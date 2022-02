Een groep antivaxers ging wekenlang politiebureaus en GGD-vaccinatielocaties af om arrestatiebevelen te overhandigen vanwege 'genocide op het Nederlandse volk'. Twee van hen moeten nu voorkomen voor bedreiging van GGD-medewerkers.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er staat een groep van acht mensen voor de aanmeldbalie van de GGD-vaccinatielocatie in Heerlen. Ze komen niet voor een prik. "Jullie moeten weten dat jullie je schuldig maken aan moord", roept een man in de richting van de GGD'ers. Een andere man schreeuwt: "Genocide op het Nederlandse volk!" Een vrouw wappert met wat papieren die ze in haar hand heeft. Als een van de GGD'ers iets van de vrouw wil afpakken, gaat ze (ook letterlijk) door het lint en slaat de man. Er wordt over en weer geschreeuwd. "Jullie zijn bezig met criminele activiteiten. De vaccins worden in beslag genomen, dat is nu in Nederland gaande", zegt een man voordat de groep de locatie weer verlaat.

Een van de leden van de groep heeft alles gefilmd en plaatst het incident, dat plaatsvond op donderdag 10 februari, trots online: een succesvol bezoek aan wéér een GGD-locatie. De GGD vond het bezoek minder succesvol en deed aangifte van onder meer (doods)bedreiging. Op een ander filmpje zou te horen zijn geweest dat een antivaxer tegen een GGD-medewerker roept: "Jij bungelt straks aan een touwtje." Woensdag, drie weken na het incident, moeten twee leden van de groep voor de snelrechter komen: de 49-jarige Sandra M. uit Heerlen en de 48-jarige Mark F. uit Hoensbroek.

Telegramgroep Team Nederland

De twee Limburgers maken deel uit van een groep die zich op Telegram Team Nederland noemt. Dat Telegram-kanaal heeft 1100 leden en heeft een specifiek doel: zoveel mogelijk GGD-locaties, politiebureaus en gemeentehuizen benaderen (fysiek of per e-mail) en daar een stapel documenten afgeven. Naar eigen zeggen hebben ze dat op zeker 23 locaties gedaan of geprobeerd.

Het belangrijkste papier is een 'notificatie' waarin staat dat 'de mensen van Nederland op de hoogte zijn van het plegen van misdaden op de COVID-19-vaccinatielocaties' en waarin wordt geëist dat 'alle inspuitingen met de zogenaamde COVID-19-gentherapie onmiddellijk worden beëindigd.' De politie wordt opgeroepen 'ministers, hoge ambtenaren en media-eigenaren te arresteren, omdat ze zijn betrokken bij walgelijke en afschuwelijke misdaden tegen miljoenen Nederlandse mensen.'

Hof zonder gezag

De groep schermt met een uitspraak van het zogenoemde Internationaal Hof van Gewoonterecht (Common Law) waarin onder meer koningin Elizabeth van Engeland, de paus en de baas van medicijnfabrikant Pfizer zijn veroordeeld tot levenslange celstraffen vanwege de vaccinatiecampagne. Die veroordeling doet al tijden de ronde op internet. Maar het logo van dat hof lijkt dan wel veel op het logo van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, het is vooral een eenmansactie van een Canadees, die leeft in de door hem zelf uitgeroepen staat Kanata.

Het 'hof' heeft ook geen enkel officieel gezag, stelden factchecks door verschillende internationale media al vast. De activisten beroepen zich op een 'recent geopend onderzoek' naar de vaccinaties door de politie van bureau Hammersmith in Londen. Dat onderzoek bestaat niet, liet de Londense politie in januari al weten.

De leden van Team Nederland lijken elkaar gevonden te hebben via social media. In hun Telegram-groep wordt geregeld gesproken over een komend (volks)tribunaal vanwege het coronabeleid. Het is dezelfde term waarmee Tweede Kamerlid Van Houwelingen (Forum voor Democratie) eind vorig jaar andere Kamerleden dreigde.

'Fase 2'

Meerdere leden van Team Nederland zijn om commentaar gevraagd. Ze reageerden daar niet op. De groep is inmiddels minder actief geworden en schrijft op Telegram overgegaan te zijn 'op fase 2'. Mogelijk gaat het daarbij om fysieke bijeenkomsten.

Het Nederlandse vaccinatieprogramma gaat ondertussen door. Bijna 90 procent van de Nederlanders had daar genoeg vertrouwen in om minimaal één keer naar een vaccinatiestraat te gaan voor een prik. 62 procent van alle meerderjarigen heeft inmiddels een boosterprik gehaald. 70-plussers worden sinds dit weekend uitgenodigd voor een nieuwe booster.