappisten en trappistinnen, verspreid over de hele wereld. 'Ja, het is ook een offer.'

Pascal Peeters nam de naam van Bernardus aan om in alle stilte zijn leven, biddend en werkend, aan God te kunnen wijden. Nu haalt diezelfde God hem weg uit de trappistenabdij van Koningshoeven, waar dom Bernardus zestien jaar lang abt is geweest.



Vanuit Rome gaat hij leiding geven aan zijn orde van zo'n drieduizend trappisten en tweeduizend trappistinnen. De helft van het jaar zal hij straks op reis zijn, vliegtuig in vliegtuig uit, om medebroeders en medezusters in Europa, Azië, Afrika of Latijns-Amerika te bezoeken.



Vanuit 199 kloosters kwamen deze maand abten en abdissen naar Assisi in Italië om in een geheime stemming hun nieuwe generaal-abt aan te wijzen. Het werd voor het eerst een Nederlander, de 54-jarige Bernardus Peeters. Hij oogt er, voor even nog terug in Berkel-Enschot, wat beduusd onder: "Mijn naam zong al rond, maar tot het laatst blijft zoiets toch spannend."



Promotie? Uiteraard niet. Trappisten stippelen geen carrière uit. "Een eer is het natuurlijk wel. Maar ik beschouw het vooral als een dienst die ik te verlenen heb. Men heeft kennelijk iets in mij gezien. Er is behoefte aan verandering, aan meer openheid."



Is het ook een offer dat hij brengt? "Ja, dat ook. Want ik verlaat mijn thuis, mijn vertrouwde gemeenschap van medebroeders. In het generalaat in Rome kom ik te wonen in een gemengde communiteit, met broeders en zusters uit alle delen van de wereld. Het zal best wennen zijn." Dom Bernardus is een goedlachse monnik. 'De generaal', heet hij voortaan in de wandelgangen. Maar dat adjectief voor de titel van abt heeft niets met militarisme van doen. Bernardus is wel een man die daadkracht paart aan eenvoud. Hoe mooi dus dat Simpelveld de naam is van het dorp waar hij in 1968 het levenslicht zag.

Zijn zachte stem zingt nog steeds het Zuid-Limburgs van zijn jeugd. Vader had een steenfabriek. De directeursstoel stond voor zijn zoon klaar. Maar die koos voor de kerk, al was hij elke thuiswedstrijd van Roda JC ook in het stadion te vinden.



Na de wedstrijd ging Pascal alleen niet met zijn vrienden mee naar de kroeg. 'Peeters moet weer naar de kerk', zeiden ze, zodra hij zijn geel-zwarte sjaal aflegde en zich opmaakte voor zijn tweede mis op zondag.



In het klooster is hij een beetje supporter gebleven. Wat heeft Roda van het weekend gedaan? "Ze waren vrij", glimlacht hij met lichte gêne voor het vertier dat hij zichzelf permitteert.

De ziel

Trappisten zwegen in vroeger dagen. Versterving was hun ideaal: maximale aandacht voor de ziel, minimale aandacht voor het lichaam. Die jaren van hardvochtigheid waren al voorbij toen Bernardus Peeters op 39-jarige leeftijd de nieuwe abt van Koningshoeven werd.



Hij ging de lijn van een 'abdij in de context van kerk en samenleving' wel doortrekken. "Ik wilde terug naar onze beginjaren hier, eind negentiende eeuw. Bisschop Zwijsen wilde in zijn stad trappisten hebben die met hun ideaal van bidden en werken als voorbeeld voor de textielarbeiders dienden, maar die ook voor werkgelegenheid zorgden. Later is de poort dichtgegaan en werden de muren opgehoogd. Maar God heeft ons in déze wereld geplaatst, niet in een parallel universum."



Dus ging dom Bernardus twitteren. Hij ontving elk jaar de bestuurlijke elite van Brabant op de Koningshoeven Ontmoeting. Een glossy met verhalen over het leven als monnik zag het licht. Er werd een biologische waterzuivering gebouwd. En er kwam een drukbezocht proeflokaal bij de brouwerij. Voor de bieren van La Trappe ging zijn abdij met Bavaria ook een commerciële samenwerking aan. Andere trappistenbrouwerijen zijn dat pad niet ingeslagen, maar ze voelen volgens Bernardus ondertussen wel steeds sterker de nood om samen te werken met derden.



De opbrengsten van het bier van La Trappe vloeien naar het onderhoud van het monumentale klooster, de nevenvestigingen van Koningshoeven in Indonesië en Oeganda en goede doelen in de directe nabijheid.



Hij is zich er terdege van bewust dat op terrassen tot ver buiten de kloostermuren 'een trappistje' voor heel wat anders staat dan een sober leven in dienst van God. "Toch denk ik dat onze boodschap ook via onze bieren doorklinkt. 'Proef de stilte' is als onze reclameslogan een meesterzet gebleken. Ik ben daar nog trots op. We zijn echt wel meer dan bier."

'Sportslane'

De stilte wordt wel bedreigd. Bernardus juichte weliswaar de plannen voor een Vorstelijk Landschap toe, met een 'sportslane' voor fietsers en skeeleraars die langs zijn kloostermuren scheert. Maar hij zocht ook de pers om zich te keren tegen luidruchtige festivals op gehoorafstand, zoals hij zich ook zorgen maakt over de oprukkende industrie van de firma's Roozen Van Hoppe en Reijrink. Een kloosterling gedijt enkel in een serene biotoop.



Dom Bernardus durft te stellen dat hij een vitale kloostergemeenschap achterlaat. "We zijn met z'n negentienen. De jongste is 34, de oudste 84. Recent hebben we drie postulanten aangenomen. Zij gaan nu ervaren of het kloosterleven bij hen past."



Aanmeldingen genoeg. "We kunnen zo het hele klooster vullen, als we dat zouden willen. Geregeld kloppen mannen bij ons aan: 'Ik wil monnik worden en liefst nog vandaag.' Maar het is geen pot pindakaas die je even in de winkel gaat halen. Vandaar dat we samen met een reclamebureau een digitaal noviciaat in het leven hebben geroepen. Wie in wil treden, kan eerst op enovice.nl terecht voor informatie en filmpjes."



Hij grijnst: "Het is één lange pagina. Dus ze moeten helemaal naar beneden scrollen om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Als ze er na een half jaar drie hebben ontvangen en nog altijd belangstelling hebben, zijn ze welkom op de abdij voor een kennismaking."

Moeder Theresa

Hij herinnert zich nog goed zijn eigen eerste ontmoeting met de trappisten van Koningshoeven. "Vanuit Zuid-Limburg was ik met de trein naar Utrecht gereisd voor een lezing van Moeder Theresa. Door een treinstaking strandde ik op de weg terug in Tilburg. Ik besloot van de nood een deugd te maken en zocht een telefooncel op om te vragen of ik de nacht bij de trappisten door mocht brengen."



Het viel hem niet mee: "Ik vond het niks. Allemaal oude mannen. De ziel leek uit het klooster te zijn getrokken. Maar toen ik 's ochtends een wandeling maakte, viel mijn oog op de mouttoren bij de brouwerij. 'Dan zijn zij waarlijk monniken als zij van den arbeid hunner handen leven', staat erop. Dat was precies wat mij voor ogen stond."

Hij kwam dus nog eens terug en zag nu hoe die oude monniken trouw aan hun ideaal waren gebleven: bidden én werken. Een van hen had van gloeilampen een lichtbak gemaakt, waar de lege bierflesjes op de band aan voorbij trokken. Het werd de taak van Bernardus om de vieze flesjes eruit te pikken. Maar al snel kwam hij op de administratie terecht.



In 1997 nam zijn voorganger een drastisch besluit. Oude, hulpbehoevende paters en broeders werden aan het verzorgingshuis toevertrouwd. Negen levenskrachtige monniken, onder wie Bernardus, bleven achter om aan een nieuwe gemeenschap te bouwen langs vaste gebedstijden: metten, lauden, terts, sext, noon, vespers en completen.



Ook op reis langs de 199 kloosters van zijn orde gaat hij proberen dat oude ritme aan te houden. Met name de metten, die om 04.15 uur aanvangen, zijn hem dierbaar. "In één seconde gaat de nacht over in de dag: zo ervaar ik dat althans."



Het mysterie van de dood is de weerspiegeling van dat ogenblik. Vol ontzag heeft Bernardus stervende medebroeders gelukzalig van het ene op het andere moment de drempel over zien gaan. Hij weet echter uit eigen ervaring ook hoe afschrikwekkend de dood kan zijn.

Corona

Het had niet veel gescheeld of de abt had zich gevoegd bij de twee trappisten die door corona de adem is ontnomen. "In de auto op de Bosscheweg voelde ik me al niet goed. Ik kwam nota bene terug van een indrukwekkende bijeenkomst in de Sint-Jan in Den Bosch. We hadden er als religieuzen alle broeders en zusters herdacht die tijdens de eerste golf waren overleden."



Tien dagen lang lag Bernardus met hoge koorts alleen in zijn kamer. Zelfs het bidden viel hem zwaar. "Ja, ik was bang om dood te gaan. Ik leef hier nog te graag om nu al heen te gaan."



Het eten werd voor de deur gezet. Eens per dag kwam een ziekenbroeder een kijkje nemen. Wie denkt dat zelfisolatie voor een trappist een peulenschil is, vergist zich deerlijk. "Ik heb toen nog sterker ervaren dat ik een echt gemeenschapsmens ben. Ik moet mensen om me heen hebben. Wij lopen hier niet de hele dag rond te tetteren, maar zonder elkaars aanwezigheid kunnen we niet."



Trappisten en trappistinnen leven volgens de leidraad van de heilige Benedictus: bid en werk. In 1881 streken de trappisten van Frankrijk in Berkel-Enschot neer. Later vestigden zich vlakbij ook trappistinnen, die deze eeuw naar Arnhem vertrokken.



Bernardus Peeters werd in 2005 de zesde abt van Koningshoeven. In 2017 nam hij ook het voorzitterschap van de Konferentie Nederlandse Religieuzen op zich. Nu dom Bernardus Peeters bij Koningshoeven vertrekt, kiezen zijn medebroeders een nieuwe abt uit hun midden. Trappisten behoren tot de beweging van cisterciënzers, die al in 1098 hun oorsprong vonden en leven volgens de leidraad van de heilige Benedictus: ora et labora (bid en werk).



Abdijen die er een strengere leefregel op na wilden houden, splitsten zich in de 17de eeuw af. De officiële naam van de nieuwe kloosterorde luidt sindsdien Cisterciënzerorde van de Stricte Observantie (OCSO). De bakermat van de kloosterorde is de Abdij Notre-Dame de la Grande Trappe, waaraan de trappisten hun naam in de volksmond te danken hebben.