Een jaar geleden publiceerde Lale Gül haar debuutroman 'Ik ga leven'. In dat boek gooit de Nederlandse met Turkse roots haar hoofddoek af en haalt ze genadeloos uit naar het streng islamitische milieu en gezin waarin ze is opgegroeid. Sindsdien wordt ze bedreigd, probeert extreemrechts haar voor de kar te spannen, laat links haar links liggen en is er een Netflix-reeks over haar in de maak. 'Ik loop gevaar', zegt ze. 'Maar ik ben niet bang.'

Ze moest een hoofddoek dragen en in het weekend koranschool volgen, ze mocht niet op stap gaan, niet overnachten bij vriendinnen, geen liefje hebben en ook niet trouwen met wie ze wilde. De hele jeugd van Lale Gül werd beknot door voorschriften uit de islam en gewoontes uit de geboortestreek van haar ouders. De bottomline van al die regels: wie geen penis heeft - een 'snikkel' in het boek van Gül - heeft minder rechten en meer plichten.

Het was vooral haar ongeletterde moeder die geen teugel wilde lossen. Een 'Khomeini met een kut', noemt ze haar. Gül rebelleerde halfslachtig. Ze had wel een Nederlands lief en veel voorhuwelijkse seks, maar stiekem. Haar geloof was ze ontgroeid, de hoofddoek en de wurggreep van haar familie nog niet.



In 'Ik ga leven' schreef ze haar woede en frustraties van zich af. Het boek ontplofte als een bom, niet alleen in haar eigen gezin, maar in heel Nederland en zelfs in Turkije. Haar ouders verbraken alle contact, ze kreeg doodsbedreigingen uit islamitische hoek, applaus van racisten en verwijten van mensen van wie ze dacht dat die net als zij opkomen voor de emancipatie van de vrouw. Een jaar later wordt haar roman in tien talen vertaald, staat er een Netflix-reeks op stapel, schrijft Gül een wekelijkse column in Het Parool en is ze aan het inpakken. De vrouw die zo Amsterdams is dat ze André Hazes de beste zanger ter wereld noemt, vlucht weg uit haar geboortestad.

Lale Gül: "Ik word overal herkend en aangesproken. Vaak door mensen die me steunen, en dat is fijn, maar ook door mensen die me niet moeten. Ik vind geen rust meer in de stad, en echt veilig ben ik hier ook niet. Een jongen van negentien die me met de dood heeft bedreigd, is na zeven maanden vrij, ook al is bewezen dat hij geradicaliseerd is, wapens heeft proberen te kopen én aan asperger lijdt.'

"Nieuwe bedreigingen geef ik zelfs niet meer aan, want zolang ze niet heel specifiek zijn, gebeurt er toch niks mee. Ik ben ook niet bang meer, ik ben het gewend geraakt. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen gevaar loop. Bedreigingen zijn vandaag een beetje gemeengoed geworden - ook virologen krijgen er - maar als die uit moslimhoek komen, neem ik die wel ernstiger. Ik ben de moord op Theo van Gogh niet vergeten."

Een paar maanden geleden zei je dat je nooit meer zou schrijven en blies je ook de contacten met Netflix op. Toen was je wel bang.

"Ja. En zeker van die verfilming. Dan wordt het wereldwijd. De dreiging voor Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders is ook serieus toegenomen nadat zij een film hadden gemaakt die moslims voor het hoofd stootte. Maar ik heb een knop omgedraaid. Ik wil niet zwijgen. Het kán toch niet dat een verhaal als het mijne nog nooit is verfilmd, terwijl duizenden vrouwen hetzelfde hebben meegemaakt en nog altijd meemaken?"

"Waarom gaan ze mijn boek nu in tien verschillende talen uitgeven? Omdat een stem als de mijne helaas nog altijd hoogst uitzonderlijk is. Maar er is wel nood aan. Nu nog krijg ik berichten van lotgenoten die me danken. Op mijn Instagram staan er een stuk of duizend. Dat is een hele beerput die is open gegaan: verhalen van ouderlijk geweld, van verplichte uithuwelijkingen, allemaal dingen die in Nederland netjes verborgen bleven."

Zitten er ook veel jonge vrouwen bij die je voorbeeld hebben gevolgd?

"Helaas niet, nee, omdat het uiteindelijke resultaat toch is dat je familie met je breekt. En dat kunnen veel mensen niet aan. Ik weet dat mijn ouders me nooit zullen vergeven. Terwijl ik best wel respect heb voor hun geloof. Van mij mag iedereen die daarvoor kiest vijftig keer per dag bidden. Alleen wil ik dat het een vrije keuze is, en dat kinderen en jongeren niet gedwongen worden."

"Mijn jongere zusje zit nu op een islamitische middelbare school, die gelukkig nog niet bestond in mijn tijd. Zij wordt nog meer geïndoctrineerd dan ik, zij heeft nog minder contact met andersdenkenden en met jongens. Ik vind het vreselijk dat de Nederlandse staat scholen subsidieert waar je leert dat homoseksualiteit een ziekte is, dat vrijheid van meningsuiting geen recht is en dat vrouwen ondergeschikt zijn aan mannen."

'Mijn ouders zullen me nooit vergeven', zeg je. En jij? 'Ik haat mijn verwekkers', schrijf je.

"Dat doe ik niet meer. Ik begrijp waar hun onwetendheid vandaan komt: ze hebben geen opleiding genoten, ze voelen zich ontheemd, ik kan dat best wel plaatsen. Zij geloven ook echt dat ze goed doen. Ik heb ze ook niet voortdurend gehaat. In het boek beschrijf ik de ruzies en de lelijke gedachten die daarbij horen. Het is ook een roman, geen politiek pamflet. Het gaat niet alleen over ideeën, maar ook over gevoelens, en die heb ik zo eerlijk mogelijk proberen weer te geven. Maar er waren best veel momenten dat er geen conflicten waren met mijn ouders en ik graag bij ze was."

Die nuance zit amper in het boek. Je schrijft zoals Erdogan speecht: zwart-wit, heel emotioneel, vaak met grote woorden.

"Dat is ook typisch Turks. Als wij een standpunt verkondigen, doen we dat vanuit de tenen, vol vuur. Anders luistert er toch niemand. Grijs vinden de meeste Turken niet interessant: het is zwart of wit. En je moet er emotie tegenaan gooien, want anders ben je niet geloofwaardig."

Je bent antiklerikaal, feministisch en ethisch progressief, en je hebt ook niks tegen de multiculturele samenleving op zich. Dat klinkt allemaal behoorlijk links, maar toch word je in Nederland weggezet als rechts.

"Omdat kritiek op de islam verward wordt met kritiek op migranten. Ik zie mezelf nog altijd als een progressieve vrouw, maar tot nog toe heeft geen enkele linkse partij me uitgenodigd voor een debat. Dat kan je mij toch niet aanrekenen? Ik zou het met plezier doen, maar ze moeten me niet. Dat is toch vreemd?"



"Extreemrechts wil me wel. Geert Wilders noemde me meteen 'een dappere vrouw', dat kwam in de Turkse pers en toen kreeg ik ook die kant over me heen. Terwijl ik niks te maken wil hebben met extreemrechts. Ik distantieer me heel duidelijk van Wilders. Vlaams Belang in België heb ik ook altijd geweigerd. N-VA niet, op hun uitnodiging ben ik wel al eens ingegaan, maar dat is geen partij die alle vreemdelingen buiten wil."



"Maar links in Nederland praat de islam stiekem naar de mond, omdat veel van hun kiezers moslim zijn. GroenLinks heeft zelfs een Kamerlid met hoofddoek (Kauthar Bouchhallikht, red.) dat ooit met Milli Görüs heeft samengewerkt. Dat is de Turkse religieuze organisatie die ook mijn koranlessen organiseerde. Zie je al iemand van de zwartekousenkerk (orthodoxe Nederlandse protestanten, red.) bij GroenLinks? Dat valt toch niet te rijmen? "

Rechts ontkent altijd dat radicalisering of de weigering om te integreren iets te maken heeft met de manier waarop de westerse wereld moslims bekijkt of behandelt. Jij ook?

"Nee. Als je mensen het gevoel geeft dat ze ergens niet bij horen, dan gaan ze op hun strepen staan en hun identiteit nog versterken. Dat is gewoon zo. De islam is echt een tegencultuur geworden, en al helemaal sinds 9/11. Voordien waren de meeste moslims in Europa gewoon cultuurmoslim, nu zijn ze veel bewuster religieus. In Turkije heb je hetzelfde gezien: Atatürk heeft de islam met geweld proberen te verdrukken - tegenstanders opsluiten, hoofddoeken op universiteiten verbieden - en die bal is helemaal teruggekaatst."



"Van mij mag de islam blijven bestaan, alleen moet je mensen de vrijheid geven om te kiezen. Maar als je mensen vrijheid geeft, dan sterft de religie af, zoals met het christendom in Europa is gebeurd, en dat weten strenge moslims maar al te goed. Vandaar dat het verzet ook zo hevig is."

Komt het ooit nog goed?

"Dat weet ik niet. Ik beweer niet graag dingen die ik niet kan staven. Mijn gevoel zegt wel dat het er niet rooskleurig uitziet, maar dat is ingegeven door de stroom van negatieve reacties die ik uit moslimhoek heb gekregen. Ik hoop dat ik me vergis."



'Ik ga leven' van Lale Gül is uitgegeven bij Prometheus.