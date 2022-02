De afgelopen jaren nam het aantal hobbyvogelaars explosief toe. De twee voornaamste oorzaken: de coronacrisis en de aanstekelijke Arjan Dwarshuis (35), zeg maar de Freek Vonk onder de vogelkijkers. Wie is de man achter De Vogelspotcast en wat drijft hem?

"Vogels zijn directe afstammelingen van de dinosauriërs", legt Arjan Dwarshuis aan zijn jeugdvriend Gisbert van Baalen uit, in de eerste aflevering van De Vogelspotcast. De twee lopen met hun verrekijkers door het Amsterdamse Vondelpark en zijn op zoek naar een ijsvogel. "Het dichtste dat je ooit bij een T. rex gaat komen", vervolgt Dwarshuis enthousiast, "is een kip." Van Baalen reageert verwonderd, waarop Dwarshuis uitlegt dat de anatomie van een kip en de opperdinosaurus bijna identiek is. "Een T. rex heeft alleen tanden en is iets groter." - "Iets groter?", lacht zijn vriend.

In een overvol podcastlandschap van zenuwslopende true crime-reeksen en babbelpodcasts over seks, liefde en voetbal, mag het een klein wonder heten dat een podcast over vogelen naar de nummer 1 van de hitlijsten van Apple Podcast en Spotify wist te klimmen. Toch gebeurde het. In de succesvolle Vogelspotcast probeert één van Nederlands bekendste vogelaars, Dwarshuis, zijn jeugdvriend (en complete vogelleek) Van Baalen te leren vogelkijken. De officieuze missie van de reeks: vogelen minder stoffig en juist stoerder maken.

Necrofiele eend

De aantrekkingskracht van De Vogelspotcast zit hem deels in de chemie, maar vooral in Dwarshuis' aanstekelijke enthousiasme over de natuur. Het ene moment vertelt hij luchtig over een eend die zich doodvloog tegen een ruit, waarna een andere eend op het lijk klom en er 'de liefde mee ging bedrijven.' Dit dat alles opgetekend door een Nederlandse bioloog, die zo het eerste geval van 'homofiele necrofilie' bij dieren in zijn eigen achtertuin wist vast te stellen. Het andere moment legt Dwarshuis serieus uit wat er nou leuk is aan steeds opnieuw naar dezelfde huis-tuin-en-keukenvogels kijken. "Aan een schilderij dat je al vaak hebt gezien, kan je toch iedere keer nieuwe dingen ontdekken. Bij vogels is dat ook."

Het logo van de populaire podcast De Vogelspotcast. Het logo van de populaire podcast De Vogelspotcast. Foto: De Vogelspotcast

Je kan Arjan Dwarshuis gerust de Freek Vonk onder de vogelaars noemen. In 2015 belandde hij enigszins toevallig in de RTL-serie In de ban van de Condor, waarin BN'ers aan vogelkijkers werden gekoppeld. In 2016 brak hij het wereldrecord zoveel mogelijk vogelsoorten in een jaar waarnemen - bijna zevenduizend in veertig landen. Er kwam een documentaire (Arjans Big Year), een boek (Een bevlogen jaar), en Dwarshuis werd de eerste vogelaar die deelnam aan het populaire spelprogramma De slimste mens. Door zijn Vogelspotcast pakken duizenden fans van de podcast nu zelf een verrekijker op. Dwarshuis' vogelexcursies, zijn voornaamste inkomstenbron, zijn tot en met augustus volgeboekt, en dit voorjaar verschijnt zijn tweede boek, dat onder meer gaat over de vernietigende gevolgen van klimaatverandering en stikstof op vogels in Nederland.

Als tienjarige einzelgängertje dat duizenden uren met een verrekijker op het strand van Den Haag naar vogels staarde, had Dwarshuis van dit succes nooit durven dromen, vertelt hij in een koffietentje vlakbij zijn huis in Amsterdam. "Mijn doel was om vogelen iets toegankelijker te maken, om bij mensen het lichtknopje om te zetten." Hij lacht. "Dat doel is nu al meer geslaagd dan ik ooit had verwacht."

De Haagse vogelaar had de journalist het liefst meegenomen op een vogelexcursie in het nabijgelegen Schinkelbos, maar tijdens storm Corrie (of, in Dwarshuis' woorden, "dit kutweer") zit dat er niet in. Beter misschien ook: buiten wordt Dwarshuis' aandacht getrokken door elke vogel. Met een muntthee aan een tafeltje kan hij - energiek vertellend met zijn kenmerkend, lage stem - eindelijk een inkijkje geven in de man achter de vogelaar.

Geen coole hobby

Vogels kijken was bepaald geen stoere hobby op zijn 13e, herinnert Dwarshuis zich. "In de brugklas heb je het makkelijker naarmate je meer met de groep meegaat. En minder makkelijk naarmate je meer afwijkt." Zeker op zijn 'stadse' school in Den Haag, was met een verrekijker naar vogels kijken 'gewoon niet cool.' Dwarshuis' moeder maakte zich serieuze zorgen. "Ik werd niet gepest, maar had het gewoon niet naar mijn zin op school." Als hij na school ging vogelen in de duinen, dan fietste hij met zijn verrekijker onder zijn jas. "Ik wilde niet dat klasgenoten me zouden zien." Dwarshuis schaamde zich voor zijn obsessie met vogels, die hij al heeft sinds zo lang hij zich kan herinneren.

Dwarshuis als jongetje aan het vogelen. Dwarshuis als jongetje aan het vogelen. Foto: Privéarchief Arjan Dwarshuis

Al Dwarshuis' vroege herinneringen hebben iets met de natuur te maken. Hij groeide op in Scheveningen, als enig kind van een reisagent en een bouwkundig ingenieur. Dwarshuis ziet weer voor zich hoe hij als negenjarige schelpjes zocht op het strand. "Elk kind zoekt schelpjes, maar ik was toen al heel fanatiek. Ik had een kast met laatjes, zaagde met een figuurzaag latjes, verdeelde het in compartimenten, nummerde die en gaf in een boekje aan welke schelpjes ik had gevonden." De obsessieve verzamel- en orderdrang zat er vroeg in.

Elke vogelaar heeft een spark bird, de eerste vogel waarbij de vonk overslaat, een beetje zoals een eerste verliefdheid. Voor Dwarshuis waren het die spark bird-ervaringen waardoor zijn natuurpassie als klein jongetje zich toespitste op vogels. Hij ziet zo de goudvink weer kraakhelder voor zich, die hij als 6- of zevenjarige met zijn beste vriendje Maurits zag bij de Bosjes van Poot. Hij weet ook het gevoel nog precies: die vogel is fantastisch. Of de roerdomp, die hij als 9- of tienjarige zag op een regenachtige dag in de duinen van Meijendel. "Die vogel had ik vaak bestudeerd in het vogelboek van mijn opa, maar nog nooit in het echt gezien. Die dag regende het zo hard dat er water in mijn verrekijker zat, en ik donkere vlekken zag. En ineens zag ik vanuit de schuilhut, verborgen tussen het riet, een echte roerdomp, op maar 10 meter afstand."

Foto uit een van de vogelboeken die Dwarshuis als kind bijhield. Foto uit een van de vogelboeken die Dwarshuis als kind bijhield. Foto: Privéarchief Arjan Dwarshuis

Niet-vogelaars kunnen het gevoel vergelijken met het gevoel van een schatzoeker die een schat vindt, zegt Dwarshuis, of een skater die voor het eerst een zieke truc kan, of verliefdheid. "Je wordt gegrepen door de schoonheid van de vogel. Een gevoel van: zoiets moois bestaat niet."

Den Haag als vogeltrekwalhalla

Waarom dan specifiek vogels? "Vogels zijn er in Nederland gewoon heel veel. En het gave is dat je vanwege onze seizoenen steeds een enorme verandering ziet. In het voorjaar kan je toeleven naar de broedvogels die terugkomen uit Afrika. In het najaar naar de wintergasten." Voor een negenjarige vogelfanaat werd de liefde versterkt door vogeltrekwalhalla Scheveningen. "Op de kaart is Den Haag precies een kruispunt van belangrijke migratieroutes. Ik hoefde de slaapkamerdeur maar open te doen, en liep in één van de beste plekken voor de najaarstrek wereldwijd."

De hobby kwam in een stroomversnelling toen Dwarshuis de community van fanatieke vogelaars in Den Haag ontdekte, die vanaf een telpost aan Scheveningen de zeetrek van vogels telden. "Vogelaars waren toen nog vooral oude witte mannen met een obscure hobby. Die vonden het alleen maar leuk dat een jongetje van 11 super geïnteresseerd was." Op school voelde Dwarshuis zich een einzelgänger en weirdo, maar na school snelde hij naar de telpost toe, en vroeg hij ze de oren van de kop. Wat vind je mooier, een sneeuwgors of een ijsgors? Wat is groter, een wespendief of een buizerd? En, uhm, wat voor vogel is dat?

Dwarshuis als jongetje bij de vogeltelpost en Den Haag. Dwarshuis als jongetje bij de vogeltelpost en Den Haag. Foto: Privéarchief Arjan Dwarshuis

Op school vond Dwarshuis geen aansluiting, maar dat veranderde toen hij in de vierde bleef zitten en in een nieuwe klas kwam. "In de onderbouw heb je het makkelijk naarmate je meer meegaat met de groep, maar in de bovenbouw is het juist tof als je iets eigens hebt." Als hij na schooltijd biertjes ging drinken met vrienden in het park, wees Dwarshuis groene spechten en ijsvogels aan, en bleek zijn enthousiasme over de vogels ineens aanstekelijk bij leeftijdsgenoten. Dwarshuis' dakterras werd de vaste hangplek van zijn vriendengroep. "We hadden mijn telescoop dan op het raam van de buurvrouw gericht, die in haar blote tieten lag te zonnen." Maar gaandeweg kreeg de telescoop een ander object. "Kijk daar, zei ik dan, een buizerd. Of: heb je weleens een bonte specht gezien?"

Waar Dwarshuis eerst het gekke jochie was, had nu elk van zijn vrienden het doel een nieuwe vogel aan zijn tuinlijst toe te voegen. En belangrijker: Dwarshuis ontdekte waar zijn grootste talent lag. "In het op een lollige manier mensen prikkelen, en daarmee informatie overbrengen."

De hele dag kettingzagen

Tijdens het interview blijkt meermaals dat die informatie niet alleen gaat over geinige details aan buizerds. De vogelaar maakt zich ernstige zorgen over de natuur, waarvan hij over de hele wereld heeft gezien dat die "naar de klote" gaat. "Op de Filipijnen, in één van de laatst overgebleven stukken laaglandregenwoud, hoorde ik de hele dag kettingzagen. Je weet gewoon: als dat woud verdwijnt, verdwijnen er ook permanent twintig of dertig vogelsoorten." Maar ook in Nederland vindt hij het ongelooflijk hoe bijvoorbeeld stikstofuitstoot leidt tot kalkgebrek bij jonge vogeltjes, en daarmee de verzwakking van soorten.

Arjan Dwarshuis in een rietkraag in het Amsterdamse Bos. Arjan Dwarshuis in een rietkraag in het Amsterdamse Bos. Foto: Maartje Geels

De missie in zijn werk - of het nu excursies, boeken of een podcast is - is niet alleen om mensen te charmeren voor de hobby waardoor hij vroeger het buitenbeentje was, maar ook om een bredere interesse in de natuur aan te wakkeren. Dwarshuis heeft 'een andere stijl' dan de hyperactieve Freek Vonk, maar is wel geïnspireerd door diens vermogen om jongeren te inspireren. "Toen ik jong was, verloren veel mensen hun interesse in de natuur op de middelbare school omdat het niet cool was. Nu is het juíst cool als je veel diersoorten kent."

Net als Vonk wil Dwarshuis bij jongeren dat lichtknopje omzetten. "Want zij zijn de mensen zijn die later aan de top van de politiek of het bedrijfsleven staan." Met lichte trots vertelt Dwarshuis dat de meeste van de vrienden met wie hij vroeger naar de borsten van zijn buurvrouw gluurde, nu een vogelboekje hebben of mee zijn geweest op vogelreizen. "Zonder mij hadden ze die interesse nooit gehad."

Megalomane reis

Maar zijn zulke vogelreizen over de hele wereld wel te verenigen met prediken voor het klimaat? Wie Dwarshuis in de documentaire Arjan's Big Year ziet, ziet niet alleen iemand die gedreven wordt door idealen. De kijker ziet een eindtwintiger die totaal geobsedeerd van het ene naar het andere land vliegt, om zevenduizend vogels te zien en een absurd wereldrecord te breken.

Zijn recordpoging is terugkijkend een lastig onderwerp, blijkt tijdens dit gesprek. Toen Dwarshuis vol enthousiasme terugkwam, kreeg hij onverwachts kritiek om zijn megalomane reis. De jonge vogelaar was hypocriet, schreef bijvoorbeeld Jean-Pierre Geelen van de Volkskrant, natuurverslaggever en zelf ook vogelaar. Dwarshuis was initieel woest. "Ik kon die kritiek niet hebben. Juist omdat ik het gevoel had dat ik het echt voor de natuur deed." Hij had zijn best gedaan om zijn reis CO2-neutraal te maken, en zamelde geld in voor natuurbehoud. Maar uiteindelijk, zegt Dwarshuis nu, legde dat artikel wel de vinger op de zere plek. "Het is natuurlijk ook hypocriet."

Die kritiek heeft hem als mens veranderd, zegt Dwarshuis, en ook als vogelaar. "Als je kritiek krijgt, is het goed als je dat ook ter harte neemt. Het heeft mij uiteindelijk geholpen om mijn werk op een betere manier te doen." Dwarshuis wil zich vrijwel alleen nog maar op Nederland richten - zijn website wordt as we speak van het Engels terug naar het Nederlands vertaald. "Hier heb ik de meeste invloed."

Deels door het onverwachte succes van De Vogelspotcast - grappig genoeg sterk geaccelereerd door een 5-sterrenrecensie van eerdere criticus Geelen - voelt Dwarshuis zich alleen maar meer gesterkt om bij Nederlanders het groene lichtknopje om te zetten. "Mijn droomproject is een praatprogramma, volledig gericht op de natuur." Een beetje zoals het radioprogramma Vroege Vogels, legt Dwarshuis uit, maar dan op primetime televisie. "Zodat meer mensen inzien: de natuur is echt het allerbelangrijkste. En zonder die natuur zijn we fucked."

Vogelen als hobby in de lift

Dertig jaar geleden was vogelen misschien een stoffige hobby, maar die tijden zijn voorbij, ziet Marieke Dijksman van de Vogelbescherming. "Vooral sinds corona heeft vogelkijken een enorme boost gekregen." In eerdere jaren deden vaak zo'n 60 duizend mensen mee aan de Nationale Tuinvogeltelling, in 2021 waren dat er bijna 200 duizend. "Doordat iedereen massaal thuis zat werd de eigen leefomgeving heel belangrijk. Vogels geven letterlijk kleur aan je leven." De Vogelbescherming kreeg er de afgelopen twee jaar 25.000 leden bij.

Hoe groot is de rol van Dwarshuis hierin? "Arjan heeft de populariteit van vogelkijken een extra duw gegeven." Met name De Vogelspotcast, met bijna 1 miljoen streams, draagt volgens de Vogelbescherming bij aan de populariteit. "We krijgen veel vragen naar aanleiding van de podcast, bijvoorbeeld van mensen die hun eerste kijker willen kopen."