De hoogste inflatie die de VS in veertig jaar tijd hebben gezien zorgt in Californië voor torenhoge benzineprijzen. Inwoners rekenen per gallon (3,7 liter) nu 1 tot 2 dollar meer af dan een jaar geleden. ‘Ik denk constant na over benzine.’

Het geluid van blaffende honden is al te horen als Bob Morris (37) de poort van zijn doggy daycare in de San Fernando Valley opent. Even later wordt hij op de kleurrijke binnenplaats omringd door minstens vijftien dieren die dolenthousiast over elkaar heen buitelen, terwijl drie medewerkers proberen de boel te sussen. "Rustig maar, Ryan Reynolds! Hij is heel zachtaardig hoor", zegt Morris terwijl hij een grote pitbull kalmeert, die zijn naam deelt met de bekende acteur. "Dit betekent dat hij wil spelen."

Na jarenlang zijn geld te hebben verdiend als muzikant, begon Morris tien jaar geleden de uitlaatservice en hondencrèche Yo! Dogwalker in zijn eigen achtertuin. Vlak voor de coronacrisis gingen de zaken zo goed, dat hij besloot dit bedrijfspand aan te schaffen. "Mijn huis diende als onderpand. Toen kwam de pandemie. Het waren twee heel moeilijke jaren", vertelt hij. "En toen kwam de inflatie. We hebben onze diensten uit meerdere buurten moeten terugtrekken. Het is gewoonweg te duur om heen en weer te rijden."

Een stijging van 40 procent had niemand voorzien

Inwoners van Californië die voor hun werk afhankelijk zijn van een auto, of in Morris' geval van drie minibusjes, voelen de inflatie op een voor hen onmisbare plek: de pomp. Ze betalen altijd al iets meer dan de rest van het land door extra milieubelasting en hoge btw, maar niemand had binnen een jaar tijd een stijging van maar liefst 40 procent voorzien. "We zijn van 3,50 naar minstens 5 dollar gegaan", zegt Morris. Hij krabt aan zijn rossige baard, waar hier en daar een witte haar tussendoor piept. "Kijk, grijs door de inflatie", grapt hij.

De hoogste benzineprijzen in een decennium drukken zwaar op kleine ondernemers als Morris. "Mijn busjes rijden vanuit hier iedere ochtend naar drie verschillende wijken, daar pikken ze meerdere honden op, en dan komen ze terug", legt hij uit. Het zijn afstanden van 20 tot 40 kilometer heen en terug. Aan het einde van de middag brengen dezelfde busjes de dieren terug naar huis. "Ik krijg de benzinebonnetjes: 110 dollar, 125 dollar. Belachelijke hoeveelheden."

Morris' bedrijf draait de laatste maanden eindelijk weer goed, maar hij ziet er door de inflatie geen extra winst voor terug. De alsmaar stijgende kosten van het ophalen en wegbrengen moet hij deels doorberekenen aan zijn klanten. "Ik heb zeven maanden geleden mijn prijzen een klein beetje verhoogd en noodgedwongen vorig maand weer, met 14 procent. Vroeger deed ik dat eens per jaar. Soms sloeg ik zelfs een jaar over."

Zijn tien medewerkers, die ook hun eigen auto's gebruiken om in aangrenzende wijken honden uit te laten, krijgen geen benzinetoeslag. "Ik dacht altijd: als ik ze een goed salaris betaal, dan zit benzine daarbij inbegrepen." Die redenering gaat nu niet meer op, zegt hij. "Eind deze maand krijgen ze salarisverhoging. Het is een financieel risico, in de hoop dat mijn onkosten later dit jaar weer normaliseren. Maar als dat niet gebeurt, moet ik dan de hele boel verkopen en iets anders gaan doen? Ik weet het niet."

'We krijgen nooit geld voor benzine'

Freelance regisseur Ambar Navarro (30) herkent deze onzekerheid. "We zijn moe. Iedereen die ik ken in de filmindustrie zit tegen een burn-out aan." Navarro regisseert momenteel voornamelijk videoclips, van kleine producties tot video's voor bekende namen, en brengt veel tijd in de auto door. "Locatiescouting, het oppikken van apparatuur, en van en naar de set rijden", somt ze op. De sets zijn tegenwoordig steeds vaker ver weg, want dat is voor producenten financieel aantrekkelijker. Dan wordt er gefilmd op een plek als Sun Valley, aan het uiterste randje van Los Angeles.

Maar terwijl de productiebedrijven zich gelukkig prijzen met lagere huur voor een afgelegen locatie, draait de crew op voor de extra afstand die moet worden overbrugd. Vanaf haar huis in Echo Park naar Sun Valley rijdt Navarro 50 kilometer heen en terug. "Ik ben de afgelopen twee weken acht of negen keer op en neer geweest. Dat heeft me zeker 200 dollar gekost." In de budgetten wordt hier geen rekening mee gehouden. "We krijgen nooit geld voor benzine. Zo is het nou eenmaal."

Navarro gaat daarom alleen naar bepaalde tankstations bij haar in de buurt, waar de prijzen nog niet boven de 6 dollar uitkomen. "Ik denk constant na over benzine. Vaak tank ik elders net genoeg om thuis te komen en ga ik om de hoek naar Arco." Die pomp is goedkoper als je er contant betaalt. "Dan sta ik er twintig minuten in de rij, omdat iedereen daar wil tanken, nadat ik net twaalf uur heb gewerkt. Het kost zoveel extra tijd en energie."

Toch neemt Navarro nu iedere klus aan die ze kan krijgen, om meer te verdienen en zo het effect van de inflatie op te vangen. Ook probeert ze als regisseur op te komen voor haar crew, en voor zichzelf. "Benzinekosten moeten standaard worden opgenomen in de budgetten. Een andere oplossing zie ik niet", zegt ze. "Dit is niet lang houdbaar meer. Ik ken mensen die kappen met de filmindustrie, omdat ze het niet rooien."

Ook Morris van Yo! Dogwalker raakt binnenkort twee werknemers kwijt. "Ze gaan weg uit Los Angeles. De inflatie zet mensen aan het denken over de great resignation (werknemers die massaal ontslag nemen om op zoek te gaan naar iets beters, red.), over wat ze willen doen", zegt hij. Hij haalt zijn schouders op. "We zijn allemaal overgeleverd aan de genade van geld. Ook ik. Het geeft je een enorm machteloos gevoel."