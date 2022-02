Een depressieve verslaafde springt van een viaduct in Brabant. Hij overleeft de klap, maar anderen zijn minder fortuinlijk. Steeds meer jonge mensen gaan mentaal ten onder aan de populaire partydrug ketamine. Vier verslaafde jongeren vertellen over hun nachtmerrie. 'Het is een sluipmoordenaar'.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op zijn vijftiende slikte Lambert (*) zijn eerste xtc-pil. Op zijn achttiende snoof hij cocaïne, al snel gevolgd door zijn eerste lijntje ketamine. "En dat vond ik het lekkerst. Keta bleef hangen."

Toen kwam corona. Ineens zat de nu 21-jarige student uit Oss de hele dag alleen thuis op zijn kamertje. "Uit verveling ging ik steeds vaker keta gebruiken. Ik vertelde het mijn ouders. Die waren al lang blij dat ik eerlijk was. Ze vonden het ook prima dat ik en mijn vrienden in het weekeinde niet stomdronken thuis kwamen."

In het geboortedorp van Cees (*) in de gemeente Altena was vertier altijd al een schaars goed maar 'waren drugs altijd en alom aanwezig'. "Er is niks te doen, dus ga je als tiener uit verveling de straat op", zegt de 25-jarige monteur, "eerst blowen met vrienden, later xtc, speed en cocaïne. Al snel zat de hele groep ook aan de keta. Bij mij is dat gebleven. Waarom? Ik weet het niet. Ik ben nota bene christelijk opgevoed, heb heel lieve ouders."

Vluchten

Zoals bij veel problematische gebruikers dreef een perfect storm de achttienjarige bij Dirk (*) in de klauwen van het tripmiddel. "Mijn vriendin maakte het uit na twee jaar, mijn vrienden lieten me vallen en corona brak uit. Mijn wereld stortte in, ik raakte in een depressie, deed een poging tot zelfdoding en kwam bij de crisisdienst terecht. Ik krabbelde weer op. Toen kwam een nieuwe coronagolf. Mijn sociale leven viel stil, depressie sloeg weer toe en ik vluchtte helemaal in de keta."

Dirk woonde bij zijn ouders in een dorp in de buurt van Den Bosch en Eindhoven. Binnen de kortste keren experimenteerde hij op bed met hoge doses, ging hij trippen. "Dan wandel je in je diepste gedachten rond, scheidt je geest zich van je lichaam en beland je in een K-hole: een tunnel met aan het einde licht. Dat psychedelische vond ik ontzettend leuk. Maar ja, intussen bouwde ik stiekem wel een zware verslaving op."

Diederik (*) is student én docent. Als ervaren feestbeest dacht de nu 23-jarige inwoner van Tilburg dat hij zijn recreatieve K-consumptie wel in de hand had. "Maar je gaat steeds verder. Ik ging ook op school en op het werk gebruiken. Niemand die het merkt, denk je. Maar je wordt heel paranoïde. Want je kunt in één keer alles verliezen: je baan, opleiding én vrienden." Op zijn dieptepunt joeg Diederik zo'n drie gram K per dag door zijn neus. "Mijn neus ging pijn doen, mijn geheugen haperde. Ik vergat afspraken, kon me vakanties van twee jaar terug niet meer helder herinneren. Het is een sluipmoordenaar."

In coronatijd werd minder cocaïne en amfetamine gebruikt, maar meer ketamine. In coronatijd werd minder cocaïne en amfetamine gebruikt, maar meer ketamine. Foto: Shutterstock

Lambert uit Oss raakte smoorverliefd op ketamine. "Ik ben erg van het hallucineren, maar kan veel drugs niet gebruiken omdat ik een hartafwijking en een sociale angststoornis heb. Zeker geen uppers zoals speed, dan raak ik in paniek. Maar keta is een downer. Het was de perfecte drug voor mij, dacht ik."

Niet dus. "In de eerste covidlockdown merkte ik dat keta steeds meer een uitvlucht werd voor mijn onderliggende problemen. Als je gebruikt, vergeet je. Je zweeft heerlijk door de tijd. Voordat ik het wist kon ik niet meer zonder ket in mijn neus. En het fijne is: je hebt geen kater. Het heeft daarom helemaal geen negatieve klank bij jongeren, ze zien het als een opstapdrug. Ik besefte pas waar ik mee bezig was toen mijn vader op een dag mijn kamer binnenstapte en ik net een lijn van twee gram had klaar gelegd."

Afgelopen zomer belandde de jonge Brabander in de vicieuze cirkel waarin veel verslaafde keta-gebruikers gevangen raken: "Ik kon best een paar weken stoppen, maar als ik niet pakte, begon ik te trillen en zweten en begonnen de sombere gedachten weer. In mijn hoofd was ik dan zo oprecht verdrietig dat ik alleen maar kon huilen. Ik vluchtte telkens in de keta. Want dan vergeet je alles, ga je zoemen, voel je die ellende niet meer."

Combinatie van drugs

De jonge Dirk ging een stapje verder. Zoals veel zware gebruikers raakte hij ongevoelig voor ketamine. "Pakte ik een gram, voelde ik niks. Terwijl je daar normaal letterlijk een paard mee omver krijgt!" Hij ging de downer combineren met 3-mmc, beter bekend als miauw, een beruchte party- en seksdrug met ruwweg hetzelfde opwekkende effect als cocaïne. Meta, zo noemen gebruikers deze explosieve drugstandem. "Heeft me in drie maanden compleet gesloopt. Ik sliep soms negentig uur niet."

Met ketamine alleen kon Dirk zijn somberheid nog aan, zegt hij. "Maar met miauw erbij sloegen mijn gedachten op hol. Ik had totaal geen controle meer over mijn emoties, zette krassen op mijn armen, had blackouts. Ik dacht elke minuut: ik wil er niet meer zijn, zou het niet erg vinden om morgen niet meer wakker te worden. Toch was ik niet suïcidaal. Want ik weet welke emotionele schade ik dan aanricht. Ik heb de beste moeder van de wereld. Ze zet voor mij alles aan de kant, dus ik geef niet op."

Drugsbombardement

Misschien een geluk bij een ongeluk: Dirks jonge lichaam begon het te begeven onder het structurele drugsbombardement. Zoals bij veel zware gebruikers beschadigde ketamine zijn blaas. Maar de tiener kreeg vooral helse pijn in zijn buik: de beruchte K-cramp door aantasting van lever en vooral galblaas. Thuis bij zijn ouders slikte hij Ibruprofen en paracetamol. "Wachtte ik in bed tot de pijn wat minder werd. En ging ik weer gebruiken. Je denkt aan niks anders. Uiteindelijk ben ik vier keer in het ziekenhuis beland. Meta sloopte me. Het gevoel was niet eens meer leuk, maar je kunt ook niet zonder."

Monteur Cees ging bijna ten onder aan de verslaving die zijn leven beheerste. "Slapen ging bij mij nog wel, want ja, feitelijk ben je toch al half dood. Je leeft niet meer in de werkelijkheid, zit de hele dag suf op de bank. Je hoofd raakt vol, wilt lozen, vergeten. En dan pak je weer, want keta laat je vergeten. Uit dat systeem kom je niet uit."

In die keta-gevangenis verloor Cees zijn werk. "Ik had geen dagbesteding meer, alleen keta. Je herinnert je hele periodes niet. Heb ik nou gewandeld, de hele dag op de bank gelegen of met de auto rondgereden? Of was het een droom? Ik stapte na gebruik vaak in de wagen en werd uren later wakker op een plek die ik niet kende. Absurd."

Realitycheck

Opmerkelijk genoeg zette zo'n levensgevaarlijke nachtelijk ritje de West-Brabander op het juiste spoor. Nadat hij door de verkeerspolitie laveloos van de weg was geplukt, weigerde zijn broer hem dit keer op te halen. "Hij zei: laat je opnemen anders kom ik niet. Dat was mijn realitycheck."

Ketamine valt onder de Geesmiddelenwet. De politie neemt regelmatige illegale (smokkel)partijen in beslag, zoals deze van 2100 kilo. Ketamine valt onder de Geesmiddelenwet. De politie neemt regelmatige illegale (smokkel)partijen in beslag, zoals deze van 2100 kilo. Foto: Politie

Criminaliteit in getrokken

Een verslaving brengt veel problematische gebruikers aan de bedelstaf. Lambert snoof op zijn 'hoogtepunt' dagelijks 5 gram ketamine à 20 euro per gram. Een maandelijkse onkostenpost van 2.800 euro! De ondernemende student had een even doeltreffende als strafbare oplossing voor die financiële 'uitdaging': hij ging zelf ketamine dealen. "Zo kon ik mijn eigen gebruik financieren maar werd ik wel de criminaliteit in getrokken."

Lambert leerde door zijn 'bijbaantje' een groot netwerk kennen van dealers en gebruikers van ketamine, in Oss én verre ommelanden. Tot in Nijmegen had hij vaste klanten, vooral onder studenten. Een schatting van het aantal gebruikers? "Moeilijk te geven, maar in Oss alleen al toch al snel enkele honderden, meest recreatief. Ik schrik ervan hoe groot het is geworden. Wat ik vooral zorgelijk vind: je ziet nu al kinderen van 13 en veertien jaar die thuis een ketaatje of miauwtje pakken, als alternatief voor alcohol."

Het gebruik van ketamine is volgens de vier (ex-)verslaafde mannen onder jongeren volkomen 'geaccepteerd en genormaliseerd'. Dirk: "Je ziet het in alle lagen van de bevolking, vooral onder autochtonen. Er is geen feestje of jongeren pakken het."

'Ik heb nu weer gezonde energie'

Alle vier de gebruikers uit deze reportage staan onder behandeling van de Brabantse verslavingszorgorganisatie Novadic-Kentron. Dirk is nu ruim twee weken clean en bijna klaar met de detox. Hij blijft daarna nog nog 2,5 maanden in de kliniek wonen voor (psychische) behandeling van zijn onderliggende problematiek: somberheid en depressies. "Ik voel me al zo veel beter. Ik heb weer gezonde energie, in plaats van gebruiksenergie."

Jeugdbehandelaar Rex Staneke van Novadic-Kentron in Breda ziet dagelijks hoe moeilijk het voor cliënten is om ketamine in de ban te doen. "Het is niet alleen de detox, het stoppen met het middel. Ze moeten op alle levensgebieden veranderen, niet terugvallen in oude patronen en dat vol zien te houden. Dat is lastig, daar hebben de meesten hulp bij nodig."

Soms is het kantje boord maar lukt het, zoals in het geval van Cees. Het Team Bemoeizorg in de regio Breda ontfermde zich over hem. Ambulant begeleider Niels Brugman: "We waren precies op het juiste moment bij hem. Als de depressie vrij spel krijgt, kan dat leiden tot zelfdoding. Dat weten we nu."

*De namen zijn gefingeerd in verband met de privacy van betrokkenen.