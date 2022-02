Vladimir Poetin heeft de klassieke kosten-batenanalyse al een tijdje laten varen. Wie dat niet begrijpt, kan het gedrag van de Russische leider vandaag niet juist inschatten. Uiteindelijk heeft het tot donderdag 24 februari geduurd voor iedereen dit inzag. Hoe is het zover kunnen komen? Een blik in het hoofd van de Russische president.

Baskovstraat 12, hartje Leningrad. Daar is Vladimir Poetin opgegroeid. In een treurig Sovjet-appartement. Hij maakt als jongeman een mooie carrière binnen de geheime dienst KGB en schopt het tot de graad van luitenant-kolonel. Maar in 1990 moet hij gedwongen terugkeren naar zijn geboortestad. De Duitse Democratische Republiek, waar hij vijf jaar gewerkt heeft, bestaat niet meer.



Over de perestrojka van Gorbatsjov heeft Poetin enkel iets opgevangen op de Oost-Duitse televisie. Niet al te veel positiefs dus. Terug thuis ziet hij de zwarte realiteit. In Leningrad staan eindeloze rijen voor winkels waar nauwelijks iets in de rekken ligt. Rantsoenbonnen zijn de norm. Het Sovjet-systeem barst langs alle kanten. Lid zijn van de KGB is ook niet langer een eer en een vrijgeleide om allerlei voordelen te bekomen, maar wordt stilaan een smet op een cv. Poetin is 38, vader van twee jonge meisjes en eigenaar van niet meer dan een aftandse Volga en een twintig jaar oude Oost-Duitse wasmachine. Zijn wereld is ingestort. Een eerste sleutel om hem te begrijpen.



Een tweede sleutel ligt ook in zijn geboortestad. Na het in elkaar klappen van de Sovjet-Unie geldt overal het recht van de sterkste. De maffia maakt zich meester van hele delen van de economie. Ook in Leningrad, waar ze fabrieken en de haven controleren. Poetin, die zijn diensten heeft aangeboden aan de burgemeester van de stad, onderhandelt en werkt met hen. Volgens kwatongen en een ondertussen verdwenen onderzoeksrapport, ligt daar het begin van zijn immense persoonlijke rijkdom. Waar of niet, maar wie met dat soort partners aan de tafel gezeten heeft, beeft en bibbert niet wanneer Scholz, Macron of Biden aanschuiven.

Jaren van vernedering

Een derde en misschien belangrijkste sleutel om hem te begrijpen, ligt in het Kremlin van de jaren negentig. Poetin is er binnengestapt als ambtenaar, onder president Boris Jeltsin. Hij ziet er hoe het al fel verzwakte Rusland nog verder wegzinkt. Op binnenlands vlak, door de chaos en de groeiende macht van de oligarchen. Op buitenlands vlak, doordat het land niet meer bij machte is om weerwerk te bieden aan de NAVO.



In zijn strijd tegen de te machtige oligarchen, zoekt Jeltsin steun bij de 'siloviki', medestanders met een verleden bij de veiligheidsdiensten. Zo wordt Poetin - sinds 1998 hoofd van de opvolger van de KGB - eerst zijn premier en nadien zijn opvolger. De jaren van vernedering onder Jeltsin hebben er bij hem zo ingehakt, dat hij zelfs het gebouw waar de oud-president zijn bureau had binnen de muren van het Kremlin, nadien met de grond laat gelijkmaken. Vandaag stijgt Poetins helikopter er op. Zijn bureau bevindt zich in het Paleis van de Senaat, waar alle Sovjet-leiders sinds Stalin kantoor hielden.

De jonge Vladimir als tiener. De jonge Vladimir als tiener. Foto: EPA

De oude glorie herstellen, dat is al 22 jaar lang zijn enige leitmotiv. Daarvoor moet eerst op binnenlands vlak orde op zaken gesteld. Dat duurt twee ambtstermijnen (2000-2008) en daarvoor zijn alle middelen goed. Na het gedwongen intermezzo onder president Medvedev, wordt in 2012 het tweede luik aangevat: Rusland zijn plaats op het wereldtoneel teruggeven. Ook hiervoor zijn alle middelen goed. Bij zijn terugkeer in het Kremlin (2012) krijgen minister van Defensie Sergeï Chouigou en stafchef Valery Gerasimov het fiat om het leger te hervormen. Dat leger heeft maar twee missies: aan conflictbeheersing doen in de post-Sovjet-ruimte en de NAVO kunnen weerstaan en/of verslaan.



Om zijn internationaal doel te bereiken, kiest Poetin ervoor de kaart te trekken van Rusland dat opnieuw belegerd wordt door de vijand van gisteren, de VS en hun NAVO-bondgenoten. Om die boodschap in het buitenland verkocht te krijgen, wordt onder meer gebruik gemaakt van soft power. 'RT' (voorheen 'Russia Today') en 'Sputnik' brengen een alternatieve visie, die van het Kremlin. Het thuisfront wordt nog feller gemanipuleerd door de media en overdonderd met trainingsoperaties van het leger en demonstraties van internationale macht. De orthodoxe religie moet mee de vlam van het heilige Rusland aanwakkeren.

Voor eeuwig aan de macht

Naarmate de jaren vorderen, neemt Poetins internationale doel het karakter aan van een messianistische missie. De grondwet wordt aangepast, zodat hij voor eeuwig en drie dagen aan de macht kan blijven, tot die volbracht is. Niet alleen de president, maar de hele politieke en maatschappelijke top in Rusland leven ondertussen in die alternatieve realiteit. De paranoïde idee omsingeld te zijn door een machtige buitenlandse vijand.



De Franse president Macron zei na zijn recente ontmoeting met de Russische president dat die 'niet meer dezelfde is' als de man die in Versailles (2017) en in Bregançon (2019) tegenover hem zat. Eén van Macrons raadgevers sprak van 'paranoia'. In 2007 al bestelde het Pentagon een studie om Poetins psyche te doorgronden. Brenda Connors kwam tot de vaststelling dat de Russische leider asperger heeft, een vorm van autisme. Paranoia is inderdaad één van de symptomen.

In ontbloot bovenlijf op jacht in Siberë. In ontbloot bovenlijf op jacht in Siberë. Foto: EPA

Is hij gek?

Is Poetin gek of niet? Gek zijn sluit niet uit dat iemand heel methodisch te werk gaat. Zoals iemand binnen de context van een volstrekt eigen, alternatieve realiteit ook heel rationeel en voorspelbaar kan handelen. In het geval van Poetin leek het lang op het tweede. Leek - verleden tijd - want de messianistische missie van Poetin is met de jaren in zijn hoofd uitgegroeid tot de bijzonder gevaarlijke idee dat hij een afspraak heeft met de geschiedenis. De klassieke kosten-batenanalyse heeft hij al een tijdje - deze inval in Oekraïne is al maanden zorgvuldig gepland - laten varen.



Wie dat laatste niet begrijpt, kan het gedrag van de Russische leider niet juist inschatten. Maar het heeft tot donderdag 24 februari geduurd eer iedereen het inzag. De Angelsaksische geheime diensten en de immer fel bekritiseerde Boris Johnson wisten al een tijdje beter. BoJo kent zijn geschiedenis, zijn Churchill - hij schreef er een uitstekende biografie over - zijn Hitler en hij gelooft sterk in de impact van individuen op de wereldgeschiedenis.



Zal Poetin stoppen na het veroveren van een groot deel van Oekraïne en vrede sluiten? Hij kan de NAVO-buurlanden - of ze ooit deel uitmaakten van de Sovjet- Unie of niet - niet binnenvallen, want dat betekent het begin van de derde wereldoorlog. "Of toch niet meteen", zo nuanceert het Britse blad 'The Economist'. "Maar opgefokt door zijn overwinning, zal hij hen onderwerpen aan cyberaanvallen en informatieoorlogen."



Sancties en forse versterking van de oostflank van de NAVO zijn het enige mogelijke antwoord, zo schrijft het blad verder. "Sommigen zullen zeggen dat het te riskant is om de heer Poetin op deze manier uit te dagen. Omdat hij het contact met de realiteit verloren heeft. Omdat hij de escalatie zal zoeken, zich misschien zal misrekenen of omdat hij een alliantie met China zal sluiten. Dat zou op zich al een misrekening zijn. Inschikkelijk omgaan met de heer Poetin in de hoop dat hij zich netjes gaat gedragen, zou nog veel gevaarlijker zijn."



Het zou een citaat uit een speech van Churchill kunnen zijn.